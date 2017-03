VIDEO - ”E jenant ca un director de spital să dea flori din partea lui Oprișan”

Publicat de Alexandra Tataru 44 vizualizari

Senatorul Toma a susținut că PSD este preocupat de pedepsirea și intimidarea participanților la evenimentele din Piața Victoriei

Senatorul Cătălin Toma l-a atacat pe Constantin Mîndrilă pentru ”serviciile” de imagine aduse președintelui CJ u liderul liberalilor vrânceni consideră că Ministrul Dezvoltării nu a vrut să viziteze Vrancea din motive de… baron

Președintele interimar al PNL Vrancea, senatorul Cătălin Toma, a susținut ieri o conferință de presă în care s-a referit la mai multe probleme de interes național și județean, punând accent pe activitatea sa din Parlament, dar și pe ultimele evenimente din Vrancea. Senatorul Toma a susținut că PSD este preocupat de pedepsirea și intimidarea participanților la evenimentele din Piața Victoriei, de alocarea discreționară a banului public și de menținerea sistemului medical sub control politic. ”Când spitalele sunt controlate politic, avem o mare problemă legată de riscurile sistemului medical. Asta în primul rând. Apoi, ne trezim că directorii de spital județean (n. r. – Constantin Mîndrilă) împart flori în spital din partea președintelui PSD Vrancea. E jenant ceea ce se întâmplă”, a punctat Toma.

De ce ministrul Dezvoltării Sevil Shhaideh a evitat Vrancea?

Senatorul Toma a pus pe tapet și problemele pe care Marian Oprișan, președintele PSD Vrancea, le-ar avea la nivel național cu liderul Liviu Dragnea, în condițiile în care ministrul Dezvoltării, Sevil Shhaideh, a ocolit Vrancea în vizita de lucru făcută în Moldova. ”De la Bacău până la Focșani nu mai era mult, însă Sevil Shhaideh nu a vrut să vină în județul nostru, deși Vrancea este la coada clasamentelor în ceea ce privește dezvoltarea și infrastructura. Să avem parte de un VREXIT, dacă Vrancea este evitată de Guvernul PSD? Sunt probleme ale conducerii PSD Vrancea la nivel central și de aceea avem parte de o astfel de atitudine din partea ministerului condus de Shhaideh?”, a punctat Cătălin Toma pe marginea acestui subiect.

Toma a admis că ia în calcul să candideze la șefia PNL Vrancea

Senatorul de Vrancea este președinte interimar al PNL Vrancea, iar până pe 2 mai vor fi organizate alegeri interne în filiala județeană, urmând ca pe 17 iunie să aibă loc alegeri la nivel național. Întrebat dacă va candida pentru un mandat de președinte ”plin” al organizației județene, Cătălin Toma a dat de înțeles că acest lucru se va întâmpla: ”Eu îmi doresc binele echipei PNL Vrancea și cred că am dovedit asta prin ceea ce am făcut și prin oamenii pe care i-am adus lângă mine de când am devenit președinte interimar. Dacă voi avea susținerea colegilor voi participa la alegeri”.

Toma cere explicații IȘJ Vrancea, în scandalul punctajului modificat de la Olimpiada de Română

Președintele PNL Vrancea a cerut conducerii Inspectoratului Școlar Județean Vrancea să iasă public și să dea explicații cu privire la scandalul ivit la faza județeană a Olimpiadei de Limba și Literatura Română. Toma, profesor de limba franceză, a afirmat că i se pare inadmisibil ca eforturile elevilor să nu fie răsplătite pe măsura efortului depus și că trebuie renunțat la sistemul PCR (pile-cunoștințe-relații) în instituțiile publice. ”Ce exemplu dăm noi ca profesori, ca inspectori de specialitate, dacă la olimpiade apar probleme legate de punctaje modificate de favoritisme și alte lucruri anormale? Ce înțeleg elevii? Cum îi educăm? Cer public explicații din partea IȘJ și dacă lucrurile stau așa cum au fost prezentate, în defavoarea inspectoarei de limba română, ar fi cazul să plece din funcția pe care o deține”, a punctat Cătălin Toma. Recent, eleva Antonia Mirică, de la Gugești, a primit 114 puncte la faza județeană a Olimpiadei, iar înainte de miezul nopții nota s-a tranformat în 104 puncte. După ce mass-media a prezentat cazul, iar mama Antoniei a luat atitudine, inspectoarea de specialitate Silvia Chelariu a anunțat că ar fi fost o greșeală de introducere a notelor în calculator. Explicația nu a fost acceptată de foarte mulți dintre cei implicați și nici de către cititorii Ziarului de Vrancea, aproape toți opinând că s-a urmărit favorizarea copilului unui fost inspector școlar.

Cum vede Toma problema ENET

Întrebat despre susținerea pe care PNL o acordă directorului de la ENET, Manole Merchea, în condițiile în care focșănenii s-au trezit cu facturi foarte mari la căldură, pe luna ianuarie, Cătălin Toma a precizat că la ENET există un Consiliu de Administrație dominat de oameni impuși de PSD și că Manole Merchea are rol de execuție. ”Chiar și așa, ENET trebuie să dea detalii concrete cu privire la costuri, facturi, investiții, pentru a nu lăsa loc de interpretări. Domnul Merchea este vizat pentru că este director acolo și orice cap de instituție este arătat cu degetul când apare o problemă. Repet, din informațiile mele, la ENET deciziile se iau în CA, iar acolo PSD deține controlul. Să nu uităm că și Consiliul Local Focșani, dominat de PSD, are putere de decizie în ceea ce privește ENET-ul”, a precizat Cătălin Toma. (A. T.)