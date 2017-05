Publicat de Dan Chiriac 4 vizualizari

Tânăr fotbalist al echipei Național Golești,membru al PNL găsit spânzurat

Un tănăr de 27 de ani, jucător de fotbal la echipa Național Golești și membru al Partidului Național Liberar s-a spânzurat sâmbătă dimineața.

Trupul lui George Gudană, 27 ani, a fost găsit fără suflare în apartamentul părinților din cartierul Obor din Focșani. La fața locului s-a deplasat o echipă de polițiști și procurori care a început o anchetă în acest caz. Până în acest moment nu se cunosc motivele pentru care tânărul jucător de fotbal a decis să-și pună capăt zilelor. George Gudană era jucător al echipei de fotbal Național Golești. Acesta era membru al PNL Vrancea, participând la multe campanii electorale ale partidului. ” Astăzi am pierdut un PRIETEN adevârat. Un prieten care NICIODATĂ nu s-a gândit la altceva decât la PRIETENIE. Un prieten cu care am râs mult, am trâit MULTE momente superbe și m-a ajutat mult. Plâng și voi plange mult pentru cel ce mi-a fost PRIETEN în ultimii 10 ani. Să-ți fie tărâna ușoară ”, este mesajul postat pe facebook de Emi Gongu, conilier local independent. . (D.C.)