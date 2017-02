Închisoare cu executare în dosarul cărnii putrezite

Publicat de Gabriel Sava 37 vizualizari

Cercetările au pornit ce anchetatorii au depistat transporturi de carne stricată

Judecătorii gălăţeni au coborât cu doi ani sentinţele principalilor vinovaţi: Dumitru Mocanu şi fiul său, la câte trei ani. Fiul a primit cu suspendare în timp ce tatăl urma să ajungă după gratii. Magistraţii i-au achitat pe inculpaţi pentru spălare de bani şi falsificare de alimente sau alte produse. Alte pedepse au fost dispuse cu suspendare între 1 an şi 6 luni şi trei luni.

Judecătorii Curţii de Apel Galaţi au dat sentinţa definitivă în dosarul în care, în 2014, au fost trimişi în judecată, 14 inculpaţi în dosarul numit atunci, generic, al evazioniştilor cărnii. Totul a pornit de la un control în trafic, când o maşină aparţinând lui Dumitru Mocanu, unul dintre patronii abatorului TSDM Dolar Prod, de la Mândreşti, a fost oprită pe 12 februarie 2013, în zona limitrofă a Focşaniului. La verificări s-au descoperit 150 kg de carne, fără vreun document de provenienţă sau aviz de însoţire. La extinderea cercetărilor, în apropierea abatorului TSDM Dollar Prod s-a mai descoperit o maşină a abatorului, încărcată cu alte 600 kg de carne. Carnea, care urma să ajungă la o boxă specializată în Piaţa Moldovei era efectiv stricată. Marfa urma să fie vandută de societatea MocidoCarn SRL la o boxă din Piaţa Moldovei. Aceasta este administrată de fiul lui Dumitru Mocanu, Ionuţ. Societatea lui Ionuţ Mocanu mai deţinea un punct de lucru şi în cartierul Sud al Focşaniului. Nu numai că marfa era improprie consumului uman, ci un eventual consum ar fi fost un adevărat atentat la sănătatea publică. Carnea a fost ulterior incinerată la o unitate specializată din apropierea Adjudului.

În decembrie 2015, Tribunalul Vrancea pronunţa o primă soluţie, prin care principalii acuzaţi din acest dosar, Dumitru Mocanu şi fiul său, primeau pedepse de câte cinci ani de închisoare cu executare. În sarcina ambilor s-a reţinut comiterea a trei dintre infracţiuni, pedeapsa cea mai severă fiind dispusă pentru spălare de bani. “Condamnă pe inculpatii: Mocanu Dumitru, 2. Mocanu Ionuţ pentru comiterea infractiunii (...) evaziune fiscală 3 ( trei) ani închisoare (...) spălare de bani ,, la 5 (cinci ani închisoare (...) falsificare de alimente sau alte produse corespunzătoare (...) la 3( trei) ani închisoare (...) aplică inculpatilor Mocanu Dumitru şi Mocanu Ionuţ, pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare”, se arată în soluţia Tribunalului Vrancea. Alţi patru inculpaţi primeau pedepse de trei ani cu executare pentru evaziune fiscală şi spălare de bani referitor la tranzacţii cu carne. În sarcina celor şase s-a reţinut şi infracţiunea de falsificare de alimente sau alte produse corespunzătoare şi de complicitate la această infracţiune.

