Ungaria acuză corporaţiile că vând produse inferioare în estul Europei

Publicat de Ziarul de Vrancea 1 vizualizari

Autorităţile ungare susţin că marile companii obişnuiesc să comercializeze produse de o calitate inferioară pe piaţa din estul Europei, chiar dacă este utilizat acelaşi brand şi preţ ca în ţările din vestul Europei, transmite EurActiv.com.

Oficiul Naţional pentru Siguranţa Alimentelor (NEBIH) din Ungaria a analizat un număr de 24 de produse alimentare comercializate prin supermarketurile Lidl şi Aldi. În urma analizei, s-a constatat că versiunea locală a napolitanelor Manner este mai puţin crocantă decât cea vândută în supermarketurile din Austria. De asemenea, analiza a identificat o altă diferenţă de calitate în ceea ce priveşte crema tartinabilă Nutella, care este mai puţin dulce în Ungaria decât în Austria. ”Personal, am fost consternat când am citit acest raport. Cred că vorbim de cel mai mare scandal din ultimele zile”, a declarat şeful cabinetului lui Viktor Orban, Janos Lazar. Lazar a susţinut că guvernanţii vor lansa o evaluare pe scară largă a produselor comercializate în Ungaria, însă nu a precizat ce acţiune specifică va lua în acest caz Budapesta. Ungaria nu este singura ţară îngrijorată de calitatea inferioară a produselor comercializate în estul Europei. Autorităţiile slovace au anunţat săptămâna trecută că au descoperit diferenţe de gust, compoziţie şi aspect în aproape zece produse alimentare vândute local, prin comparaţie cu aceleaşi produse din Germania şi Austria. Administraţia Sanitară Veterinară şi pentru Alimente )SVPS) a dezvăluit că aproape jumîtate din produsele alimentare testate au o compoziţie cu mult diferită faţă de produsele vândute de acelaşi brand în ţările din vestul Europei. ”Clienţii se aşteaptă la aceeaşi calitatea de la acelaşi brand, oricare ar fi ţara de producţie sau comercializare”, a declarat ministrul slovac al Agriculturii, Gabriela Matecna. La nivel european, autorităţile nu sunt interesate de calitatea produselor comercializate în ţările membre, ci mai degrabă de siguranţa acestora pentru consum. Inspectorii SVPS au testat 22 de produse alimentare care se găsesc atât în supermarketurile din Slovacia (în special în Bratislava), cât şi în Austria (în localităţile de graniţă Kittsee şi Hainburh). Printre alimentele testate au existat lactate, produse din carne sau peşte, ciocolată, brânză, băuturi şi produse de patiserie. Inspectorii au analizat atât ambalajul, informaţiile despre compoziţie şi gramajul, cât şi culoarea, gustul şi mirosul. SVPS s-a concentrat pe parametrii de calitate, precum conţinutul de carne, grăsime şi proteine, ori substanţe adiţionale (ex. îndulcitori şi conservanţi). ”Până la jumătate din produse s-au remarcat prin diferenţe semnificative ale calităţii”, a declarat Matecna.