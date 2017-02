Lovitură DNA la Focşani Decebal Bacinschi, cercetat pentru abuz în serviciu în dosarul luminiţelor

Publicat de Gabriel Sava 110 vizualizari

Fostul primar al Focşaniului este cercetat penal pentru abuz în serviciu

Acesta a fost pus sub control judiciar în dosarul privind atribuirea lucrărilor de iluminat ornamental în Piaţa Unirii u procurorii spun că faptele au avut loc în perioada decembrie 2013- ianuarie 2014 u din bugetul local s-au achitat prin încredinţare directă către o firmă din Bucureşti 497.000 lei pentru „perdeaua” de luminiţe u şedinţa de CL din 16 decembrie 2013 a avut loc după ce lucrările fuseseră terminate

Lovitură a procurorilor anticorupţie la Primăria Focşani. Fostul edil din partea PSD, Decebal Bacinschi, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile începand cu data de 22 februarie 2017. Măsura a fost luată după ce anchetatorii i-au comunicat fostului primar că are calitate de inculpat sub aspectul comiterii infracţiunii de abuz în serviciu. Cauza penală vizează modul de atribuire a lucrărilor pentru instalaţiile de iluminat ornamental din Piaţa Unirii, lucrări executate de firma Total Strada SRL din Bucureşti în decembrie 2013. „Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 22.02.2017, a inculpatului Bacinschi Decebal-Gabriel, la data faptei primar al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit”, se arată în comunicatul de presă al DNA dat publicităţii în cursul zilei de miercuri.



Procurorii au descins în 2014 la Focşani





DNA a ridicat în martie 2014 mai multe documente de la Primăria Focşani

În primăvara anului 2016, echipe mixte de anchetatori poposeau la Primăria Focşani, acolo unde au mers şi au solicitat mai multe documente, referitoare la mai multe investiţii ale municipalităţii. Tot atunci, procurorii au făcut şi o percheziţie informatică a mai multor computere, printre care se număra şi cel al primarului pe atunci în funcţie, actualmente inculpat în prezenta cauză. Oamenii legii au ridicat atunci echipamente IT, suporturi magnetice de stocare, dar şi sute de volume cu documente de la diverse compartimente şi departamente ale primăriei. „Procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie şi asimilate celor de corupţie, comise în perioada 2013-2014. În cursul zilei de 09 martie 2016, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 7 locaţii situate în municipiul Bucureşti şi judeţele Vrancea şi Ilfov, din care una este sediul unei instituţii publice, restul reprezentând sediile unor societăţi comerciale”, este conţinutul comunicatului remis la momentul respectiv presei, adică pe 9 martie 2016. Pe atunci primar în funcţie, Decebal Bacinschi s-a arătat destul de liniştit, după ce procurorii au stat de vorbă cu acesta şi au făcut o percheziţiei informatică a computerului aflat în biroul edilului şef. Tot atunci au început şi acuzele la adresa juristului Liviu Pogorevici, pe care mulţi l-au indicat ca fiind denunţător în cauză. Doar că suspiciunile se îndreptau către modul în care au fost încredinţate, verificate, decontate şi bugetate lucrări la mai multe obiective de investiţii, printre care două mari unităţi şcolare.



Ce spun acum procurorii DNA



Conform comunicatului de ieri, obiectul dosarului penal îl constituie contractul privind obiectivul ,,Instalaţii de iluminat ornamental în Piaţa Unirii - Municipiul Focşani”. Adică montarea celebrei perdele de luminiţe din Piaţa Unirii care, la începutul lunii decembrie 2013, era deja montată, iar la 2 săptămani, municipalitatea cerea votul consilierilor pentru plata serviciilor prestate. „În perioada decembrie 2013 - ianuarie 2014, inculpatul Bacinschi Decebal-Gabriel, în calitate de primar al municipiului Focşani, cu intenţie, a atribuit în mod direct, către o firmă „agreată”, un contract privind obiectivul ,,Instalaţii de iluminat ornamental în Piaţa Unirii - Municipiul Focşani” şi ulterior a achitat contravaloarea lucrărilor, deşi ştia că preţul acestora este supraevaluat.În ambele cazuri, edilul a acţionat contrar dispoziţiilor legale, rezultatul acestor acţiuni fiind prejudicierea bugetului local cu suma de 356.642 lei, concomitent cu obţinerea unui folos necuvenit în cuantum de 246.121 de către societatea respectivă. De menţionat este faptul că, la data încheierii contractului, instalarea ornamentelor de sărbători era deja finalizată”, se arată în comunicatul de presă de ieri. La momentul respectiv, mai mulţi consilieri ai opoziţiei din CL Focşani au reclamat „urgenţa”, însă, prin vot, s-a aprobat alocarea sumei de 500.000 lei, din care s-a achitat cu 3000 lei mai puţin.

„Consemnat” în ţară, Bacinschi nu a dorit să facă declaraţii



Contactat telefonic pentru a-şi exprima un punct de vedere despre acuzaţiile procurorilor, fostul edil a făcut o singură remarcă. „Acum sunt pensionar, nu am de făcut nicio declaraţie”, a spus Decebal Bacinschi.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, fostul edil trebuie să respecte mai multe obligaţii printre care aceeea de a nu părăsi teritoriul României, decât cu încuviinţarea prealabilă a procurorului şi de a nu comunica direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar.



Cine urmează?



„În cauză se efectuează acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane”, se indică în comunicatul de presă al DNA de ieri. Fără a comunica în mod oficial despre cine este vorba, procurorii au anunţat că „hora” de la Primăria Focşani abia a început. Un bun motiv poate, pentru amnezia unor funcţionari de la Investiţii, care nu şi-au amintit nimic despre contractul cu pricina, pentru lipsa de la serviciu de ieri a Cristinei Costin, şefa Serviciului de Investiţii sau pentru tăcerea actualului primar Cristi Misăilă, care nu a putut fi contactat pentru a-şi exprima un punct de vedere despre această situaţie, chiar dacă nu are vreo legătură cu mandatul său. Aşadar, cine urmează?(Gabriel SAVA)