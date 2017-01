Problema câinilor fără stăpân rămâne deschisă

Publicat de Alexandra Tataru 46 vizualizari

Padocul Asociaţiei “Prietenii Animalelor” va fi desfiinţat prin decizia CL

Intre Primăria Focşani şi Asociaţia “Prietenii Animalelor” s-a ivit o nouă problemă u recent, în şedinţa de consiliu local, s-a votat revocarea unei hotărâri din 2014 care acorda un teren asociaţiei pentru construirea unui padoc u reprezentanţii primăriei susţin că acceptă din partea ONG-urilor orice soluţie care respectă cadrul legal

După primul viscol din acest an, atunci când voluntarii de la Asociaţia “Prietenii Animalelor” au descoperit la padocul municipalităţii din Goleşti câini care riscau să moară de frig, s-a iscat un mic conflict cu Primăria care, în ultimele săptămâni, dădea semne să se stingă. Chiar dacă primarul Misăilă le-a arătat voluntarilor că animalele din padocul asociaţiei o duc mai rău faţă de cele din padocul municipalităţii, voluntarii şi-au arătat dorinţa de a se implica în continuare în problema câinilor fără stăpân. În urmă cu două săptămâni a avut loc şi o dezbatere publică în care primarul a adus asigurările celor prezenţi că cei responsabili vor fi deschişi la propunerile voluntarilor şi asociaţiilor. Între timp, un ONG din Germania, “Active Friends for Romanian People and Dogs”, şi-a exprimat din nou disponibilitatea de a ajuta animalele şi de a înlesni adopţiile internaţionale. În acest sens ei au trimis o scrisoare deschisă către Primăria Focşani şi au stabilit chiar şi o întâlnire cu directorul Marian Lungu de la Direcţia de Dezvoltare şi Servicii Publice.



Primele donaţii au fost trimise de ONG-ul german



În urma apelului disperat pe facebook făcut de prietenii animalelor, membrii organizaţiei “Active Friends for Romanian People and Dogs” s-au mobilizat rapid şi au trimis primele donaţii pentru adăpostul public de la Goleşti. Astfel, mai multe cuşti din lemn, pături şi hrană suplimentară au fost transportate din Germania pentru ca animăluţele să aibă un trai mai bun. Donaţiile au sosit chiar înainte de vizita delegaţiilor străine invitate de municipalitate care au asistat şi la manifestările prilejuite de Ziua Unirii Principatelor. “Musafiri din cinci ţări au poposit pentru câteva clipe în adăpostul public de la Goleşti, însoţiţi de viceprimarii oraşului Focşani, o zi continuată apoi de noi, voluntarii. Nu putem descrie în cuvinte bucuria căţeilor când au intrat în noile lor căsuţe şi s-au cuibărit în păturelele călduroase, ronţăind bunătăţi. Mulţumim din suflet Wedemann Heike, Berger Claudia pentru minunatele cuşti, Dirk de Fockert, Hanne Peters-de Fockert, Fundaţia Active Friends for Romanian People and Dogs e.V. , Anette Anette pentru că ai oferit o şansă unor suflete, mulţumim Helmut Schaudienst pentru că ai venit să ajuţi căţeii din adăpostul public, multumesc Mirela Mia pentru că ai intermediat salvarea a doi căţei cu ajutorul lui Ester Efours. Împreună putem schimba lumea!!!”, a scris Iulia Vişan pe pagina de Facebook “Lula şi Budu”.



ONG-ul german doreşte o campanie de sterilizare a cânilor



Organizaţia “Active Friends for Romanian People and Dogs” din Germania, prin vicepreşedintele asociaţiei Dirk the Fockert, a comunicat Primăriei Focşani intenţia de a-şi oferi sprijinul în mod treptat pentru rezolvarea într-un mod viabil şi civilizat a problemei câinilor comunitari, cât şi ajutorul privind adăpostul public de la Goleşti. “Scopul nostru principal constă în realizarea de campanii de sterilizare a câinilor cu şi fără stăpân din oraş şi împrejurimi, pentru a stopa fenomenul înmulţirii necontrolate şi a abandonului, cu sprijinul logistic al primăriei, incluzând sterilizări lunare (100 câini/lună), cheltuielile fiind împărţite în mod egal, sterilizările fiind realizate ori cu ajutorul medicilor veterinari locali ori cu fundaţii specializate”, se arată în scrisoarea deschisă. Pe de altă parte, asociaţia intenţionează să realizeze şi campanii de informare în şcoli, incluzând pliante, flyere, cărticele şi discursuri în unităţi de învăţământ, pentru a educa copiii în privinţa animalelor de companie, având susţinerea unui număr mare de cadre didactice. “Dorim să ajutam cu vaccinarea câinilor din adăpostul public, dar în acelaşi timp dorim şi microciparea fiecărui câine ce intră în adăpost. Vrem să dotăm adăpostul cu castroane/găleţi pentru câini, cuşti de lemn, unele îmbunătăţiri aduse ţarcurilor, promovarea lor pentru adopţie naţională şi internaţională, respectând prevederile legale, iar costurile mâncării să se împartă în mod egal între asociaţia noastră şi primărie. Şi, nu în ultimul rând, oprirea eutanasierii câinilor din adăpostul public de la Goleşti. Dorim să ajutăm comunitatea, dorim să ne implicăm în protejarea animalelor”, a mai transmis Dirk de Fockert, vicepreşedintele “Active Friends for Romania People and Dogs”. Primarul Cristi Misăilă a primit această scrisoare dar spune că aceste propuneri nu sunt însoţite de soluţii concrete. “Suntem deschişi la orice soluţie care ar putea rezolva problema câinilor fără stăpân. Deocamdată nu putem decât să respectăm legea, iar dacă dumnealor vor oferi soluţii legale, vom ţine cont de ele. Le vom transmite curând un răspuns oficial”, a menţionat Cristi Valentin Misăilă.



Padocul improvizat al Asociaţiei “Prietenii Animalelor” se va desfiinţa



Voluntarii se vor implica în continuare pentru ajutorarea cainilor fără stăpan

“Un prim răspuns” al municipalităţii a fost dat în cea mai recentă şedinţă de consiliu local. Consilierii au votat revocarea unei Hotărâri de C.L. din anul 2014 prin care terenul de 1200 m.p. oferit de municipalitate Asociaţiei „Prietenii Animalelor” şi pe care s-a improvizat padocul acestora. Terenul va fi trecut din nou în administrarea publică. Bogdan Matişan, consilier PSD, a spus că “în padocul improvizat câinii nu sunt bine trataţi”, iar primarul Misăilă a menţionat că din raportul înaintat de Poliţia Locală reiese că niciun reprezentat al asociaţiei nu a fost de găsit atunci când aceştia au fost în control. „A fost contactată doamna Angela Lungu, care conduce asociaţia, dar a spus că nu este în oraş. Ea era în oraş, era la serviciu, lucrează ca operator vamal la Vama Focşani. Asociaţia nu şi-a depus bilanţul la finanţe pe anul 2015, deci nu a avut activitate economică. Chiar dacă au primit donaţii, trebuie ca acestea să fie înregistrate la finanţe”, a spus primarul Cristi Misăilă. Astfel, câinii din padocul Asociaţiei “Prietenii Animalelor” vor trece în custodia adăpostului public, iar problema câinilor fără stăpân va rămâne o problemă deschisă. (A.T.)