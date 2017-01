Toşca se bărbiereşte la Sevilla

Publicat de Ziarul de Vrancea 54 vizualizari

Alin Toşca are marea şansă de a juca în Primera Division

Fostul fundaş al FC Steaua a semnat un contract pe cinci ani cu Real Betis * fostul ieşean Mitrea a plecat în Cipru

Fundaşul echipei FC Steaua, Alin Toşca, a semnat un contract pe cinci sezoane cu Betis Sevilla, a anunţat gruparea spaniolă. "Real Betis l-a transferat pe romanul Alin Toşca de la Steaua. Noul fundaş va avea numărul 21 şi a semnat pe cinci sezoane", scrie site-ul oficial al grupării spaniole. Alin Toşca, născut la 14 martie 1992, a mai jucat în Romania la Unirea Urziceni, Săgeata Năvodari şi FC Viitorul. El are patru selecţii în naţionala Romaniei. În cadrul prezentării oficiale care a avut loc pe stadionul “Benito Villamarin”, Toşca a declarat: "Merg încrezător în Spania şi cu dorinţă de a a arată că merit să joc. Primera Division este un campionat foarte puternic, cu echipe foarte bine cotate în Europa şi jucători de top. Îmi doresc să fac impresie frumoasă. Betis este un club de tradiţie în Spania, cu foarte mulţi suporteri şi sunt sigur că pretenţiile sunt foarte mari", a declarat jucătorul, pentru site-ul oficial al Stelei.

* FC Steaua a anunţat pe site-ul oficial, că a obţinut serviciile fotbalistului Mihai Bălaşa de la AS Roma, fundaşul semnand un contract valabil cinci ani. Fundaşul în varstă de 22 de ani va purta tricoul cu numărul 14 şi se va alătura lotului condus de Laurenţiu Reghecampf în scurt timp. "Sunt foarte fericit că, deşi am aşteptat ceva, transferul meu la Steaua a fost rezolvat. Mi-am dorit foarte mult să ajung aici şi sper să nu dezamăgesc. Vreau să joc cat mai bine, să îmi ajut echipa şi să ne îndeplinim obiectivul de a caştiga titlul şi de a ne califica în UEFA Champions League", a declarat jucătorul. Mihai Bălaşa a fost achiziţionat de AS Roma în 2013 şi în ultimele sezoane a jucat sub formă de împrumut la Crotone şi Trapani.



* Fundaşul Bogdan Mitrea, care şi-a reziliat contractul cu echipa FC Steaua Bucureşti, va juca la formaţia cipriotă AEL Limassol, a anunţat agentul FIFA Pietro Chiodi pe pagina sa de Facebook. Mitrea, în varstă de 29 de ani, a adunat cinci prezenţe in Liga I şi cate una în Cupa Romaniei, Cupa Ligii Adeplast, play-off-ul Ligii Campionilor, respectiv grupele Ligii Europa la Steaua Bucureşti. El şi-a reziliat contractul cu vicecampioana Romaniei în urmă cu cinci zile. Cu şase etape înainte de finalul sezonului regulat în campionatul Ciprului, AEL Limassol ocupă locul trei, cu 44 de puncte, la cinci puncte în urma liderului APOEL Nicosia. Agentul Pietro Chiodi a mai anunţat pe pagina sa de Facebook că mijlocaşul Vlad Mitrea (16 ani), fiul fostului politician Miron Mitrea, a fost achiziţionat definitiv de Internazionale Milano de la Dinamo Bucureşti.



* Portarul echipei FC Crotone Valentin Cojocaru a fost împrumutat pană la finalul sezonului la formaţia Frosinone, din Serie B, a anunţat, ieri, site-ul calciomercato.com. FC Crotone îl adusese la începutul sezonului pe Cojocaru sub formă de împrumut pentru un an de la FC Steaua Bucureşti. Valentin Cojocaru, în varstă de 21 de ani, nu a jucat niciun meci la echipa aflată pe locul 18 în Serie A. După disputarea a 22 de etape din liga a doua italiană, Frosinone se află pe locul trei, cu 38 de puncte.



* Atacantul echipei Gaz Metan Mediaş Mircea Axente a fost transferat la formaţia Al Faisaly din Arabia Saudită, a anunţat, ieri site-ul oficial al grupării ardelene. Axente a plecat în Arabia Saudită pentru a efectua vizita medicală şi a semna contractul cu formaţia care în trecut a fost pregătită de Liviu Ciobotariu. Gaz Metan Mediaş va încasa 250.000 de euro din transferul atacantului. După disputarea a 15 etape din campionatul Arabiei Saudite, Al Faisaly ocupă locul nouă, cu 14 puncte.