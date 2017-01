Un focşănean a fost numit ministru în Guvernul PSD

Publicat de Mihai Boicu 1645 vizualizari

Vrancea are un ministru în Guvernul PSD condus de Sorin Grindeanu, dar venit pe alte filiere decât cele ale lui Marian Oprişan, preşedintele PSD Vrancea. Este vorba de Gabriel Petrea, născut la Focşani, în anul 1984, care s-a remarcat în rândurile social – democraţilor la Bucureşti. Acesta a fost nominalizat de PSD ministru pentru Dialog Social, aşa cum se vehicula în ultimele zile. Gabriel Petrea este absolvent al Colegiului ”Unirea” şi în anul 2012 a fot ales viceprimar în Sectorul 6 din Bucureşti. Anul trecut, acesta a venit la conducerea organizaţiei de tineret a PSD, după ce Mihai Sturzu, fostul preşedinte al TSD a demisionat din PSD, după ce a intrat în conflict cu Liviu Dragnea. Potrivit presei centrale, Gabriel Petrea are o carieră politică care urmează traseul politic al Ecaterinei Andronescu. Acesta a absolvit Facultatea de Automatică şi Calculatoare Bucureşti din cadrul Universităţii Politehnice din Bucuresti. în timpul facultăţii, în anul 2004, a fost preşedinte al Ligii Studenţilor din cadrul facultăţii, iar în 2005 a fost ales secretar general al Uniunii Naţionale a Studenţilor din România. Din 2006 până în anul 2009, Gabriel Petrea a fost preşedinte al Asociaţiei Studenţilor din Universitatea Politehnică Bucureşti, iar în 2007 a fost ales preşedinte şi al Uniunii Naţionale a Studenţilor din România (UNSR), funcţie pe care a ocupat-o timp de un an. în 2008, social – democratul a fost angajat inginer de sistem la Universitatea Politehnică până în anul 2012. Ecaterina Andronescu, rectorul Universităţii Politehnice, a ajuns în anul 2008 ministru al Educaţiei, iar în februarie 2008 Gabriel Petrea a fost angajat, timp de patru luni, în Ministerul Educaţiei pe postul de consilier personal la biroul unui secretar de stat. După aceea a fost director la Unitatea de Management al Proiectelor Finanţate din Fonduri Structurale din Ministerul Educaţie, funcţie în care a rămas până în noiembrie 2009, când Ecaterina Andronescu nu a mai fost ministru. Din 2009 până în 2012, noul ministru al Dialog Social a fost manager de proiect în cadrul UNSR, după care a fost pentru o scurtă perioadă de timp director general adjunct în cadrul Universităţii Politehnice.În urma alegerilor din 2012, Gabriel Petrea a ajuns viceprimar al Sectorului 6 din partea USL. După demisia lui Mihai Sturzu din PSD, social – democratul a ajuns preşedinte al TSD şi acum ministru în Guvernul PSD. (Mihai BOICU)