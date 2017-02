Primele declaraţii ale primarului Misăilă cu privire la dosarul DNA în care-i cercetat Bacinschi

Publicat de Alexandra Tătaru 132 vizualizari

Foto: Actualul primar spune că regretă prejudiciul de imagine adus de acest dosar



Actualul primar al municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă, ne-a acordat primele declaraţii cu privire la recentul dosar în care-i cercetat fostul primar al Focşaniului de către procurorii DNA.

Miercuri 22.02.2017 a devenit publică informaţia că în urma a unei anchete DNA, fostul primar Bacinschi a fost pus sub urmărire penală şi sub control judiciar. Acesta este acuzat de procurorii anticorupţie că în anii 2013-2014 ar fi aprobat alocarea de a bugetul local a sumei de aprox. 500.000 de lei, plătind, prin încredinţare directă, plasa cu luminiţe de Crăciun montată în Piaţa Unirii din Focşani. Procurorii DNA susţin că „preţul a fost supraevaluat, ceea ce a dus la prejudicierea bugetului local cu 356.642 lei, şi că la data semnării angajamentului, beculeţele erau deja montate” În acest dosar se pare că mai sunt anchetaţi şi alţi funcţionari publici, dar încă este un mister în ceea ce priveşte numele acestora. Contactat telefonic, ieri, fostul primar Bacinschi a precizat că „acum este pensionar şi nu mai face declaraţii”, iar actualul primar Misăilă a fost în şedinţele comisiilor de specialitate ale Consililui Local Focşani pană tarziu, astfel că nu am aflat rapid care este poziţia actualei administraţii cu privire la acest subiect.



Punctul de vedere al actualului primar



Actualul primar al municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă, ne-a răspuns la cateva întrebări, după încheierea şedinţei ordinare a Consiliului Local de joi, 23 februarie a.c. Chiar dacă a fost rezervat în răspunsuri, actualul primar ne-a răspuns că, de cand a preluat mandatul, au fost solicitări de documente din partea DNA, dar nu are cunoştinţă dacă se refereau la „dosarul Bacinschi”. „Am primit solicitări din partea DNA, dar din cate ştiu s-au cerut documente pentru alte proiecte, la cele care priveau cheltuirea unor fonduri europene pentru reabilitarea unor şcoli”, a precizat primarul Misăilă.

În ceea ce priveşte soarta funcţionarilor implicaţi în acest dosar, actualul primar a spus că are cunoştinţă despre implicarea unor persoane, dar nu le ştie nici numele şi nici nu a primit vreo adresă oficială din partea DNA care să conducă la luarea unor măsuri administrative împotriva acestora. „Nu am primit o adresă oficială din partea DNA şi nu ne puteam noi pronunţa înaintea justiţiei”, a mai precizat actualul edil-şef al Focşaniului.

Misăilă a menţionat însă că regretă faptul că se crează un deficit de imagine pentru Primăria Focşani şi speră ca supoziţiile DNA să fie eronate. „Cei acuzaţi beneficiază încă de prezumţia de nevinovăţie şi nu ne putem pronunţa pană nu se dă o decizie în acest sens”, a mai spus Cristi Misăilă. El a mai precizat şi că a mai avut întalniri ocazionale cu fostul primar Bacinschi, dar că niciodată nu au discutat despre această problemă. (A.T)