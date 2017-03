Ziua automobilistului militar

Publicat de Dan Chiriac 50 vizualizari

Forţele pentru Operaţii Speciale constituie o structură de elită a Armatei României

Două arme din Armata României își sărbătoresc ziua pe 1 martie

Anul acesta, la 1 martie, Armata României a sărbătorit 100 de ani de la înfiinţarea, în 1917, a primului Regiment de Tracţiune Automobilă. Arma auto constituie o componentă majoră a oricărei armate moderne, rolul acesteia crescând de la an la an. Progresul tehnologic şi tehnica militară tot mai complexă îşi pun amprenta asupra concepţiei ducerii operaţiilor militare, iar existenţa automobiliştilor militari conferă un plus de siguranţă că obiectivele asumate vor fi îndeplinite. În cadrul procesului de transformare şi modernizare al Armatei României, aflat în plină desfăşurare, pregătirea personalului, înzestrarea cu tehnică militară performantă, compatibilă cu cea existentă în statele aliate şi partenere, reprezintă o prioritate pentru conducerea armatei. "Cu prilejul Zilei Automobilistului Militar, vă rog să primiţi întreaga mea consideraţie pentru modul exemplar în care gestionaţi asigurarea structurilor militare cu mijloace auto, contribuind substanţial la creşterea prestigiului armei dumneavoastră şi a capacităţii de luptă a Armatei României. Astăzi, la sărbătorirea centenarului armei auto, vă adresez călduroase felicitări, urări de sănătate, putere de muncă şi realizări profesionale şi personale, dumneavoastră şi celor dragi", a transmis Nicolae Ciucă, șeful Statului Major al Armatei Române.

Ziua Forţelor pentru Operaţii Speciale

În fiecare an, la 1 martie, este sărbătorită Ziua Forţelor pentru Operaţii Speciale, armă ale cărei temelii au fost puse în anul 2003, cu prilejul înfiinţării Batalionului 1 Forţe Speciale. Forţele pentru Operaţii Speciale constituie o structură de elită a Armatei României, profesionistă, bine definită, modernă, credibilă cu personal foarte bine antrenat, apt să răspundă misiunilor ce îi revin, capabil să facă faţă provocărilor mediului de securitate naţional şi internaţional. Rezultatele muncii, priceperii şi dăruirii militarilor din Forţele pentru Operaţii Speciale se regăsesc în aprecierile aliaţilor şi partenerilor noştri, care şi-au exprimat în mod constant mulţumirile şi recunoştinţa pentru modul în care şi-au îndeplinit misiunile specifice în teatrele de operaţii. (D.C.)