CJ a votat, din nou, proiectele pentru drumurile modernizate cu fonduri europene

Publicat de Mihai Boicu 30 vizualizari

Consiliul Judeţean a votat ieri în unanimitate toate proiectele referitoare la drumuri

Consilierii judeţeni au aprobat ieri documentaţiile tehnice pentru cele cinci proiecte care vor fi modernizate cu fonduri europene u votul a fost necesar, deoarece ghidul de finanţare s-a schimbat şi s-a impus realizarea unui audit pentru siguranţa rutieră

Consiliul Judeţean Vrancea a fost convocat ieri în şedinţă extraordinară pentru a votat mai multe cu proiecte privind cele cinci drumuri judeţene care vor modernizate cu fonduri europene. Vicepreşedintele Ionel Cel – Mare, care a condus şedinţa în locul lui Marian Oprişan, a explicat că urgenţa a fost dată de faptul că astăzi este termenul limită pentru depunerea documentaţiilor la Autoritatea de Management. Cinci proiecte au avut ca obiect aprobarea documentaţiei tehnico – economice, la faza Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, studii de teren şi a indicatorilor tehnico – economici. Alte cinci proiecte se referă la aprobarea acestor investiţii, precum şi a acordurilor de parteneriat cu localităţile prin care trec aceste drumuri. Toate proiectele au fost aprobate în unanimitate. Singurele discuţii au fost la DJ 204 P, unde valoarea lucrărilor s-a diminuat de la 248 milioane lei la 228 milioane lei. Romeo Iordache, directorul Direcţiei de Dezvoltare din CJ, a explicat că pe acest drum s-a optat în locul consolidării malurilor în mai multe puncte pentru realizarea unui viaduct cu o lungime de 1106 metri. Potrivit reprezentantului CJ, soluţia tehnică aleasă este mai puţin costisitoare şi se încadrează în sumele pentru proiect. De asemenea, Romeo Iordache a mai spus că ghidul de finanţare s-a modificat, fiind necesare audituri privind siguranţa rutieră. Din acest motiv, consilierii vor mai vota indicatorii tehnico – economici după realizarea proiectelor tehnice şi după realizarea investiţiilor. CJ a solicitat finanţare la Agenţia de Dezvoltare Regională Sud – Est Brăila pentru cinci drumuri care se află într-o stare dezastruoasă. DJ 202 E limită jud. Buzău – Voetin – Sihlea – Obrejiţa- Tîmboeşti – Bordeşti are o lungime de 22,517 km şi o valoare a investiţiei de 56,8 milioane lei. DJ 205 C Focşani – Goleşti – Vîrteşcoiu are o lungime de 15,187 km şi necesită 47,1 milioane lei pentru modernizare. DJ 204 P Gugeşti – Dragosloveni – Gura Caliţei – Dealu Lung – Tinoasa – Poeniţa – Dumitreşti are 33,72 km lungime şi are nevoie de fonduri în valoare de 228 milioane lei. DJ 205 R Gologanu – Slobozia – Ciorăşti are o lungime de 16,97 km, iar suma solicitată pentru asfaltare şi alte lucrări se ridică la 26,9 milioane lei. DJ 205 B străbate localităţile Dumbrăveni – Gugeşti – Popeşti – Urecheşti – Budeşti – Coteşti – Blidari – Bonţeşti – Dălhăuţi – Faraoanale – Rîmniceanca – Beciu – Odobeşti pe o lungime de 29,476 km. Pentru modernizarea acestui drum este necesară suma de 109,4 milioane lei. (Mihai BOICU)