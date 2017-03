MOZAIC STIRI SPORTIVE: Surdu a ajuns în liga a patra belgiană

Publicat de Ziarul de Vrancea 43 vizualizari

Atacantul Romeo Surdu, ultima dată la ASA Targu Mureş, a semnat un contract cu gruparea belgiană de liga a patra R.W.D. Molenbeek, a anunţat noul club al romanului, pe pagina oficială de Facebook.

"Un fost internaţional roman ni se alătură pentru startul sprintului final. Viteză, tehnică şi simţul golului... Bun venit, Romeo, la RWDM!", este mesajul clubului belgian. Romeo Surdu, în varstă de 33 de ani, a fost legitimat jumătate de an la ASA Targu Mureş. Surdu va putea juca pentru Molenbeek sambăta vitoare, în meciul de pe teren propriu cu Rebecq.



Bute, tată de fată



Pugilistul Lucian Bute a anunţat, pe contul de Instagram, că în noaptea de vineri a devenit tată, soţia sa născand o fetiţă, care a fost numită Ema Anabella. Lucian Bute a fost învins de columbianul Eleider Alvarez, prin KO în repriza a cincea, într-un meci care a avut loc la 25 februarie, la Quebec. Pentru Bute, care are acum un bilanţ de 32 de victorii, trei înfrangeri şi o remiză la profesionişti, acesta a fost al doilea eşec din carieră prin KO, după cel din 2012, în faţa lui Carl Froch.



Liga a II-a, etapa a XXIII-a



Chindia Targovişte - FC Academica Clinceni 3-1; CS Baloteşti - Foresta Suceava 2-0; Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - CS Afumaţi 3-0; Juventus Bucureşti - Luceafărul Oradea 2-1; Dunărea Călăraşi – FC Braşov 1-1; ASU Politehnica Timişoara - Dacia Unirea Brăila 1-1; Unirea Tărlungeni – CS Mioveni 0-3 (masa verde). Partida UTA- Metalul Reşiţa este programată astăzi, iar Olimpia Satu Mare a stat. Clasament: 1. Juventus – 48 p; 2. Sepsi – 41 p; 3. Olimpia – 40 p; 4. UTA – 39 p; 5. Braşov – 39 p; 6. Mioveni – 32 p. .



Infantino se pronunţă pentru asistenţa video



Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat, ieri, că asistenţa video în arbitraj la ediţia din 2018 a Cupei Mondiale reprezintă un obiectiv realist, după experienţa de la CM a cluburilor, din decembrie. "Acesta este scopul nostru, dar evident că înainte ca noi să putem să folosim asistenţa video în arbitraj la Cupa Mondială din 2018 va trebui ca IFAB (n.r. - International Football Association Board, organismul care stabileşte regulile fotbalului) să îşi dea acordul în martie", a afirmat Infantino. Preşedintele FIFA a precizat că sistemul va fi testat în acest an cu toţi arbitrii care ar putea ajunge la Cupa Mondială. "Vom organiza două seminare pentru a-i pregăti. Sunt foarte încrezător. Lucrul bun în ceea ce priveşte asistenţa video este că nu există ceva negativ", a adăugat Infantino. Pe lista candidaţilor care ar putea oficia meciuri la Cupa Mondială din 2018, din Rusia, se află şi Ovidiu Haţegan.



Tie-break în fotbal?



International Football Association Board (IFAB), care administrează regulile fotbalului, ia în considerare un nou sistem de executare a loviturilor de departajate din punctul de la 11 m, care se aseamănă cu tie-break-ul din tenis.

Noul sistem, descris ca ABBA, ar putea intra din acest an pe ordinea de zi a propunerilor analizate de IFAB, care s-a reunit de vineri la Londra.

Actualul sistem de la loviturile de departajare impune ca echipa A şi echipa B să execute cate cinci lovituri din punctul de la 11 m, în mod alternativ, iar dacă egalitatea persistă se continuă seriile pană la prima ratare. IFAB a consultat statisticile care dovedesc că echipa care transformă primul şut are 60% şanse să caştige la lovituri de departajare. Din acest motiv a apărut propunerea ca loviturile să imite succesiunea din tie-break-ul de la tenis. Echipa A trage primul şut, apoi echipa B execută următoarele două, ş.a.m.d.,pană cand fiecare echipă execută cinci lovituri de departajare.



