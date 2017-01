O tanără de 22 de ani din Focşani, "eroina din Bamboo" conform unui cunoscut site tabloid

Publicat de Ziarul de Vrancea 134 vizualizari

Alexandra Stoleru pe vrea cand juca handbal la Academica Focşani.

Conform site-ului cancan.ro, Alexandra Stoleru angajată a clublui Bamboo, care a ars aproape în totalitate în incendiul devastator de sambătă 21.01.2017 noaptea ar fi făcut dovada unui curaj impresionant, dar şi unei loialităţi deosebite faţă locul unde-şi desfăşura activitatea. Aceeaşi sursă face cunoscute mai multe date din biografia tinerei focşănence. Astfel, Alexandra Stoleru nu a împlinit încă 22 de ani, a făcut liceul sportiv din Focşani şi a jucat handbal la "Academia Focşani". Ea locuieşte în Bucureşti şi este studentă la Facultatea de Ştiinţe Politice. Este membră PNL după cum sugerează prieteniile afişate de contul său de facebook şi visează la o carieră în acest domeniu. Despre comportamentul Alexandrei Stoleru în noaptea incendiului din clubul bucureştean Bamboo oferă mai multe detalii în articolul de pe cancan.ro Florin Chilian muzician și jurnalist în domeniul monden.

"Florin Chilian este unul dintre puţinii oameni care a vorbit în aceste zile de Alexandra, el considerând că diverse personaje publice ar fi trebuit să o viziteze la spital, detaliaza cancan.ro."Alexandra nu se afla in Bamboo la bautura, droguri, sex sau la ce au mai socotit de cuviinta minti bolnave sa sublinieze in legatura cu acest incendiu. Alexandra nu era la distractie in clubul Bamboo. Alexandra Stoleru era la serviciu, era la munca. Ea s-a intors o data si inca o data in mijlocul flacarilor pentru a-si face datoria si pentru a se asigura ca nu a ramas nimeni in urma. Alexandra, o fata, a vrut sa se asigure ca nimeni dintre ai ei nu dispare in flacarile pornite de nicaieri parca. (...)Alexandra Stoleru a salvat vieti chiar daca a incercat sa faca asta cu pretul propriei vieti. Alexandra este inca pe un pat de spital in urma intoxicatiei cu fum. Alexandra Stoleru este un erou!”, a scris Florin Chilian pe pagina sa de socializare, precizează articolul amintit.

Alexandra Stoleru, o focşăneancă de 21 de ani a devenit Eroina incendiului din clubul Bamboo, după ce a slavat mai mulţi clienţi. Tanăra este mebră a organizaţiei TNL şi a jucat în anii adolescenţei handbal la formaţia Academica Focşani. Alexandra Stoleru a ieşit ultima din flăcări după ce s-a asigurat că nu a rămas nimeni în interiorul clădirii. Tanăra s-a intoxicat cu fum şi a fost transportată la spital, unde este internată în prezent. “Foşti elevi LPS-işti, eroii salvatori de azi ! Nimănui nu i-ar fi greu să tragă concluzia că elevii formaţi la LPS Focşani, sunt pregătiţi atat pentru viaţa lor, cat şi pentru a salva vieţile altora!

Da, chiar aşa, din altruism, spirit umanitar, dragoste pentru semeni, sau pregătire fizică şi psihologică, numişi-le cum vreţi, am fost surprins să aflu la ediţia de seară a ştirilor că handbalista Alexandra Stoleru şi-a riscat viaţa la salvarea celor captivi în incendiul de la Bamboo. În urma cu 2-3 anii, foşti elevi de la LPS precum rugbistul naţional Ionut Botezatu a salvat un om de la moarte în timpul unei parade, iar baschetbalistul Alexandru Puiu a sărit în apa rece a Dîmboviţtei în plină iarnă pentru a salva un copil şi tatăl său în urma unui accident rutier. Bravo copii, v-aţi făcut mari, şi suntem mandri de voi!”, este mesajul transmis de Ionel Agrigoroaiei, directorul adjunct al LPS Focşani. (D.C.)