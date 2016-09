Şcoala Pufeşti a aniversat 150 de ani de la existenţă

Publicat de Alexandra Tataru 1 vizualizari

Aniversarea a unui secol şi jumătate de la înfiinţarea Şcolii Pufeşti a reprezentat şi lansarea monografiei unităţii de învăţămant

Momentul a fost marcat într-un cadru festiv alături de dascăli, elevi şi invitaţi u cu acest prilej s-a lansat şi monografia Şcolii Pufeşti

Anul acesta, Şcoala Pufeşti a împlinit 150 de ani de la înfiinţare. Pe 20 septembrie s-a făcut o deschidere „de suflet” a şcolii din Pufeşti. La o primă vedere, s-ar părea că este o repetare a festivităţilor de anul trecut, respectiv împlinirea a 150 de ani de la înfiinţarea şcolii din Domneşti, „prima şcoală din Podgoria Panciu”. Fără a avea un fast deosebit, aniversarea de anul acesta a urmărit să adune sub acelaşi acoperiş dascălii, elevii şi comunitatea locală, a fost un „raport” a celor întâmplate şi o privire în viitor. Cu acest prilej, directorul şcolii, profesorul dr. Nicolae Damian, a lansat ediţia a II-a a lucrării „Nicolae Damian – Pufeştii Vrancei, 150 de ani de învăţământ”, prima ediţie ieşind de sub tipar cu ocazia aniversării de anul trecut a Şcolii Domneşti. Participanţii la eveniment au primit şi noul număr al revistei şcolii, Confluenţe - revistă de educaţie şi cultură, dar şi exemplare din monografia şcolii. „A fost un moment emoţionant, ca de altfel fiecare zi în care păşim în această instituţie educaţională, pentru copii, dascăli ai şcolii şi invitaţi. Evenimentele educaţionale vor continua la Pufeşti sub deviza unităţii noastre şcolare: primus inter pares” , a precizat profesorul Nicolae Damian.



Inspectorul general adjunct s-a născut la Pufeşti



La manifestare au mai participat inspectorul general adjunct al IŞJ, profesoara Marilena Oprea, profesoara Gabriela Gherasim, inspector şcolar de matematică şi inspector teritorial pentru Şcoala Pufeşti, conf. dr. Costică Neagu, editorul lucrării şi membru în Colegiul Director al publicaţiei Confluenţe, precum şi primarul comunei, Marcel Niţu, profesori şi elevi ai şcolii. Activitatea s-a desfăşurat într-o atmosferă colocvială, destinsă, gheaţa fiind spartă de inspectoarea Marilena Oprea, originară din Pufeşti şi fiică de dascăli. Totodată, Marilena Oprea a fost cea care a intrat în discuţie cu elevii, dându-le şi o „Temă pentru acasă – Ce vreau să devin în viaţă?”, promiţând că la o proximă întâlnire „va verifica” tema. „Apreciez activităţile deosebite care se desfăşoară la această şcoală, activităţi diverse, din domenii diferite. Există o echipă managerială deosebită şi cadre didactice implicate şi devotate meseriei. Şcoala Pufeşti este un exemplu de şcoală din multe puncte de vedere şi îi felicit pe toţi cu această ocazie a aniversării”, a precizat Marilena Oprea, inspector şcolar general adjunct. Profesorul dr. Costică Neagu, reprezentantul Editurii Terra, cea care a tipărit monografia şcolii, a propus ca prilej de reflecţie câteva momente din istoria şcolii, momente care evidenţiază dragostea pentru învăţătură a pufeştenilor, contribuţia şi implicarea acestora în viaţa şcolii. În acelaşi timp a apreciat ca foarte bun şi dinamic parcursul de astăzi al şcolii în care dascălii antrenează elevii în proiecte care motivează elevii şi familia, dând încredere în această instituţie. Promisiunea de sprijin din partea comunităţii locale a făcut-o şi primarul comunei, privind alocarea resurselor de care şcoala are nevoie, armonizarea şcolii cu familia, aceştia fiind cei mai importanţi piloni ai educaţiei. Elevii şi dascălii prezenţi la eveniment au transmis toate gândurile bune şi au încheiat evenimentul încrezători în tinereţea veşnică a şcolii din Pufeşti – o tinereţe fără bătrâneţe. (Alexandra TĂTARU)