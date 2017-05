Darren a sunat Remontada!

Publicat de Ziarul de Vrancea 50 vizualizari

Sfaturile lui Darren Halep au ajutat-o pe Simona să treacă de momentele dificile

Simona Halep s-a calificat în finala turneului de la Madrid, după 6-2, 6-3 cu letona Anastasija Sevastova * după ce a fost condusă cu 0-3 în setul secund, Simona a cerut sfaturile antrenorului Cahill şi apoi a realizat şase jocuri consecutive * semifinală de şoc la masculin: Djokovic- Nadal

Simona Halep îşi continuă traseul impecabil în turneul Premier Mandatory de la Madrid şi s-a calificat în finală, după o nouă victorie în faţa letonei Anastasija Sevastova (22 WTA), scor 6-2, 6-3, în 74 de minute Simona s-a calificat pentru a treia oară, a doua consecutiv în finala acestui turneu patronat de Ion Ţiriac, aceasta fiind a 23-a finală din cariera Simonei. La început, Simona a părut un pic ezitantă, fiind de multe ori lipsită de precizie şi de inspiraţie. însă adversara romancei nu a profitat de aceste inexactităţi. Sevastova a lăsat impresia că se teme de romancă, după ce a fost executată clar în ultimele partide disputate (6-0, 6-0 la Bucureşti şi 6-3, 6-1 la Stuttgart). Fără niciun set pierdut la Madrid pană ieri, jucătoarea let onă a avut ocazii de a opri victoriile Simonei Halep, dar nu le-a fructificat. Primul set a fost echlibrat pană la 2-2, apoi romanca a caştigat patru game-uri consecutive, cu două break-uri. În actul secund, Halep a pierdut primul game la 0 şi a intrat în blocaj. Romanca şi-a cedat serviciul şi încă un joc, iar scorul a ajuns la 0-3. Simona Halep a simţit dificultatea momentului şi i-a cerut sfatul lui Darren Cahill. Antrenorul a încercat să o liniştească şi să o facă să revină la evoluţia din primul set. Simona a început "remontada" cu o evoluţie oscilantă, ajutată şi de faptul că Sevastova nu a ştiut cum să gestioneze avantajul jocului mai bun şi cel al scorului favorabil. Halep s-a apropiat la 2-3, după un break în ghemul al cincilea. Sevastova a avut 40-15 pe serviciul romancei, dar scorul a devenit 3-3. Letona a ratat şi o oportunitate de a-şi fructifica serviciul şi, în locul de 4-3, tabela a arătat invers După ce a mai ratat o minge de break, Sevastova a depus armele, pierzand şi următoarele game-uri.

Simona Halep va încerca să caştige al doilea turneu “Madrid Mutua Open” într-o finală cu învingătoarea partidei dintre rusoaica Svetlana Kuzneţova (9 WTA) şi jucătoarea franceză Kristina Mladenovic, meci care s-a disputat aseară, în încheierea programului. Kuzneţova a caştigat uşor partida din sferturi cu jucătoarea canadiană Eugénie Bouchard (60 WTA), scor 6-4, 6-0, ajungand pentru a doua oară în ultimii trei ani în semifinale la Madrid şi pentru a doua oară în semifinalele unui turneu de categorie Premier Mandatory în 2017.Simona are palmares pozitiv cu “Sveta”, 4-3. Cu Kristina Mladenovic (17 WTA), lucrurile sunt puţin mai complicate. Franţuzoaica are 3-1 în partidele cu Halep. La mijlocul lunii martie, sportiva din Constanţa a pierdut, cu 3-6, 3-6, întalnirea din turul al treilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells (SUA). Halep a caştigat doar meciul din 2015, din turul secund al turneului de la Cincinnati, cu 7-5, 5-7, 6-4. Mladenovic s-a mai impus în sferturi la Birmingham, în 2014, cu 2-6, 6-0, 7-6, şi în turul I la Paris, în 2014, scor 7-6, 6-4. În plus, “Kiki” se arată într-o formă excelentă pe zgură. Ea a administrat, în semifinalele de la Stuttgart, prima înfrangere Mariei Şarapova, după revenirea în circuit şi a pierdut greu finala în faţa germanei Laura Siegemund.

Aseară, Simona Halep şi Irina Begu au pierdut semifinala de dublu, scor 4-6, 2-6 în faţa cuplului favorit nr. 5, Timea Babos / Andrea Hlavackova (Ungaria / Cehia). În cealaltă semifinală perechea Chan Yung Jan / Martina Hingis (Taiwan / Elveţia) a învins cu scorul de 6-3, 6-2 echipa spaniolă Arantxa Parra / Silvia Soler.

În turneul masculin, primul semifinalist este Novak Djokovic, favoritul nr. 2 (chiar primul, după eliminarea lui Murray). Djokovic a beneficiat de retragerea japonezului Kei Nishikori, din cauza unei accidentări la mană. Novak Djokovic va juca în semifinale cu Rafael Nadal (5 ATP), care l-a învins cu 7-6, 6-2 pe belgianul David Goffin (10). Într-o altă partidă din sferturi, uruguayanul Pablo Cuevas (27) l-a învins pe germanul Alexander Zverev (19) cu 3-6, 6-0, 6-4. Cuevas va juca în semifinale cu învingătorul partidei Borna Coric (Croaţia, 59 ATP) şi Dominic Thiem (Austria, 9 ATP).