Primarul de la Vizantea Livezi aduce acuzaţii grave pe facebook unor consilieri locali din comună

Publicat de Ziarul de Vrancea 283 vizualizari

Primarul comunei Vizantea Livezi Dragoş Ciubotaru apelează la facebook pentru a face publice problemele pe care le are cu unii consilieri locali din comună

"Pentru ce avem consilieri locali?

O să va arăt în cele ce urmează, câteva aspecte mai puţin plăcute din activitatea Primăriei şi a Consiliului Local Vizantea Livezi, fără a da nume, deocamdată :).

Avem o comună, pe cât de mare şi frumoasă, pe atât de întinsă, dificilă şi săracă.

În luna iunie 2016, voi cetăţenii, aţi ales o nouă conducere formată din primar şi consilieri locali. Dacă despre primar cam ştiţi cu toţi ce trebuie să facă şi ce aşteptări să aveţi de la el, vă întreb dacă ştiţi ce trebuie să facă consilierii locali?

Ei bine dragilor, mare lucru nu au de făcut, pentru 300 de lei lunar, fiecare consilier, trebuie să vină la o şedinţă sau două pe lună şi să aprobe sau să respingă proiectele aflate pe ordinea de zi. Greu nu?

Din păcate la Vizantea Livezi, lucrurile nu funcţionează aşa.La noi consilierii s-au învăţat să aibă pretenţii, să ceară diverse lucruri, să şantajeze, să ameninţe şi dacă nu le iese, să pună beţe în roate şi să boicoteze şedinţele de consiliu local. O să vă dau câteva exemple despre ce vor consilierii odată ajunşi în funcţie.Doi dintre ei au venit la mine imediat după alegeri, că vor să fie viceprimari.Unul a încercat să-şi cumpere funcţia, celălalt să-mi asigure liniştea şi majoritatea pe perioada mandatului.Un alt consilier a cerut să-i angajez o rudă în funcţia de secretar al comunei Vizantea Livezi.După ce nu i-au ieşit cărţile privind o eventuală susţinere pentru postul de viceprimar, un alt consilier a venit la mine, să-şi negocieze votul în schimbul angajării unei persoane apropiate în primărie.Un alt consilier dorea chiar el să se angajeze într-o funcţie în primărie, iar altul e supărat că nu mai deţine o funcţie şi crede că din cauza mea, nu-şi poate da seama că e din cauza propriei impotenţe :) .

În această perioadă, odată cu aprobarea bugetului, se depun proiecte la ministerul dezvoltării pentru a fi finanţate în anul 2017.Am făcut aceste proiecte, le-am pregătit, proiecte care cuprind multe din problemele comunităţii, în special legate de drumurile comunale, de căminele culturale, de locuri de joacă pentru copii şi modernizare parcuri. Am obţinut avizele necesare, am făcut ridicările topo, studiile geotehnice, în mare am făcut cam tot ce trebuie.Şi ce să vezi?! Am convocat consiliul local pentru aprobarea acestora, prima dată în urmă cu 2 săptămâni.

Din cauza faptului că nu m-am lăsat şantajat, sau pentru că nu am făcut după cum mi-au dictat, au respins acum 2 săptămâni un proiect din satul Livezile. Ieri, chiar dacă a fost Duminică, am convocat din nou şedinţa de Consiliu Local pentru a îndrepta unele lucruri şi pentru a continuă cu altele.Dar, ce să vezi?! Aceeaşi consilieri au ales să nu vină, să boicoteze şedinţa. Primesc după şedinţă următorul SMS: Scuze că nu am putut ajunge, treaba a fost vorbită, am fost sunaţi toţi să nu venim la şedinţă.

Va daţi seama cât de mult muncesc ei pentru comună asta?! Vă daţi seama că din cauza lor, ieri spre exemplu au fost puse în pericol proiectele legate de drumuri comunale (Mănăstirească, Mesteacanu, Piscu Radului), cămin Vizantea Răzăşească şi Înfiinţare loc de joacă pentru copii şi teren de sport Livezile?!

Şi dacă voi credeaţi că partea cea mai urâtă din activitatea unui primar e cea legată de faptul că mulţi vorbesc urat, nefondat şi aduc tot felul de acuzaţii mincinoase, vă spun că m-am obişnuit cu alea, sunt apă de ploaie! Asta e cea mai urâtă parte.În care munceşti de te speteşti de la 07:30 până la 18:00 şi chiar mai târziu să faci proiecte şi să găseşti sursă de finanţare, iar o adunătură de oameni care nu-şi văd decât interesele personale, îşi bat joc de votul pe care l-au primit de la oameni.

Am făcut această postare, pentru a primi idei, sfaturi şi îndemnuri depre cum ar trebui să acţionez în continuare, ce credeţi voi? Ar trebui să mă las şantajat? Ar trebui să le satisfac poftele? Ar trebui să mă las vândut ieftin?

O săptămâna bună va doresc! ;)"

Dragoş Ciubotaru-facebook