Judecătorii de la Galaţi au dat achitare pe două infracţiuni

Pedepse mai blânde în faza de apel la Galaţi. Asta şi pentru că la Curtea de Apel s-a decis achitarea sub aspectul comiterii a două infracţiuni: "achită pe inculpatul Mocanu Dumitru pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, (…) întrucât fapta nu există. (…) achită pe inculpatul Mocanu Dumitru pentru săvârşirea infracţiunii de falsificare de alimente sau alte produse, (…) întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală", se arată în decizia judecătorilor gălăţeni, în ceea ce îl priveşte pe Dumitru Mocanu. Acesta ar fi putut "scoate" chiar o pedeapsă cu suspendare dacă nu ar fi avut o "codiţă" de şase luni, pentru că a refuzat recoltarea probelor biologice. În martie 2012, Dumitru Mocanu se alegea astfel cu o pedeapsă de şase luni cu suspendare pentru un termen de încercare de doi ani şi şase luni. Judecătorii l-au găsit vinovat în prezenta cauză vinovat de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală pentru care "revocă beneficiul suspendării condiţionate a executării pedepsei principale de 6 luni închisoare, stabilită prin sentinţa penală nr. 558/14.03.2012 a Judecătoriei Focşani (rămasă definitivă la data de 06.06.2012) şi dispune executarea acesteia alături de pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin prezenta, urmând ca, în final, inculpatul Mocanu Dumitru să execute o pedeapsă principală rezultantă de 3 (trei) ani închisoare", se arată în decizia magistraţilor de la Galaţi. Şi pedeapsa complementară "constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, a dreptului de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, respectiv a dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (administrator de societate comercială), pe o perioadă de 2 ani", i-a fost revocată în aceste condiţii de către instanţă.

Ionuţ Mocanu- trei ani cu suspendare

Judecătorii gălăţeni l-au achitat pe Ionuţ Mocanu pentru cele două fapte de care a fost acuzat şi tatăl său: spălare de bani şi falsificare de alimente sau alte produse, pe aceleaşi considerente. "Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale şi a celei accesorii aplicate inculpatului Mocanu Ionuţ durata unui termen de încercare de 5 ani", este decizia luată de judecători cu privire la modalitate de executare a pedepsei. La un pas de pedeapsă cu executare a fost şi cel de-al treilea inculpat din acest dosar, Marius Mocanu. Acestuia i s-a revocat o pedeapsă din 2014, la regimul rutier, după ce a refuzat recoltarea de mostre biologice. Cu toate acestea, judecătorii au dat dovadă de clemenţă şi au decis o pedeapsă de doi ani şi patru luni, însă tot cu suspendare. "contopeşte pedeapsa principală de 2 ani închisoare (aplicată prin sentinţa penală nr. 1511/23.06.2014 a Judecătoriei Focşani), cu pedeapsa principală de 1 an închisoare (aplicată în prezenta cauză), urmând ca inculpatul Mocanu Ionuţ să execute pedeapsa principală cea mai grea, de 2 ani închisoare, sporită la 2 (doi) ani şi 4 (patru) luni închisoare (...) dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale şi a celei accesorii aplicate inculpatului Mocanu Marius pe durata unui termen de încercare de 6 ani, calculat cu începere de la data de 21.10.2014", se mai indică în soluţia judecătorilor gălăţeni.

Consilierul PSD de la Gologanu, 1 an şi şase luni

Dumitru Gania, consilier local şi administratorul unui abator din localitate, a primit un an şi jumătate de închisoare cu suspendare, pentru complicitate la evaziune fiscală. Şi în cazul acestuia, pedeapsa a fost dispusă cu suspendare pentru o perioadă de trei ani şi jumătate. Consilierul local PSD de la Gologanu, Dumitru Gania, de 62 de ani, este cel care, conform procurorilor, îi procura lui Dumitru Mocanu documente de însoţire a mărfii şi cele sanitar-veterinare care atestau în fals calitatea cărnii sacrificate. Acest lucru era posibil şi pentru că Gania este administratorul SC Vanicad SRL Gologanu, firma care deţine în localitate un abator autorizat pentru sacrificarea animalelor. Interceptările şi percheziţiile au dovedit că o parte din marfă era sacrificată în gospodăria lui Ghiţă Blendea, socrul lui Dumitru Mocanu, dar şi în incinta abatorului de la Mîndreşti, care avea retrase autorizaţia şi avizele legale de funcţionare. Deşi bănuiau că sunt interceptaţi şi că se fac verificări asupra lor, mai mulţi inculpaţi din acest dosar vorbeau “fără perdea” despre transporturile de carne."Condamnă pe inculpatul Blendea Ionuţ la pedeapsa principală de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală (...) dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a celei accesorii aplicate inculpatului Blendea Ionuţ pe durata unui termen de încercare de 3 ani", se mai indică în decizia judecătorilor.

