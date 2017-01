Publicat de Ziarul de Vrancea 33 vizualizari

Azi este ziua în care aş fi preferat să îmi băgaţi cuţitul adânc în inima,că poate aşa nu aş mai fi simţit atâta neputinţă,durere şi ură.Îmi vine să urlu când ştiu că noi am plecat şi ei vor muri de frig zilele astea.Puiuţii sunt uzi,plâng sărăcuţii că le este frig,se cuibăresc unuii într-alţii şi nu avem cum să îi ajutăm,doar nişte cartoane şi cârpele nu le ţin de cald.Doamne,cu ce au greşit ei de suferă atâta,cu ce,daţi-mi un răspuns că ziua de azi,mie una mi-a pus capac.Puişorii m-au rupt şi plâng ca proasta acum când scriu şi simt că mor.Toţi câinii tremură,stau chirciţi,suferă de foame,primesc doar nişte resturi congelate de la abator.Unde eşti tu Doamne de permiţi să se întâmple aşa ceva??????

Cu chiu cu vai am reuşit să scoatem căţeii lui Negrutu Ozi programaţi să plece azi,a fost un adevărat "act artistic" demascat de ochii vigilenţi a lui Mirela Mia şi Gerard Apostu,dar totuşi într-un sfârşit am plecat cu 5 câini care nu vor mai cunoste suferinţă în ţară asta de kkt!

I-am hrănit într-un sfârşit pe toţi,le-am lăsat mâncare destulă pt tot week-endul,dar cine ştie câţi din ei se vor mai trezi,aşa cum cei 2 negri au păţit astăzi.

Mulţumesc Ingrid Totolici pentru materiale şi Cristina Ghiorghita pentru cartoane.

Dacă vreţi să schimbaţi viaţă animalelor IMPLICAŢI-VA!!!!!!!!!!!!

