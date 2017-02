Bătaie cu două tăişuri

Publicat de Ziarul de Vrancea 34 vizualizari

In meciul de maine noapte, Lucian Bute va lupta pentru relansarea carierei, iar boxerul columbian Eleider Alvarez, pentru familiw Pugilistul Lucian Bute a declarat că este foarte încrezător înaintea confruntării din acest weekend cu Eleider Alvarez, el menţionand că îşi respectă adversarul, dar este convins că va trăi din nou un moment foarte bun în carieră la gala din Quebec.

"Sunt foarte încrezător cu privire la acest meci. Îl respect pe Alvarez, este neînvins, dar eu am avut cele mai bune momente din cariera de boxer profesionist aici, în Quebec, şi sunt sigur că voi trăi din nou un astfel de moment vineri seară. Şi va fi un meci spectaculos pentru fani", a spus Bute. Antrenorul lui Lucian Bute, Howard Grant, a declarat că romanul va fi în formă foarte bună la confruntarea cu Alvarez: "Lucian a avut cel mai bun cantonament al carierei sale. A avut mai multă energie în acest cantonament decat în cele dinaintea confruntărilor cu James DeGale şi Badou Jack", a explicat Grant.

Lucian Bute a fost depistat pozitiv la un test antidoping efectuat după meciul cu Badou Jack din 30 aprilie 2016, desfăşurat la Washington şi încheiat la egalitate, confruntare în urma căreia suedezul şi-a păstrat titlul mondial la categoria supermijlocie, versiunea WBC. La 25 noiembrie, Comisia de box şi wrestling din Washington DC a anunţat că a acceptat explicaţiile lui Lucian Bute, conform cărora substanţa cu care a fost depistat pozitiv a provenit dintr-un supliment contaminat, astfel că boxerul va putea lupta din nou. Cele două părţi au ajuns la un acord ca Bute să doneze 50.000 de dolari programului WBC de luptă împotriva dopajului. în plus, pugilistul a acceptat o "suspendare teoretică" de şase luni, care s-a încheiat la 6 noiembrie.

Eleider Alvarez are 32 de ani şi este neînvins în 21 de partide la profesionişti, din care zece caştigate prin KO "Trebuie neapărat să-l înving pe Lucian Bute ca să realizez visul vieţii mele", a afirmat columbianul Eleider Alvarez, adversarul boxerului roman. “ Dacă pierd, pierd şansa meciului cu Stevenson şi bursa substanţială care-mi va permite să-mi refac viaţa alături de familie. Nu voi pierde însă. Nu pot să pierd. Nu m-am simţit niciodată atat de pregătit pentru o luptă. E sigur că-l voi învinge pe Bute. Nu pot să fac altfel", a mai explicat Alvarez.

Sud-americanul, care locuieşte de şase ani la Montreal, a petrecut anul trecut o singură săptămană cu soţia şi fiica sa, în varstă de şapte ani, care au rămas în Columbia, nu departe de Medellin, oraşul traficanţilor de droguri. Alvarez aşteaptă momentul cand soţia şi fiica vor locui cu el în Canada. El a vorbit despre soţia şi fiica sa: "E atata timp de cand suntem despărţiţi că m-am obişnuit. De doi ani, din cauza tuturor problemelor legate de organizarea meciurilor, vizitele sunt foarte rare. Sunt atat de nerăbdător".

Lucian Bute va reveni în ring în noaptea de vineri spre sambătă şi va lupta cu sportivul columbian Eleider Alvarez, într-un meci care va avea loc la Quebec. Învingătorul din acest meci va lupta apoi cu Adonis Stevenson, posibil pentru titlul WBC la categoria semigrea, la 22 sau 24 aprilie.