MOZAIC STIRI ECONOMICE: PSD schimbă modul de plată a impozitului pe profit

Vicepreşedintele PSD Niculae Bădălău a declarat că, împreună cu mai mulţi colegi de partid şi o echipă de economişti, pregăteşte un proiect de lege care să prevadă ca toate firmele care-şi desfăşoară activitatea în România să plătească impozitul în ţară. Bădălău a spus că există ”o supărare vizavi de exportul de profit”, dând exemplul unei firme care funcţionează în România de opt ani pe pierdere, primind ajutor de stat şi care, conform lui Bădălău, exportă profitul. Senatorul Niculae Bădălău a declarat, vineri, pentru News.ro că, împreună cu o echipă de specialişti, lucrează la un proiect legislativ care să prevadă ca toate firmele care îşi desfăşoară activitatea în România să plătească impozitul în ţara noastră. Bădălău a precizat că nu este vorba de majorare, ci de o scădere a taxelor, fără a specifica însă cu ce procent. ”În cazul în care-ţi desfăşori activitatea aici să şi plăteşti impozitul în România. E vorba despre exportul de profit afară. Eu lucrez cu o echipă la un astfel de proiect, să vedem cum ne iese. Micşorăm taxele pentru firme. (...) Există o supărare vizavi de exportul de profit” a sus Niculae Bădălău. Vicepreşedintele PSD a precizat că acest proiect nu intenţionează să facă vreo diferenţă între oamenii de afaceri români şi cei străini, spunând că autorităţile îşi doresc ca toţi cei care fac afaceri în România să fie ”corecţi”. ”Nu e vorba despre oameni de afaceri români sau străini, noi vorbim despre firmele care produc în România, care-şi desfăşoară activitatea în România, că-s străini, că-s români, e acelaşi lucru. Vrem ca absolut toţi să fie corecţi. Nu e posibil ca o mare firmă să stea de opt ani pe pierdere în România şi să primească şi ajutor de stat şi să spună că ea merge în pierdere, de fapt exportând tot profitul afară”, a adăugat Bădălău. El a refuzat să dea numele respectivei companii, spunând că nu este singura în această situaţie. ”Avem o statistică clară. Sunt foarte multe. Dar vă daţi seama că nu putem crea o isterie dând nume de firme. Noi vrem să construim autostrăzi, vrem să ajutăm firmele, venim cu Legea prevenţiei. Dar aşa cum noi suntem corecţi şi vrem să fim corecţi faţă de mediul de afaceri, aşa considerăm că şi ei trebuie să fie corecţi faţă de statul român”, a mai spus Niculae Bădălău.



Şoferii implicaţi în accidente trebuie să se deplaseze la sediul asigurătorului



Şoferul unui automobil, care are o asigurare obligatorie auto RCA, are obligaţia de a se deplasa la sediul firmei de asigurare în cazul producerii unui accident, dacă avariile suferite de maşină nu împiedică această operaţiune, iar schimbarea acestei proceduri ar pune presiune pe costuri şi ar afecta predictibilitatea primelor de asigurare, potrivit unui comunicat publicat vineri de asociaţia care reprezintă interesele asigurătorilor, Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR). Comunicatul este o reacţie la mesajul transmis joi de Asociaţia Societăţilor de Service Auto Independente (ASSAI), legat de drepturile pe care şoferii asiguraţi RCA le au, prevazute în Ordonanţa de Urgenţă privind RCA-ul, care limitează plafonul asigurării, şi în norma de aplicare a acesteia, ultima fiind publicată în Monitorul Oficial în 8 decembrie 2016. Potrivit ASSAI, OUG-ul prevede că asigurătorul este obligat să se deplaseze în locul precizat de către pagubit, pentru constatarea daunei, indiferent de dimensiunea avariei autovehiculului, inclusiv pentru accidente minore. În plus, potrivit ASSAI, asigurătorul este obligat să efectueze constatarea daunei în locul indicat de către păgubit, în termen de cinci zile lucrătoare de la notificarea primită de către păgubit. Însă, potrivit UNSAR, dacă autovehiculul este nedeplasabil, constatarea se efectuează în locul în care este staţionat, dar pentru toate celelalte cazuri, şoferul se deplasează la sediul asigurătorului. Asigurătorii susţin că interpretarea dată de ASSAI poate creşte costurile firmelor de asiguare. ”Interpretarea conform căreia constatarea se face în locul stabilit de păgubit, în cazul în care acesta se află într-o zonă greu accesibilă, iar maşina avariată este deplasabilă, va avea efecte negative atât la nivel de operativitate, cât şi la nivel de costuri pentru asigurători, fapt ce poate afecta predictibilitatea primelor”, se arată în comunicat. În plus, constatarea unei daune şi deschiderea dosarului de daună presupun şi stabilirea de către asigurător a dreptului la despăgubire şi, implicit, stabilirea vinovăţiei în cazul unui accident auto.



