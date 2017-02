Un medic vrâncean a dat Anglia pe Spitalul de la Panciu

Publicat de Dana Lepadatu 102 vizualizari

Claudia Vasiliu s-a întors în ţară după mai mulţi ani în care lucrat în străinătate

n medic vrâncean care a lucrat în Anglia a ales să se întoarcă în ţară pentru a profesa u ea face zilnic naveta la spitalul din Panciu, dar spune că nu regretă nici un moment decizia u şi-ar dori însă ca la Panciu să vină şi alţi medici tineri pentru că spitalul are nevoie

Un medic vrâncean s-a întors din Anglia, unde e a profesat mai mulţi ani şi a ales să se stabilească cu locul de muncă la Spitalul Panciu. Alegerea a avut foarte mult de-a face cu dotările de ultimă oră a spitalului Panciu.

Dorul de cei dragi a determinat-o să se întoarcă acasă

Medicul Claudia Vasiliu este din Focşani, dar face zilnic naveta la Panciu. Nu regretă nici o clipă alegerea făcută anul trecut când a început contractul cu Spitalul Orşenesc Panciu. „Am lucrat în Anglia un an şi jumătate, atât în structuri sanitare de stat cât şi private, am lucrat şi la Bucureşti în sistemul privat, dar am ales să mă întorc în Vrancea”, spune medicul. Când i s-a oferit posibilitatea de a veni la Panciu, nu a stat pe gânduri şi s-a înscris la concurs. „Sunt foarte mulţi medici tineri care ar vrea să se întoarcă acasă, dacă li s-ar oferi condiţii. Asta înseamnă un loc de muncă şi aparatura necesară pentru a-şi desfăşura în condiţii decente activitatea”, este de părere dr. Claudia Vasiliu, specialist în gastroenterologie. Pentru mulţi, a lucra în afară, deja nu mai reprezintă cea mai bună opţiune, de cele mai multe ori din cauza modului discriminator în care sunt trataţi. „Când auzeau că sunt din România deja pierdeam puncte fără să am nici o vină. Nici acolo nu se mai găseşte un job atât de uşor. Dacă eşti indian, pachistanez sau african ai prioritate. Câştigi într-adevăr mai mult, dar eşti departe de familie. Sunt unii care se simt bine, dar nu a fost cazul meu”, povestete Claudia Vasiliu.

Spitalul Panciu are nevoie de un colectiv tânăr

Medicul e decis să rămână la Panciu, unde şi-ar dori să mai vină şi alţi medici tineri, un internist şi un radiolog, şi mai ales un medic chirurg. „Spitalul acesta are posibilitatea să se dezvolte foarte frumos dacă ar mai veni doctori şi ar întineri colectivul” este de părere medicul, care spune că a văzut spitale care stăteau mult mai rău la capitolul aparatură medicală, chiar şi în capitală. Făcând parte din tânăra generaţie, medicul este de părere că facebook-ul ar putea fi folosit inclusiv pentru a atrage personal. „Spitalul şi primăria ar putea atrage personal chiar şi printr-o campanie pe facebook, prin care spitalul să poată arată în primul rând aparatura de care dispune. Sunt sigură că dacă ar şti ce condiţii avem aici, mulţi medici şi-ar dori să vină aici”, spune doctorul Claudia Vasiliu.

Sistemul îşi descurajează personalul chiar de pe băncile facultăţii

În opinia sa, sistemul medical românesc are multe hibe, iar descurajarea viitorilor medici începe încă din studenţie. „O carte costă 250 de lei. Tu eşti student, ai cea mai mică bursă dintre studenţi, că până şi cei de la construcţii au mai mult decât studenţii de la medicină. Ce să îţi iei mai întâi? Cel mult o carte....dar tu mai ai 12 manuale de luat. Părinţii ce să facă, îţi trimit şi ei, dar unii sunt de condiţie medie şi fac ce pot. Eu îmi aduc aminte cât am plâns când am terminat facultatea, în 2004, şi l-am rugat pe tata să îmi dea cinci milioane să îmi cumpăr cele două volume de medicină internă după care învăţam pentru rezidenţiat. Nu există facilităţi nici mai târziu pentru medici. Toate congresele şi conferinţele medicale nu sunt gratis. Se plăteşte de la câteva sute de lei până la mii de lei. Iar spitalele de multe ori nu au buget pentru a putea suporta aceste cheltuieli. Mulţi zic că medicii nu plătesc aceste specializări. Dar lucrurile nu se întâmplă aşa, majoritatea medicilor plătesc din buzunar. Şi tot din buzunar îşi cumpără papuci, halat, stetoscop, etc. Plus că atunci când termini facultatea, e posibil să nu găseşti posturi disponibile şi atunci eşti forţat să pleci în afară dacă vrei să îţi faci meseria. Sau faci reconversie profesională şi lucrezi în industria farmaceutică. Pe urmă pacienţii se plâng când ajung la spital că aşteaptă cu orele un consult la Urgenţe. Păi dacă spitalele nu au medici??”, spune medicul.

Dotări ultima generaţie la Panciu

La Spitalul din Panciu vin foarte mulţi pacienţi să facă investigaţii, nu doar din Panciu ci şi din Focşani, Galaţi sau Bacău. „Am avut peste 250 de proceduri numai la gastroenterologie în doar şase luni. Însă foarte mulţi pacienţi, chiar şi din Panciu, nu ştiu că spitalul are un astfel de aparat. Dacă vin cu bilete de trimitere, procedura e gratuită. Am descoperit inclusiv cazuri de cancer de colon pe care le-am trimis la operaţie”, ne-a povestit medicul. La Panciu s-a făcut cerere şi pentru un compartament de enterologie cu paturi, pentru ca bolnavii să poată fi supravegheaţi în spital pe perioade mai lungi. Având în vedere noile dotări, la Panciu au început să vină din ce în ce mai mulţi pacienţi. Mulţi chiar din Focşani. Spitalul Panciu a fost dotat în ultimul an cu aparatură performantă: tomograf de ultimă generaţie, oscilometru, electrocauter, electrocardiograf cu interpretare și spirometru, aspirator chirurgical, lampă scialitică, lupă chirurgicală, aspirator de secreții, defibrilator, kit instrumentar chirurgie, EKG BTL-08 LC plus diag soft, spiro pt EKG; ecograf portabil, monitor fetal, ecograf 3D/4D, aparat developat filmat, aparat electroterapie, aparat ultrasunet, aparat parafină, aparat megnetodiaflux. Din acest motiv, alegerea medicului Claudia Vasiliu de a veni la Panciu a fost foarte uşoară. Să sperăm că alţii îi vor urma exemplul. (Dana LEPĂDATU)