TVA mai mic şi impozit nou pentru hoteluri şi restaurante

Finanţele vor impozita hotelurile, restaurantele şi barurile după alte reguli

Unităţile de cazare şi de alimentaţie publică vor avea de plătit un nou impozit: impozitul specific u TVA s-a redus la 19% de la începutul anului, iar agricultorii pot beneficia de un regim special la TVA, în sensul că se elimină plafonul de la care se plăteşte TVA u alte noutăţi fiscale importante se referă la impozitul pe profit, impozitul pe venit, precum şi contribuţiile sociale de sănătate

Anul 2017 începe cu noutăţi fiscale importante pentru mediul de afaceri. Una dintre ele este introducerea unui impozit specific pentru turism, restaurante sau baruri, practic un fel de impozit forfetar pentru hoteluri şi alimentaţie publică. Legea 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi se adresează următoareactivităţi: 5510 - "Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare",5520 - "Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată", 5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere", 5590 - "Alte servicii de cazare", 5610 - "Restaurante", 5621 - "Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente, 629 - "Alte servicii de alimentaţie n.c.a.", 5630 - "Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor".”Sunt obligate la plata impozitului specific unor activităţi, denumit impozit specific, în conformitate cu prevederile prezentei legi, persoanele juridice române care la data de 31 decembrie a anului precedent au îndeplinit, cumulativ, următoarelecondiţii: a) aveau înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau secundară, una dintre activităţile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute mai sus;b) nu se află în lichidare, potrivit legii”, se precizează într-un comunicat de presă al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea. Declararea şi plata impozitului specific se efectuează semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare. Suma de plată reprezintă o jumătate din impozitul specific anual.



Profitul reinvestit rămane neimpozitat



În ceea ce priveşte impozitul pe profit, s-au introdus reglementari cu privire la stabilirea anului fiscal modificat, respectiv la condiţiile în care, persoanele care au optat pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic pot reveni la anul fiscal calendaristic sau pot opta pentru modificarea perioadei anului fiscal modificat. Scutirea de impozit pe profitul reinvestit rămâne în continuare, după ce s-a abrogat termenul limită de 31 decembrie 2016. De asemenea, s-a extins aplicarea facilităţii şi asupra dreptului de utilizare a programelor informatice. În Codul fiscal s-au introdus prevederi referitoare la deducerea cheltuielilor efectuate cu pregătirea teoretică şi/sau practică a elevilor în cadrul învăţământului profesional şi tehnic. Se modifică limita capitalului social al microîntreprinderilor de la 25.000 euro la 45.000 lei, pentru care se poate aplica opţiunea pentru plata impozitului pe profit. La capitolul impozit pe venit s-au inclus în categoria veniturilor neimpozabile bursele, premiile şi altedrepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecţie şi altele asemenea primite de elevi pe parcursul învăţământului profesional şi tehnic, potrivit reglementărilor legale în domeniul educaţiei naţionale.Sunt considerate cheltuieli deductibile la stabilirea venitului net anual determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, cheltuielile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic, potrivit reglementărilor legale în domeniul educaţiei naţionale. De la 1 ianuarie 2017, pentru veniturile realizate în anul 2016, plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor nu mai depun formularul 205 - Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursa şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit. De asemenea, se elimină obligaţia depunerii acestui formular şi de cătreplătitorii următoarelor venituri: din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din pensii, din arendare, precum şi a persoanelor juridice care au obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului datorat de persoana fizică în cazul asocierilor dintre o persoană juridică contribuabil potrivit titlului II - Impozitul pe profit sau titlului III - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor şi o persoană fizică, care au obligaţia depunerii Declaraţiei 112 . O altă noutate îi priveşte pe zilieri, deoarece remuneraţia brută pentru activitatea prestată de aceştia a fost inclusă în categoria veniturilor exceptate de plata contribuţiilor sociale obligatorii. De la începutul anului s-a plafonat contribuţia de asigurări sociale de sănătate la valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, în situaţia în care totalul este mai mare decât valoarea acestui plafon



TVA redus şi regim special pentru agricultorii



De la începutul acestui an, cota de TVA s-a redus la 19%, faţă de 20% cât a fost până acum. S-a introdus regimul special pentru agricultori, persoane fizice, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care efectuează activităţi/servicii agricole, pentru care s-a eliminat plafonul de TVA. Astfel, agricultorii nu deduc TVA pentru achiziţii, dar nici nu colectează TVA pentru vânzări, indiferent de plafonul realizat. În schimb, primesc o compensaţie în cota forfetară pentru acoperirea taxei aferente achiziţiilor, astfel încât preţul produselor agricole/ tariful serviciilor agricole să fie degrevate de taxă. Regimul special este opţional, aceştia pot opta pentru a aplica regimul normal de TVA. Agricultorii care aplică regimul special vor fi înscrişi într-un registru special, iar beneficiarii acestora vor avea obligaţia de a menţiona achiziţiile efectuate de la agricultori într-o evidenţă distinctă. Cei care în prezent sunt înregistraţi în scopuri de TVA pot renunţa în favoarea aplicării regimului special pentru agricultori. Compensaţia se acordă gradual în cota forfetară, pe baza unui procent de compensaţie de 1% în anul 2017, 4% în 2018 şi 8% în anul 2019. Din acst an sunt mai puţine documente pentru plătitorii de TVA, deoarece s-au abrogat prevederile referitoare la Registrul operatorilor intracomunitari şi s-a suspendat, până la data de 31 decembrie 2019, obligaţia depunerii declaraţiilor informative 392A, 392B şi 393. S-au modificat prevederile referitoare la măsurile aplicabile contribuabililor care se reînregistrează în scopuri de TVA, după ce înregistrarea a fost anulată de către organele fiscale. Aceştia vor factura cu TVA către clienţi toate vânzările pe care le-au realizat în perioada în care nu au avut cod de TVA, recuperând astfel taxa pe care au colectat-o. Pentru cumpărările aferente vânzărilor efectuate în perioada în care contribuabilii au codul anulat, vor putea deduce TVA după reînregistrare. Beneficiarii acestora vor putea deduce taxa aferentă cumpărăturilor efectuate în perioada în care furnizorul a avut codul anulat. Cheltuielile înregistrate de contribuabilii inactivi şi de beneficiarii acestora vor fi luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal privind impozitul pe profit, la reactivarea potrivit Codului de procedură fiscală, fie în perioada fiscală din anul în curs, fie prin rectificarea declaraţiei de impozit pe profit a anului fiscal precedent. De la începutul acestui s-a eliminat şi impozitului pe construcţii speciale, aşa numita ”taxă pe stâlp”. (Mihai BOICU)