Prinţişorul Samsung a fost arestat pentru dare de mită şi deturnare de fonduri



Moştenitorul grupului Samsung, Jay Y Lee, a fost arestat pentru dare de mită şi deturnare de fonduri – un pas extraordinar care pune în pericol ascensiunea directorului la conducerea celui mai mare producător de telefoane mobile din lume, relatează Bloomberg. Tribunalul din Districtul Central al Seulului a emis mandatul de arestare pentru Lee vineri dimineaţă. Ţinând cont de paşii procedurali şi de apeluri, ar putea dura până la 18 luni să aibă loc procesul şi să se dea verdictul. Decizia a fost luată din cauza riscului că Lee ar putea distruge dovezi sau ar putea fugi, a explicat un purtător de cuvânt al instanţei. Lee, care a aşteptat decizia instanţei la un centru de detenţie din Seul, va rămâne acolo în urma emiterii mandatului. Instanţa a respins cererea procurorului de a emite un mandat de arestare i pe numele preşedintele Samsung Electronics, Park Sang-Jin. Cu Lee în arest, Park va prelua, probabil, o parte dintre responsabilităţile acestuia. „Vom face tot ce putem pentru a ne asigura că adevărul iese la lumină în procedurile judiciare viitoare”, a anunţat Samsung Group într-un comunicat. Acţiunile Samsung au scăzut cu mai puţin de 1% în primele ore ale şedinţei de tranzacţionare din Seul. Înainte de arestare, acestea crescuseră cu 5,5% anul acesta. După prima tentativă a procurorului de a-l aresta pe Lee a fost respinsă de o instanţă pe 19 ianuarie, din lipsă de dovezi, moştenitorul imperiului Samsung a fost chemat din nou la un interogatoriu de 15 ore luni. Un purtător de cuvânt al procurorului însărcinat cu dosarul a declarat marţi că autorităţile au găsit dovezi că Lee a ascuns profit obţinut din acţiuni ilegale, dar şi o serie de active în străinătate Parchetul de la Seul susţine că vicepreşedintele grupului a plătit în total mită de 43 de miliarde de woni (38 milioane de dolari) unei companii şi unor fundaţii susţinute de Choi Soon-sil, prietena preşedintei suspentate Park Geun-hye, aflată în centrul unui scandal de corupţie. În schimb, statul sud-corean ar fi susţinut o fuziune din 20015 între Samsung C&T Corp şi Cheil Industries Inc. Această mutare a fost văzută de acţionarii Samsung ca o încercare a lui Jay Y. Lee de a-şi consolida poziţia în cadrul companiei.



Facebook va lăsa utilizatorii să posteze conţinut cu violenţă şi nuditate



Facebook are în plan integrarea unor filtre prin care fiecare utilizator să stabilească un nivel propriu de acceptare a conţinutului care include violenţă sau nuditate. Într-o scrisoare-manifest de peste 5.000 de cuvinte, şeful Facebook, Mark Zuckerberg, a făcut publice principiile şi o parte din planurile de viitor ale companiei pe care o conduce. Dintre acestea, atrag atenţia referirile făcute la una dintre cele mai sensibile probleme ale reţelei sociale: filtrarea conţinutului ofensator. În prezent, Facebook foloseşte un set de reguli universal valabile pe baza cărora este filtrat conţinutul - reguli care stabilesc ce nu trebuie să ajungă în newsfeed-ul oamenilor. Este ca şi cum întreaga comunitate de utilizatori ar avea aceleaşi principii şi limite în ceea ce priveşte conţinutul considerat ofensator, precum violenţa şi nuditatea. În scrisoarea sa, Mark Zuckerberg spune că Facebook va oferi fiecărui utilizator în parte posibilitatea de a alege ceea ce vrea să vadă şi ceea ce nu ar trebui să ajungă în newsfeed-ul personal. Fiecare om va putea să decidă câtă violenţa şi nuditate este dispus să accepte pe Facebook.



Kraft Heinz a depus o ofertă pentru preluarea Unilever



Gigantul alimentar american Kraft Heinz a depus o ofertă pentru preluarea rivalului european Unilever, activ atât în sectorul alimentar, cât şi în cel al produselor cosmetice de larg consum, însă compania anglo-olandeză a refuzat propunerea, relatează AFP. Oferta se ridică la 117 miliarde euro, în condiţiile în care valoarea de piaţă a Unilever, pe baza cotaţiei acţiunilor de la bursă, a fost în 2016 de 111 miliarde euro. "Chiar dacă Unilever a respins oferta, sperăm că vom putea să ajungem la un acord asupra termenilor unei tranzacţii", a precizat Ktaft, într-un comunicat transmis Bursei din Londra, la care este cotată compania Unilever. Totuşi, chiar dacă Kraft nu renunţă la ideea preluării, nu există nicio certitudine că o altă ofertă va fi înaintată. În urma anunţului, acţiunile Unilever s-au scumpit cu 115 la bursă. Unilever este unul dintre cei mai importanţi furnizori mondiali de alimente şi produse de îngrijire personală şi a locuinţei, prezent în peste 190 de ţări. Compania are 169.000 de angajaţi şi a înregistrat vânzări în valoare de 53.3 miliarde euro în 2015. Unilever deţine mai mult de 400 de branduri, inclusiv Dove, Knorr, Domestos, Hellmann, Lipton, Ben & Jerry, Magnum şi Axe.



Poşta nu vede nici un ban din serviciul universal



Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a anunţat ieri că respinge cererea Companiei Naţionale Poşta Română (CNPR) de acordare a compensaţiei pentru furnizarea serviciului universal în anul 2015, argumentul invocat fiind că acest cost nu depăşeşte pragul de 3% din veniturile totale înregistrate de companie. Accesul la serviciul universal poştal reprezintă dreptul oricărei persoane de a beneficia de furnizarea permanentă a unor servicii poştale, la un anumit nivel de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile. ANCOM a primit în data de 11 august 2016 o cerere din partea CNPR de acordare a compensaţiei, împreună cu situaţia privind costurile, veniturile şi capitalul angajat în furnizarea serviciului universal în anul 2015. Pentru a putea acorda sumele cerute drept compensaţie, ar fi trebuit îndeplinite două condiţii. Prima condiţie, îndeplinită, este legată de rentabilitatea capitalului mediu angajat pe segmentul serviciului universal, care trebuie să se afle sub valoarea costului mediu stabilit de ANCOM pentru anul 2015 la 13,1%. A doua condiţie, neîndeplinită, presupune ca valoarea costului net să nu depăşească pragul de 3% din valoarea veniturilor înregistrate de furnizor.