Alte pedepse:

"Condamnă pe inculpatul Mocanu Marius Valentin la pedeapsa principală de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală (...) dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a celei accesorii aplicate inculpatului Mocanu Marius Valentin pe durata unui termen de încercare de 3 ani"

"Condamnă pe inculpatul Răducan Vasile la pedeapsa principală de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (...) dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a celei accesorii aplicate inculpatului Răducan Vasile pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 6 luni"

"Condamnă pe inculpatul Mustafa Mugurel la pedeapsa principală de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (...) dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a celei accesorii aplicate inculpatului Mustafa Mugurel pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 3 luni"

"Condamnă pe inculpatul Hadîr Ion la pedeapsa principală de 5 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (...) dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a celei accesorii aplicate inculpatului Hadîr Ion pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 5 luni"

"Condamnă pe inculpatul Piciu Remus Severin la pedeapsa principală de 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, (...) dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei (...) aplicate inculpatului Piciu Remus Severin pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 4 luni"

"Condamnă pe inculpatul Mustafa Argint la pedeapsa principală de 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (...) dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei (...) aplicate inculpatului Mustafa Argint pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 4 luni"

"Condamnă pe inculpatul Mustafa Toader la pedeapsa principală de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, (...) dispune suspendarea condiţionată a executării (...) aplicate inculpatului Mustafa Toader pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 9 luni"

Cele mai mari pretenţii civile ajung la aproape 160.000 lei

Sumele calculate ca fiind aferente evaziuni fiscale au fost calculate şi imputate celor vinovaţi. "Admite în parte acţiunile civile promovate în cauză şi, în consecinţă, (...) obligă pe inculpatul Mocanu Dumitru, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Duico Prodserv SRL Gologanu, la plata către Statul Român, (...) a sumei de 158.015 lei, reprezentând obligaţia fiscală principală datorată (impozit pe profit – 25.874 lei; T.V.A. – 132.141 lei), precum şi la plata sumelor reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate (...) obligă pe inculpatul Mocanu Ionuţ, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Mocidocarn SRL Focşani, la plata către Statul Român (...) a sumei de 24.304 lei, reprezentând obligaţia fiscală principală datorată (impozit pe profit), precum şi la plata sumelor reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, (...) obligă pe inculpatul Răducan Vasile la plata (...) a sumei de 2.319,78 lei, (...) obligă pe inculpatul Mustafa Mugurel la plata (...) a sumei de 1.043,70 lei (...) obligă pe inculpatul Hadîr Ion la plata (...) sumei de 1.582,59 lei, (...) obligă pe inculpatul Piciu Remus Severin la plata (...) sumei de 1.304,63 lei, (...) obligă pe inculpatul Mustafa Argint la plata (...) sumei de 1.342,11 lei, (...) obligă pe inculpatul Mustafa Toader la plata (...) sumei de 4.727,75 lei, (...) Menţine măsurile asigurătorii dispuse în faza de urmărire penală prin ordonanţele /2013 asupra bunurilor imobile aparţinând părţii responsabile civilmente SC Duico Prodserv SRL Gologanu, respectiv inculpaţilor Răducan Vasile, Hadîr Ion şi Mustafa Toader, în vederea acoperirii prejudiciilor şi a cheltuielilor judiciare, până la concurenţa sumelor la plata cărora au fost obligaţi" a mai decis instanţa. Toţi cei 14 inculpaţi mai au de plătit diverse sume drept cheltuieli judiciare. Sentinţa este definitivă. (Gabriel SAVA)