Reţetă de înşelătorie de peste 100.000 euro: Te duci cu buletinul la magazin şi te trezeşti bun de plată!

O parte din electrocasnice au fost vandute mai multor persoane prin creditul cu buletinul

Pană în acest moment, poliţia a audiat peste 130 de persoane “ţepuite” într-un magazin de electrocasnice de la Panciu u oamenii se trezeau datori deşi ori nu cumpăraseră nimic, ori plătiseră cu bani cash u una dintre vanzătoare se află sub control judiciar, iar alta în arest

Cum ar fi să mergi cu un buletin într-un magazin, să nu cumperi nimic, dar peste circa doi ani să te trezeşti somat de o instituţie nebancară cărei îi datorezi cateva mii bune de lei? Desigur că şi varianta în care ai plătit un TV pe care ştii că l-ai achitat şi te trezeşti dator cu o sumă triplă este o surpriză neplăcută! Sunt doar două exemple din modul de operare pe care se pare că l-au folosit două angajate ale unei cunoscute firme de produse casnice, electronice şi electrocasnice de la punctul de lucru din Panciu. Poliţia a confirmat că, pană în prezent, au fost audiate circa 130 de părţi vătămate, iar numărul acestora ar putea creşte în continuare. Prejudiul este departe de a fi estimat, mai ales că păgubiţii s-au trezit că sunt datori cu sume pornind de la 1000 pană la 8000 lei. O simplă medie de 4000 lei per cap de păgubit duce la un prejudiciu estimat trece de 100.000 euro. Rămane de văzut însă cum vor sta lucrurile după ce toţi păgubiţii vor afla că sunt datori.



Un inventar a scos la iveală activitatea infracţională



În primăvara acestui an, societatea mamă de la Focşani a efectuat un inventar în gestiunea magazinului de la Panciu. Mariana Rîclea şi Georgiana Blăgan, cele două vanzătoare au cam ieşit lipsă sau, aşa cum au precizat surse apropiate anchetei, produse găsite în magazie erau de o altă calitate sau de o altă natură decat cele care figurau pe stoc. Concret, pentru a-şi acoperi “urmele”, în ambalajul unui frigider nou de 320 l s-a descoperit, spre exemplu, un frigider folosit de 260 l. Tot din primăvara acestui an, mai multe persoane au primit somaţii privind plăţi restante către un cunoscut IFN, deşi persoanele în cauză ori nu contractaseră niciun credit, ori, din cunoştinţele lor, avuseseră un credit pe care îl achitaseră integral. Aşa s-a ajuns la elementul de legătură, respectiv magazinul de electrocasnice din Panciu, unde clienţii sau potenţialii clienţi aduseseră documente de identitate sau cumpăraseră cu bani cash diferite produse. La verificările efectuate de oamenii legii s-a stabilit că, începand cu anul 2008, cele două funcţionare ar fi efectuat în fals cereri de credit pentru achiziţia mai multor produse de către diferite persoane care ori au avut doar intenţia de a cumpăra produse ori au cumpărat doar un singur produs iar în perioada ştiută, au venit şi au achitat ratele tot în cadrul magazinului. Cert este că datori pe credite cu buletinul s-au trezit chiar şi oameni care au venit şi au cumpărat produsele cu banii în mană. O parte din produse au fost vandute astfel chiar şi de mai multe ori: o singură dată în mod real şi de mai multe ori fictiv, ratele plătite de unii dintre clienţi fiind încasate în magazin dar, cel mai probabil, însuşite de făptuitoare.



Creditul cu buletinul a făcut posibilă “afacerea”



În perioada 2006-2008, afacerea creditelor luate doar “cu buletinul” a explodat, fiind sute de mii de romani care şi-au cumpărat de la un simplu telefon mobil pană la electrocasnice mari aducand doar o copie a actului de identitate. La fel s-a întamplat şi la magazinul unde lucrează cele două gestionare din “povestea” penală aflată în atenţia poliţiei. Miercuri, procurorii Parchetului de pe langă Tribunalul Vrancea care supraveghează urmărirea penală au propus arestarea preventivă a celor două femei. Judecătorii pănceni au dat curs însă doar uneia dintre propuneri, Georgiana Blăgan fiind arestată pentru 30 de zile. Pentru cealaltă inculpată, instanţa a decis măsura controlului judiciar. Ambele soluţii sunt supuse însă contestaţiei. “Poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. În cauză au fost audiate mai multe persoane vătămate urmand ca, în funcţie de aspectele care vor reieşi în urma continuării cercetărilor, să fie completată şi încadrarea juridică”, ne-a declarat subcomisarul Bogdan Toader, purtătorul de cuvant al IPJ Vrancea. Poliţiştii le recomandă celor care se mai află în această situaţie să se adreseze direct lucrătorilor de la SICE Vrancea, pentru a depune plangere. (Gabriel SAVA)