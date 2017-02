”Alba-neagra” la cursurile de formare de la Casa Corpului Didactic

Publicat de Ziarul de Vrancea 154 vizualizari

Profesorul Tăbăcaru este supărat că a fost respins la concursul pentru experţi în management educaţional

Directorul adjunct de la Şcoala Gimnazială Homocea nu a trecut proba eliminatorie la concursul pentru includerea în Corpul Experţilor în Management Educaţional u acesta acuză faptul că nu i s-au luat în calcul cel puţin zece credite din cele 15 existente în fişa de competenţe al unui curs de formare prin Casa Corpului Didactic u creditele au fost contestate de însăşi directoarea centrului de formare, după cum i-au transmis surse prezente la şedinţă

Iulian Tăbăcaru, director adjunct la Şcoala Gimnazială Homocea şi profesor de educaţie fizică la aceeaşi şcoală, a semnalat mass media cu privire la unele nereguli privind evaluarea dosarului depus la I.Ş.J Vrancea pentru a fi admis în Corpul Experţilor în management Educaţional, seria a 11-a. Potrivit spuselor profesorului, dosarul a fost respins în prima etapă pentru că nu întrunea numărul de 60 credite în management educaţional, condiţie obligatorie pentru a trece în următoarea etapă de evaluare a punctajului de către comisie. Acest fapt reiese şi din răspunsul dat de reprezentanţii IŞJ la contestaţia depusă de candidat în data de 6 februarie 2017. Profesorul a contestat faptul că nu i s-a luat în calcul un curs de formare pe care l-a parcurs la Casa Corpului Didactic, curs care avea 15 credite cumulate, dar nedefalcate pe cele şase module, din care două erau incluse în criteriile sugerate de M.E.N. şi care ar fi putut însuma 10 credite, şi nu 5 credite cat a evaluat comisia. „Dosarul nu a fost evaluat, motivându-se că nu am făcut dovada celor 60 de credite profesionale transferabile, potrivit cerinţelor din grila de evaluare. Precizez că nu a fost luat în calcul cursul „Pro Mediere în organizaţia şcolară”, furnizat de Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea, formator fiind chiar directorul instituţiei prof. Neagu Aurelia. Modulele parcurse în cadrul cursului mi-au asigurat dobândirea competenţelor în domeniul Managementului Educaţional, după cum reiese din ”Fişa competenţelor şi disciplinelor/temelor şi din Anexa 2 de la grila de evaluare aferenţă metodologiei”, a precizat profesorul Iulian Tăbăcaru.



„Consider că am fost lezat deoarece nu a fost luat în calcul acest curs”



Potrivit anexei şi fişei competenţelor rezultă că profesorul a dobândit în urma parcurgerii cursului competenţe în domeniul Management Educaţional, deşi cursul are o altă denumire. Problema pe care o sesisează candidatul respins este faptul că în fişa competenţelor cele 15 credite nu sunt defalcate pentru fiecare disciplină/temă şi în consecinţă au intervenit decizii arbitrare. „Situaţia este şi mai gravă şi scandaloasă în condiţiile în care formatorul cursului respectiv, d-na Aurelia Neagu, director al Casei Corpului Didactic Vrancea, a făcut parte din Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea, care a reevaluat dosarul meu, după ce am depus contestaţia. Aceeaşi doamnă, Aurelia Neagu, care a eliberat atestatul în urma parcurgerii cursului, a contestat propriul curs în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie. Mai mult, din ceea ce mi-a transmis reprezentantul sindicatului la şedinţă, prin atitudinea avută a determinat membrii consiliului de administraţie să aibă o altă opinie faţă de cea iniţială”, a mai reclamat Iulian Tăbăcaru.



Iulian Tăbăcaru lansează întrebări sensibile



Profesorul nepromovat în a doua etapă a evaluării lansează cateva întrebări, mai mult sau mai puţin sensibile cu privire la credibilitatea cursurilor de formare organizate de Casa Corpului Didactic condusă de Aurelia Neagu. „Cum este posibil să faci un curs la Casa Corpului Didactic Vrancea, care pe hârtie are 15 credite profesionale transferabile, iar când este nevoie să le foloseşti, te trezeşti că acel certificat nu are nicio valoare? Cum poate doamna director, Aurelia Neagu de la Casa Corpului Didactic Vrancea, să acrediteze un astfel de curs cu plată, cu aşa zise 15 credite profesionale transferabile, iar în consiliul de administraţie al I.Ş.J. Vrancea să spună că de fapt nu sunt valabile? Mă întreb, aşa cum este normal, dacă toate cursurile organizate de Casa Corpului Didactic Vrancea, cursuri plătite de către colegii mei, din tot judeţul, sunt cursuri făcute degeaba? Dacă se vor trezi mâine poimâine că aceste cursuri nu au nicio valoare? Că nu le pot folosi la nimic? Interesul a fost doar de natură financiară?”, întreabă profesorul. Actualul directorul adjunct, neselectat în corpul experţilor, susţine că i se îngrădeşte dreptul de a participa la viitorul concurs pentru directori şi că acţiunea de a nu fi admis ar putea fi chiar intenţionată. „Mă gandesc serios să iau legătura cu toţi cei care au urmat acest curs, care a fost contestat şi nerecunoscut de cel care a eliberat certificatul respectiv, d-na Aurelia Neagu, director al Casei Corpului Didactic Focşani şi să deschid un proces în vederea stabilirii adevărului. În situaţia mea, când din cauza acestui curs făcut şi plătit am pierdut concursul de Expert în Managementul Educaţional, mai pot avea încredere în cursurile făcute de Casa Corpului Didactic Vrancea? Dumneavoastră ce aţi face în locul meu?”, a conchis Iulian Tăbăcaru ce ataşează şi copii după documentele care, consideră dumnealui, nu au fost luate în calcul la evaluarea dosarului.



Aurelia Neagu susţine că acel curs era de formare profesională şi nu de management



Directorul Casei Corpului Didactic, Aurelia Neagu, s-a arătat consternată de faptul că unii dintre candidaţi nu citesc corect metodologia şi că emit acuzaţii nefondate. Aurelia Neagu mai spune că nu reprezintă consiliul de administraţie, ci este doar un membru care şi-a spus un punct de vedere cu privire la numărul de credite ce reveneau fiecărui modul şi care dintre acele module corespundeau criteriilor admise prin metodologie. „Comisia aşa a stabilit. Noi am analizat dosarul în consiliul de administraţie şi mi-am spus punctul de vedere. Comisia a stabilit că punctajul iniţial a fost cel corect. Am susţinut punctul de vedere al comisiei. Este absurd să nu recunosc acel curs. Sunt 15 credite profesionale transferabile, dar împărţite pe cele şase module. S-au alocat 2,5 credite pentru fiecare, din care pentru domeniul management erau doar două potrivite şi anume „medierea şcolară” şi „consilierea educaţională”. Restul modulelor ar fi contat doar la punctajul pentru formare profesională. Dacă domnul profesor ne-ar fi solicitat o adeverinţă care i-ar fi fost necesară pentru acest concurs, nu am fi ezitat să i-o eliberăm. Este un act tendenţios al unor oameni care nu cunosc legea. Nu mi-am contestat propriul curs. Comisia a evaluat dosarul şi a considerat ce trebuia. Eu mi-am spus punctul de vedere şi nu i-am lasat să facă o greseală, atata tot. În consiliul de administraţie suntem mai mulţi oameni şi nu decid doar eu. Eu doar am expus un punct de vedere”, a replicat Aurelia Neagu cu privire la aceste reclamaţii. (ZdV)