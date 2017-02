Versiuni diferite în scandalul produs duminică dimineaţă la spital

Publicat de Mihai Boicu 34 vizualizari

Mama şi fiul mai mare susţin că nu au fost vinovaţi şi că au fost bătuţi fără niciun motiv

Reprezentanţii spitalului susţin că ambii tineri ar fi făcut scandal şi a fost nevoie să fie încătuşaţi u fratele mai mare susţine că ambii ar fi fost bătuţi fără motiv la restaurant Majestic de către agenţi de securitate u unul dintre fraţi este în prezent internat în secţia de chirurgie a spitalului judeţean u rudele spun că acesta este în stare gravă de la bătăile luate în faţa localului din Sud u tânărul a cerut transferul la un spital din Capitală

Versiuni complet diferite ale părţilor implicate în scandalul de duminică dimineaţă de la UPU Focşani. Cei doi bărbaţi din Broşteni, Valentin Liviu Giurgea, de 27 de ani şi fratele său, Ciprian Giurgea, de 31 de ani, ambii din Broşteni, protagoniştii incidentului de duminică dimineaţă la un local din Sud, susţin că sunt nevinovaţi. Fratele mai mare, Ciprian Giurgea şi mama lor, Tudoriţa Giurgea, au venit la redacţia Ziarului de Vrancea şi au povestit cum s-ar fi petrecut lucrurile în cursul dimineţii de duminică. Asta în timp ce reprezentanţii spitalului, ai poliţiei şi ai firmei de pază care asigură securitatea localului spun că fraţii ar fi provocat scandal, care ar fi fost continuat, cel puţin de unul dintre ei, şi în incinta UPU. Familia Giurgea susţine că va depune în cursul de azi plângere penală pentru loviri împotriva agenţilor de la firma de pază. Reprezentanţii acestei firme au refuzat să facă vreun comentariu legat de cele întâmplate.



Ce susţine familia



“Am fost la Majestic, pe la 3.30- 4.00 (n.r.- duminică dimineaţă). Am stat acolo circa 15-20 minute, după care a venit un domn gras, pe la vreo 40 de ani, şi s-a aşezat la masă la noi. Apoi l-a întrebat pe fratele meu «Bă, tu eşti şmecher?». Fratele meu i-a răspuns: «Nu bre, de ce să fiu şmecher?». Ne-a întrebat dacă am achitat, i-am răspuns că nu, că achităm acum. Am achitat, iar cei de la firma de pază ne-au scos afară. Agenţii de la firma de pază, trei erau, ne-au dat cu spray în ochi. Pur şi simplu, au venit la noi, ne-au scos afară, ne-au dat cu spray în ochi, după care ne-au luat la bătaie. Erau trei în uniformă şi cel civil. Nu a existat niciun schimb de replici, au venit pur şi simplu la noi să ne dea afară. După ce ne-au dat afară şi ne-au bătut, eu am fugit. Mai erau vreo 5-6 persoane şi ei au sunat la 112. Pe fratele meu l-au bătut până a leşinat, după care l-au dus la spital. Eu am fugit şi am ajuns la spital cu un taxi. Când am intrat, era acolo poliţie, am intrat şi l-am văzut pe fratele meu care era cu cătuşe la mâini”, a povestit Ciprian Giurgea. Mama celor doi fraţi spune că a ajuns în scurtă vreme la spital.

“Eu am ajuns la spital pe la 6.30- 7.00. Erau trei poliţişti acolo şi i-am rugat să intru să îmi văd şi eu băiatul. M-au întrebat cine sunt, le-am spus că sunt mama lui Giurgea Valentin şi mi-au spus că nu am ce căuta. Într-un final mi-au dat drumul doamnele de la UPU să intru să-l văd, era descălţat, cu cătuşele la mâini. Băiatul stătea pe pat cu cătuşele la mâini, mâinile lui erau negre. I-am întrebat pe poliţişti ce a făcut de are cătuşe la mâine şi un poliţişt mi-a răspuns că nu îi dă drumul. Au spus apoi că nu are nimic, după care au decis să îl ducă la psihiatrie. Era un doctor în vârstă. El i-a întrebat pe poliţişti dacă li se pare că băiatul este nebun şi le-a spus acestora să-I scoată cătuşele de la mâini. După ce l-a consultat pe băiatul meu, mi-a spus :”Du-l înapoi la spital şi internează-l!”. Am văzut că cei de la spital nu vor să-l interneze, am făcut cerere către d-nul director. Doamnele de la UPU mi-au spus să îl luăm acasă, i-au dat o reţetă şi apoi l-am dus acasă. Nu a durat mai mult de o oră, băiatul s-a ridicat şi a picat din picioare. Am chemat salvarea şi l-a ţinut până s-a schimbat tura. Medicul de gardă m-a întrebat dacă sunt de acord să îi fac un examen tomografic. I-am spus că sunt de acord. Mi-a spus că mă costă 210 lei, i-am spus că nu este nicio problemă şi după ce i-a făcut, l-a găsit cu cheaguri de sânge la cap. Băiatul meu a mai fost supus unei intervenţii chirurgicale, la Bagdasar Arseni, cu ani în urmă, tot la cap, în urma unui accident”, a declarat Tudoriţa Giurgea, mama celor doi bărbaţi. Femeia a precizat că fiul cel mic nu ar fi consumat alcool în noaptea respectivă şi nici în alte situaţii “Fiul meu nu mai bea alcool de la momentul accidentului”, a declarat femeia.



