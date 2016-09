Publicat de Ziarul de Vrancea 1893 vizualizari

Preşedintele Vrancei“ vrea senator

După site-ul digi24.ro şi cel al cotidianului Adevărul confirmă foarte probabila candidatură



Motivele pentru care Dragnea a aprobat o candidatură a baronilor la parlamentare sunt diferite de la caz la caz. Deşi nu este un apropiat al lui Liviu Dragnea, Marian Oprişan este singurul baron PSD care a fost achitat într-un dosar de corupţie, iar un eventual refuz din partea liderului PSD de a-l pune pe liste ar fi generat un scandal care ar fi afectat imaginea partidului. În plus, Oprişan, căruia îi place să i se spună „preşedintele Vrancei“, potrivit unor surse din PSD, controlează întreg judeţul şi are capacitatea de a-i mobiliza pe primari la alegeri pentru obţinerea unui scor bun. PSD Vrancea şi-a adjudecat toate primăriile de municipii şi orase, dar şi peste 73% din primăriile de commune la alegerile locale din 5 iunie. Aflat de douăzeci de ani în fruntea judeţului Vrancea, Marian Oprişan îşi va întrerupe cel de-al cincilea mandat câştigat, dacă va fi ales în funcţia de senator. Iar şansele sale sunt de 100%, având în vedere că va deschide lista de senatori în judeţul Vrancea. În urmă cu un an, Marian Oprişan, asemenea altor baroni cu influenţă, a trebuit să se retragă din conducerea centrală a partidului, forţaţi de condiţia lui Dragnea de a alege între funcţia centrală şi cea judeţeană.Citiţi

întreg articolul aici

Citiţi şi : digi24.ro îl dă pe Oprişan candidat la parlamentare