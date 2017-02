Ziua Siguranţei pe Internet organizată de poliţiştii de prevenire

Publicat de Dan Chiriac 1 vizualizari

Safer Internet Day – Ziua Siguranţei pe Internet este un eveniment de anvergură europeană, desfăşurându-se anual în luna februarie, sub egida reţelei europene "INSAFE" - European Safer Internet Network în cadrul programului Safer Internet Plus al Comisiei Europene. Ziua Siguranţei pe Internet are ca scop promovarea utilizării într-un mod mai sigur şi responsabil a tehnologiei on-line şi a telefoanelor mobile, mai ale de către copii şi adolescenţi, precum şi conştientizarea şi educarea acestora asupra pericolelor navigării nesupravegheate pe Internet. Pentru a marca ziua de 7 februarie, poliţiştii vrânceni au realizat în colaborare cu S.C.C.O. Vrancea şi Centrul de Tineret din cadrul D.J.S.T. Vrancea dezbateri cu elevii voluntari de la Colegiul Tehnic ”Ion Mincu”, Colegiul Naţional Unirea, Colegiul Naţional ”Al. I. Cuza”, Şcoala “ Ştefan cel Mare” Focşani şi Şcoala Suraia. Cei prezenţi la activitate au realizat şi desene cu mesaje tematice. Marcarea Zilei Siguranţei pe Internet a oferit posibilitatea de a evidenţia utilizările pozitive ale tehnologiei precum şi rolul pe care toţi îl putem avea în crearea unei comunităţi online mai bune şi mai sigure. Poliţiştii au şi cateva sfaturi pentru navigarea sigură pe internet: „Nu oferiţi necunoscuţilor de pe internet informaţii despre dumneavoastră sau familie (număr de telefon, fotografii, adresa de acasă, locul de muncă al dumneavoastră sau al rudelor etc.). Aveţi grijă cum postaţi fotografii cu dumneavoastră sau cu familia! Restricţionaţi accesul necunoscuţilor la profilul dvs. Nu uitaţi că fotografiile sau filmuleţele, odată postate, pot rămâne pentru totdeauna pe alte computere şi servere, chiar dacă veţi şterge postarea iniţială. Păstraţi secretă parola de e-mail şi nu o dezvăluiţi nici măcar prietenilor! Dacă bănuiţi că parola v-a fost descoperită, schimbaţi-o imediat! În acest fel nimeni nu vă poate citi mesajele personale şi nu vă poate folosi contul pentru a trimite e-mail-uri care par din partea dumneavoastră. Parola e bine să aibă cel puţin 12 caractere, să conţină litere, cifre şi semne de punctuaţie şi să fie cât mai greu de ghicit, chiar şi pentru cei care vă cunosc foarte bine. Nu folosiţi datele de naştere sau alte cuvinte pe care cei din jur ştiu că le preferaţi şi pe care le-ar putea ghici”, sunt sfaturile poliţiştilor. (Dan CHIRIAC)