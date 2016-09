DOCUMENTE ATASATE!!! Examenul de Definitivat se schimbă radical: apare portofoliul profesional şi se schimbă structura subiectelor

Publicat de Mihaela Vladescu 101 vizualizari

Examenul pentru obţinerea definitivatului în învăţămant va avea două etape

Debutanţii în învăţămant vor avea mai puţin de învăţat, dar mai mult de muncit la clasă pentru obţinerea primului grad didactic u notele de la inspecţiile speciale vor fi luate în calcul la nota finală

Cadrele didactice tinere care trebuie să susţină examenul de definitivat anul acesta şcolar au parte de o surpriză: structura acestuia se schimbă radical. Astfel, a fost introdus portofoliul profesional, care va fi notat şi care are o pondere importantă din nota finală. De asemenea, se vor scoate subiectele de psihopedagogie, disciplină care era considerată cea mai dificilă de către candidaţi. Astfel, potrivit metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, făcută publică de către Ministerul Educaţiei (MENCŞ), structura examenului pentru obţinerea primului grad didactic în învăţămant are două etape. Prima etapă este eliminatorie şi constă în susţinerea a două inspecţii de specialitate, ceea ce era şi pană acum, şi, noutatea acestui an, evaluarea portofoliului profesional. Etapa a doua a examenului constă într-o probă scrisă, cu o durată de patru ore, cu subiecte doar din disciplina de specialitate, metodică şi, după caz, didactică. “Candidaţii care au început activitatea didactică în sistemul de învăţământ preuniversitar anterior anului şcolar 2012 - 2013 se pot înscrie la examen în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani de la începerea primului stagiu de practică, fără a depăşi 7 ani de predare efectivă la catedră cu statut de cadru didactic calificat, până la sfârşitul anului şcolar în care se susţine examenul. Candidaţii care desfăşoară activitate didactică în sistemul de învăţământ preuniversitar începând cu anul şcolar 2012 – 2013, se pot înscrie la examen, în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani de la începerea primului stagiu. La propunerea inspectoratelor şcolare, direcţia de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice poate acorda derogare de maximum o lună de la vechimea minimă la catedră de un an, prevăzută la art. 4”, se arată în metodologia de concurs.



Structura şi evaluarea portofoliului profesional



Portofoliul profesional, una dintre noutăţile acestui examen, trebuie alcătuit de fiecare candidat. Acesta “este particularizat pentru una din clasele/grupele din norma didactică a candidatului şi evaluează nivelul de competenţă didactică a acestuia, urmărind adaptarea pregătirii psihopedagogice la specificul clasei/grupei selectate. În elaborarea portofoliului profesional personal, candidatul respectă précizările formulate în programa de pedagogie şi elemente de psihologie şcolară în vigoare, corespunzătoare funcţiei didactice ocupate”, se mai arată în metodologie. Portofoliul profesional personal cuprinde: CV, o scrisoare de intenţie în care se prezintă motivaţia participării la examenul de definitivat, obiectivele și aşteptările proprii în formarea personală ca profesor, un raport de progres şcolar, însoţit de planificări, minimum zece proiecte didactice, pentru tipuri de lecţii diferite, instrumente de evaluare, catalogul profesorului, resursele didactice adaptate nivelului clasei/grupei, autoevaluarea portofoliului profesional, conform unei grile de evaluare precizate într-o anexă a metodologiei. Portofoliul este evaluat de către comisia care efectuează cea de-a doua inspecţie de specialitate, nota fiind în luată în calcul la nota finală a examenului de definitivat.



Fără psihopedogie



Modificări esenţiale sunt şi în ceea ce priveşte structura subiectelor. Astfel, s-a renunţat la psihopedagogie, iar proba scrisă va conţine subiecte din disciplina de specialitate, metodica predării acesteia, precum şi din didactică. “În structura lucrării scrise, subiectul de specialitate are o pondere de 60% iar subiectul de metodică de 30%, 10% din punctaj fiind acordat din oficiu. (…) Nota obţinută la examen se calculează după formula: NDa(NI1ANI2ANPA7NS)/10, unde ND reprezintă nota la examen, NI1 reprezintă nota inspecţiei de specialitate 1, NI2 reprezintă nota inspecţiei de specialitate 2, NP reprezintă nota acordată pentru portofoliul profesional personal iar NS reprezintă nota la proba scrisă. Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt)”, mai prevede metodologia.



Debutanţii din primul an nu pot susţine examen



O altă modificare este cea referitoare la calendarul desfăşurării acestui examen. Astfel, termenul maxim de înscriere la concurs este de 7 octombrie 2016, adică pană vinerea viitoare, urmand ca pană pe 21 octombrie să fie introduse dosarele candidaţilor în aplicaţia online. Inspecţiile de specialitate trebuie realizate pană pe 31 martie 2017, iar proba scrisă are loc pe 20 aprilie 2017. Din acest motiv candidaţii care se află în primul an de activitate nu pot susţine proba scrisă în acest an şcolar, întrucat nu realizează stagiul de minim un an la catedră, condiţie obligatorie de altfel. Aceşti candidaţi se pot înscrie la examenul de definitivat şi pot realiza în acest an şcolar prima inspecţie, urmand ca în anul şcolar următor să susţină a doua inspecţie, să li se evalueze portofoliul şi să participe la examenul scris. Detalii în metodologia de concurs ataşată acestui articol pe site-ul ZdV. (M. VLĂDESCU)