“Am făcut cerere ca să ne interneze, noi nu am refuzat internarea”



Fratele mai mare spune că reprezentanţii spitalului ar fi mistificat realitatea când au susţinut că s-a refuzat internarea. “Noi nu am refuzat internarea, noi chiar am făcut cerere la directorul spitalului să ne interneze. Prima dată au spus că nu este nevoie să ne interneze, după aceea l-au găsit pe fratele meu cu coastele rupte şi l-au internat”, a mai declarat Ciprian Giurgea. “Are cheaguri de sânge la cap, coste rupte, picior fracturat, nasul şi urechea rupte, acum este internat la spital la chirurgie, pentru că prima dată au spus de la UPU că nu are nimic, i-au dat o reţetă şi l-au trimis acasă”, a susţinut şi mama celor doi, care spune că bătăile primite de fiul cel mic i-ar fi creat acestuia probleme la nivelul craniului, legate de intervenţia chirurgicală suferită după accidentul de acum câţiva ani.



Valentin a cerut transferul la Spitalul Bagdasar din Capitală





Fratele mai mic a fost pozat de familie în curtea spitalului, în faţa UPU

Valentin Liviu Giurgea, fratele mai mic, cel care a avut cel mai mult de suferit de pe urma incidentului ne-a declarat, de pe patul spitalului unde este internat, că agenţii de pază i-au luat la bătaie fără motiv. “Împreună cu fratele meu Ciprian, în seara de sâmbătă spre duminică am fost la restaurantul Majestic din sudul oraşului Focsani. Am stat acolo aproximativ o oră. Am achitat nota de plată şi la ieşirea din restaurant, când să ne urcăm în taxi am simţit ceva rece pe faţa mea. Era spray paralizant. Am căzut din picioare şi m-am trezit duminică dimineaţă cu cătuşele pe mâini, tot vânăt din cap până în picioare. Am arcada stângă spartă, nasul rupt, ambele buze sparte şi o coastă ruptă”, ne-a povestit Valentin care îşi mai aminteşte că după ce i-au dat cu spray şi au început să îl lovească cu picioarele, i-a rugat pe agenţii de pază să nu îi dea în cap. Bărbatul a suferit în urmă cu mai mulţi ani un accident rutier în urma căruia a stat internat la Spitalul Bagdasar Arseni din capitală timp de trei luni şi jumătate, fiind operat la cap. De altfel, potrivit zicalei care devine din ce în ce mai răspândită printre focşăneni, “cel mai bun tratament în spitalul judeţean e trenul spre Bucureşti”, în cursul după-amiezii tânărul a făcut cerere de transfer la clinica Bagdasar Arseni. Deşi medicii i-au spus că e nevoie de acordul prealabil al spitalului pentru acest transfer, Valentin nu e sigur că spitalul va face diligenţele necesare pentru acest transfer.



Unde nu se leagă lucrurile



În timp ce fratele mai mare susţine că a ajuns la spital cu un taxi, informaţii din randul anchetatorilor dau ca sigură varianta că ambii fraţi au ajuns la spital încătuşaţi, după ce în faţa localului ar fi ajuns nu mai puţin de trei echipaje de poliţie. Martori ai incidentului din local spun că bătaia ar fi avut loc în faţa restaurantului, între cei doi fraţi şi persoane venite în sprijinul unor clienţi cu care aceştia ar fi avut un conflict verbal înainte de intervenţia agenţilor de securitate. Rămane de văzut ce se va întampla în acest caz, mai ales dacă, în cauză, se va depune şi plangere penală. (Dana LEPĂDATU, Gabriel SAVA)