Bayer şi-a demis antrenorul



Clubul Bayer Leverkusen a anunţat, pe site-ul oficial, că a renunţat la serviciile tehnicianului Roger Schmidt, după ce echipa a înregistrat, sambătă, o înfrangere cu scorul de 6-2 în faţa Borussiei Dortmund. “Avand în vedere situaţia sportivă actuală, am ajuns la concluzia că o despărţire, deşi dureroasă, era esenţială pentru dezvoltarea echipei Bayer şi continuarea luptei pentru realizarea obiectivelor", a declarat Michael Schade, director al grupării germane. Bayer Leverkusen a fost învinsă în ultimele trei partide disputate: 2-4 cu Atletico Madrid, în Liga Campionilor, 0-2 cu Mainz şi 2-6 cu Dortmund în Bundesliga. Echipa din Leverkusen va juca la 15 martie returul cu Atletico Madrid, în optimile Ligii Campionilor. în Bundesliga, Bayer Leverkusen va juca la 10 martie, pe teren propriu, cu Werder Bremen. Echipa Bayer Leverkusen se află pe locul IX în clasamentul campionatului Germaniei, cu 30 de puncte, cu 26 mai puţin decat liderul Bayern München. Roger Schmidt se afla la conducerea tehnică a echipei germane din 2014.



Propuneri de schimbare a “All Star Game”



Adam Silver, şeful NBA, anunţă modificări pentru All Star Game 2017 pentru a creşte spectacolul în meciul dintre cei mai buni jucători ai lumii la baschet.

Comisarul NBA, care a avut o întalnire cu Chris Paul, preşedintele sindicatului jucătorilor, a anunţat că meciul stelelor continuă să decepţioneze fanii şi spectatorii în ultimii ani, din cauza lipsei de angajament în apărare şi a atitudinii prea dezinvolte a jucătorilor pe teren. Adam Silver şi conducătorii NBA studiază mai multe propuneri, inclusiv din partea sindicatului pentru relansarea interesului fanilor pentru All Star Game, care în acest an s-a încheiat cu succesul Conferinţei de Vest (192-182). Jucătorii influenţi din NBA vor avea o întrunire cu patronii de francize pentru a găsi soluţii pentru a creşte suspansul în aceste meciuri ale stelelor în care principala preocupare este de a marca cat mai multe puncte. Aruncări de patru puncte din anumite zone ale terenului şi aruncări de zece puncte, de la centrul terenului, ar putea fi soluţii pentru dinamizarea meciurilor care ar putea interveni din 2018, a declarat Adam Silver, care s-a arătat deschis şi altor variante.

Haye, umilit la Londra



Pugilistul David Haye a fost învins de Tony Bellew, într-un meci fără miză, dar extrem de aşteptat, disputat la Londra. Haye a fost trimis de două ori la podea în repriza a şasea, iar în runda a 11-a antrenorul său a decis să "arunce prosopul" pentru încheierea luptei. Tony Bellew are 34 de ani, 29 de victorii, o remiză şi două înfrangeri, în timp ce Haye are 36 de ani, 28 de victorii şi trei înfrangeri. Meciul de la Londra a fost extrem de aşteptat de iubitorii boxului, chiar dacă nu era nicio centură în joc. Deşi începutul meciului a fost strans, în repriza a şasea fostul campion mondial a fost trimis de două ori la podea şi apoi a acuzat probleme la piciorul drept. După ce a primit mai multe lovituri de la Bellew, antrenorul lui Haye, Shane McGuigan a decis să "arunce prosopul", pentru încheierea meciului.



Semimaraton tragic



Zeynel Murat Batur, participant la semimaraton în cadrul Runatolia, maratonul internaţional din Antalya, a încetat din viaţă, ieri, după ce s-a prăbuşit la pămant la 500 de metri de linia de sosire. Batur concura la semimaraton alături de un grup de prieteni. El s-a prăbuşit cu jumătate de kilometru înainte de sosire şi în ciuda eforturilor medicilor prezenţi la faţa locului nu a mai putut fi salvat. Zeynel Murat Batur avea 36 de ani şi a alergat anterior la încă trei ediţii ale maratonului din Antalya. La maratonul internaţional Runatolia au participat 11.200 de alergători. Caştigători au fost Serdar Cetin la masculin şi Natalia Gyurten la feminin. La semimaraton, s-au impus Fetene Alemu Regesa la masculin şi Yayla Kiliç la feminin.