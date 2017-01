Mesajul meu pentru cei 20 de ani ai Ziarului nr. 1 din Vrancea

Publicat de Didina CRĂCIUN 59 vizualizari

Didina Crăciun alături de colegele de la Departamentul Publicitate

20 de ani!? Nici nu îmi vine să cred că au trecut 20 de ani de când sunt pe baricadele “Ziarului de Vrancea”. Şi dacă mă gandesc bine, sunt chiar veteranul echipei!:)

Dacă ar fi să scriu, tot ce am trăit în aceşti 20 de ani alături de întreaga redacţie, mi-ar trebui cel puţin un ziar! Au fost momente bune, remarcabile, am cunoscut oameni extraordinari, colegi, colaboratori, persoane deosebite cu care am legat prietenii trainice şi de la care am învăţat foarte multe lucruri. Dar au fost si momente grele în care nu ne-a fost deloc uşor să rezistăm presiunilor şi capcanelor de tot felul, să supravieţuim în această lume dominată de minciună, corupţie şi abuz de putere. Nu degeaba lozinca ziarului este “Îţi spune ce alţii îţi ascund”. Mulţi dintre dumneavoastră, cititorii noştri, ne-aţi fost alături, ne cunoaşteţi istoria şi evoluţia. Cu toate greutăţile, ne-am păstrat principiile într-o lume cu principii din ce în ce mai puţine, iar vrâncenii ne-au apreciat spiritul luptător. Este extraordinar sentimentul când un cititor spune pe neaşteptate şi fără motiv: “Felicitări pentru curajul vostru de a merge mai departe!”, “Mă bucur că existaţi!”, “Aştept în fiecare dimineaţa cu emoţie ziarul!” (unii se tem şi acum pentru noi).

Mesajele de încurajare pe care le primim tot timpul de la cititorii noştri ne dau şi mai multă putere, dar ne şi arată că putem conta în continuare pe dumneavoastră, aşa cum şi dumneavoastră puţeti conta pe noi, pe echipa “Ziarul de Vrancea”. Eu sunt convinsă că pentru a avea succes şi continuitate este nevoie de profesionalism, dăruire şi implicare, iar noi nu am dus lipsă de aceste calităţi. Existăm astăzi datorită nucleului de oameni care au structurat strategia ziarului şi l-au reinventat prin eforturi, sacrificii şi căutări comune. Mă bucur că fac parte din acest nucleu şi am pus şi eu umărul la consolidarea şi evoluţia ziarului nr. 1 din Vrancea. Au trecut 20 de ani, dar nu m-am plictisit de munca pe care o fac la ziar, îmi place faptul că sunt în contact permanent cu oamenii, care uneori mă implică în poveştile lor, făcându-mă parte din transformarea lor, mai mică sau mai mare. Sunt clienţi de publicitate, colaboratori pe care nu i-am cunoscut personal, comunicăm pe e-mail si la telefon, oameni pentru care am toată stima şi simpatia şi de care mă simt foarte ataşată. Este mare lucru faptul că ne sprijinim reciproc şi ne bazăm unii pe alţii.

Profit de aceasă ocazie să le mulţumesc tuturor!

În Departamentul de Publicitate în fiecare zi am parte de noi provocări şi acest lucru mă alimentează continuu.

Îi urez “Ziarului de Vrancea” să crească în timp şi să ne împlinească aşteptările. La multi ani binecuvântaţi!



(Didina CRĂCIUN – Coordonator Departamentul Publicitate&Tehnoredactare)