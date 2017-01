Guvernul îngheaţă în 2017 contribuţiile la Pilonul II de pensii

Publicat de Ziarul de Vrancea 59 vizualizari

Cabinetul condus de Sorin Grindeanu a luat această decizie din cauza faptului că bugetul se află sub presiune

Guvernul a decis să menţină în acest an contribuţiile la Pilonul II, al pensiilor private obligatorii, la nivelul de anul trecut, de 5,1%, însă ar putea majora nivelul la 6% din veniturile brute ale angajaţilor în 2018, prevede un proiect de ordonanţă de urgenţă publicat de Ministerul Finanţelor. În 15 decembrie 2016, Guvernul Cioloş a aprobat o ordonanţă de urgenţă prin care a menţinut la nivelul de 5,1% nivelul contribuţiilor la Pilonul II de pensii pentru primele două luni din 2017, pentru ca noul guvern să aibă timp să decidă ce nivel va aplica pentru restul anului. În condiţiile în care bugetul se află sub presiune, guvernul condus de Sorin Grindeanu a decis să menţină contribuţiile la Pilonul II la nivelul actual, dar promite o majorare până la nivelul asumat acum zece ani, de 6%, în anul viitor. "Prevederile art. 18 alin. (2), art. 19, art. 21 şi art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 se aplică în mod corespunzător şi în perioada 1 martie - 31 decembrie 2017. Începând cu 1 ianuarie 2018 cota de contribuţie la fondurile de pensii administrate privat se majorează la 6%", prevede proiectul de act normativ. În ordonanţa 99/2016, aprobată de guvernul Cioloş în decembrie, se preciza că "în perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017 cota de contribuţie la fondul de pensii se menţine la nivelul prevăzut pentru anul 2016". Guvernul Cioloş a majorat nivelul contribuţiilor la Pilonul II de pensii de la 5% în 2015 până la 5,1% de la începutul anului 2016. În 2008, la startul sistemului pensiilor private obligatorii (Pilionul II), graficul prevedea creşterea contribuţiilor cu câte 0,5 puncte procentuale în fiecare an, de la 2% din veniturile brute ale angajaţilor în 2008 până la 6% în 2016. În ultimii ani, din cauza presiunilor bugetare în creştere, guvernul a amânat creşterea contribuţiilor până la nivelul prevăzut iniţial.