"We remember" de Ziua naţională de comemorare a victimelor Holocaustului la Comunitatea Evreilor Focsani

Comunitatea Evreilor Focsani

28 ianuarie 2017,ora 10,30, la sediul comunitatii va avea loc activitate intitulată -We remember- Ziua naţională de comemorare a victimelor Holocaustului

Filme documentare :Holocaustul o rana deschisa,Children of the Holocaust ,Auschwitz-Birkenau ,Mărturii din infern: Olga Gavor, supravieţuitoare a Holocaustului

Mircea Rond este Presedintele Comitetului Evreilor Vrancea & Buzau