Primăria Focşani demarează reabilitarea termică

În programul de reabilitare pot intra doar blocurile construite în perioada 1950 – 1990

Reprezentanții Primăriei Municipiului Focșani au lipit anunțul pe toate ușile scărilor de bloc

Prin acest anunț, municipalitatea reamintește proprietarilor de apartamente că a demarat acțiunea de reabilitare termică a blocurilor de locuințe prin Programul Operațional Regional 2014-2020 . Proprietarii de locuințe la bloc trebuie să știe că ”această acțiune presupune izolarea termică a fațadelor (parte opacă și parte vitrată), închiderea balcoanelor, izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel în cazul șarpantelor și termoizolarea acoperișului tip terasă, izolarea termică a planșeului peste subsol (pentru apartamente situate la parter), înlocuirea lifturilor, repararea acoperișurilor, refacerea finisajelor de pe casa scării, montarea/demontarea echipamente/instalatii (ex: aer condiționat) etc.”, se precizează în anunț. În acest program de reabilitare pot intra doar blocurile construite în perioada 1950 – 1990.

Suma totală de plată va fi eșalonată pe o perioadă de 5 ani

Primăria a estimat și costurile pe care va trebui să le suporte asociațiile de proprietari. Acestea sunt: 3,5 % din valoarea lucrărilor de execuție în cazul în care venitul pe persoană sau pe membru de familie este sub 2196 lei sau 25% din valoarea lucrărilor de execuție în cazul în care venitul pe persoană sau pe membru de familie depășește suma de 2196 lei. Suma totală de plată va fi eșalonată pe o perioadă de 5 ani, prin instituirea taxei de reabilitare termică. ”Pentru a vă înscrie în cadrul programului de reabilitare termică este necesar acordul a 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente”, mai precizează reprezentanții municipalității. Informații suplimentare despre programul de reabilitare termică, dar și despre ce trebuie să dosarul solicitantului, pot fi obținute de la biroul proiecte, et. 1, cam 101 din cadrul Primăriei Municipiului Focșani. (A.T.)