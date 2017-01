Acţiunea de deszăpezire la nivelul municipiului lasă de dorit

Publicat de Alexandra Tataru 15 vizualizari

Străzile secundare au rămas necurăţate

Zăpada abundentă a dat bătăi de cap autorităţilor locale u dacă la sfarşitul săptămanii reprezentanţii municipalităţii se lăudau că au situaţia sub control, situaţia din teren, din următoarele zile, a reflectat altă realitate u nămeţii au pus stăpanire pe majoritatea arterelor stradale şi nimeni nu pare că munceşte la degajarea acestora

Pe ici colo mai vezi cate un utilaj care mai adună mormanele de zăpadă de pe margine, însă situaţia pare scăpată de sub control. Încă de duminică, atat primarul cat şi viceprimarii păreau că au situaţia sub control şi că vor fi tot timpul atenţi la ce se întamplă. Dacă după primul viscol, nu se arătau îngrijoraţi că ar fi o iarnă atat de grea spre deosebire de altele. După ninsoarea abundentă de duminică, însă, toate străzile s-au umplut de zăpadă. “Aşteptăm să se potolească vremea să putem interveni cu toate utilajele şi forţa umană pe care o avem disponibilă. Deocamdată, am degajat arterele principale pentru desfăşurarea în bune condiţii a transportului public în comun”, a declarat duminică, 8 ianuarie, primarul Focşaniului, Cristi Valentin Misăilă, în calitate şi de preşedinte a Comitetului local pentru Situaţii de Urgenţă. La o simplă privire, situaţia în municipiu în privinţa deszăpezirilor, marţi, 10 ianuarie, arăta că nu s-a intervenit mai deloc în afara catorva bulevarde principale, respectiv Unirii, Brăilei, Cuza-Vodă, Independenţei, Mărăşeşti. Restul arterelor, în special cele secundare au rămas înfundate, cu toată asigurarea din partea administraţiei că vor scoate la lucru toată forţa umană disponibilă, inclusiv asistaţii social.



O altă ninsoare, un alt strat de zăpadă. Administraţia susţine că totul e sub control



Bulevardul Unirii, miercuri, la ora pranzului

Străzile acoperite cu primul strat de zăpadă şi unde s-au împotmolit mai multe maşini au fost acoperite de noul val de ninsoare căzut miercuri, astfel că intervenţia utilajelor va fi şi mai dificilă. Străzile din jurul Pieţei Moldovei, Fulger. Dr. Telemac, Popa Şapcă, Barsei, Dobrogeanu Gherea, Miron Costin sunt alte exemple de străzi unde nu s-a intervenit deloc. Situaţia pare scăpată de sub control, fapt acuzat şi de unii cetăţeni din aceste zone, nemulţumiţi că sunt lăsaţi pe ultimul plan. Primarul spune că, totuşi, cu cele 6 utilaje pe care Direcţia de Dezvoltare le are în dotare s-a făcut ce s-a putut pană la această oră şi că se lucrează în continuare cu toate forţele disponibile. Mai mult de atat, legea nu permite să se închirieze utilaje din exterior, iar investiţii noi nu s-au făcut pentru că se doreşte transferul acestor servicii către CUP Salubritate. Se doreşte, practic, pe viitor, reorganizarea Direcţiei de Dezvoltare de care primarul nu este mulţumit cum a moştenit-o în noul mandat. “Intervenim cu toate forţele pe care le avem şi cu cele şase utilaje, adică trei lame, două buldoescavatoare şi un tractor. Am avut ajutor şi de la cei de la CUP Salubritate, ENET, Transport Public, dar şi de la cateva societăţI comerciale care ne-au sponsorizat şi cărora le mulţumim pe această cale. Asigur toţi cetăţenii că maine dimineaţă va fi o altă faţă a oraşului. Garantat va fi mai bine. Din păcate, avem legea care ne opreşte să încheiem contracte de prestări servicii şi ne descurcăm cu ce avem. Am anticipat că vom avea dificultăţI, dar am preferat să nu facem investiţii pană nu transferăm toate aceste servicii către CUP Salubritate”, a declarat miercuri, 11 ianuarie, Cristi Misăilă cu privire la acţiunea de deszăpezire. În aceste zile, au fost mobilizaţi cei 70 de angajaţi ai Direcţiei de Dezvoltare şi cei 40 de angajaţi de la spaţii verzi, în jur de 30 de persoane care primesc ajutor social pe Legea 416, chiar şi deţinuţi în baza contractului cu Administraţia Penitenciarelor. În continuare se va lucra la curăţarea străzilor şi se vor mobiliza, după spusele reprezentanţilor administraţiei locale, şi forţele disponibile ale societăţilor comerciale unde consiliul local este acţionar majoritar. Cetăţenii sunt rugaţi să nu mai arunce zăpada în stradă, eventual, pe cat posibil, să o arunce pe spaţiile verzi.



Liberalii îi cer lui Misăilă să deszăpezească în toate cartierele



PNL Focşani îi cere primarului Misăilă să se ocupe serios de deszăpezire şi să fie prezent în oraş în fruntea echipelor care lucrează pe teren pentru a curăţa străzile. Din informaţiile pe care le au liberalii, edilul PSD a fost plecat într-o minivacanţă în perioada 6 - 8 decembrie, adică exact în zilele în care echipele de intervenţie curăţau oraşul de zăpadă. ”Pe zeci de străzi din Focşani nu s-a intervenit deloc sau aproape deloc, astfel că şoferii şi pietonii au avut de suferit. Imaginile postate de focşăneni pe reţelele de socializare, dar şi în mass-media, sunt elocvente în acest sens. În consecinţă, PNL Focşani îi solicită primarului Misăilă să se ocupe în mod serios de următoarele etape de deszăpezire şi să coordoneze la faţa locului acţiunile din urbea de pe Milcov, în toate cartierele, fără a-şi mai programa plecări din Focşani în scop turistic. Nu vrem să dăm detalii despre locul în care s-a aflat primarul de Focşani între 6 şi 8 ianuarie, pentru că ţine de viaţa privată, dar îi solicităm să dea dovadă de responsabilitate”, se arată într-un comunicat trimis de către Departamentul de Comunicare al PNL. Primarul Misăilă neagă aceste acuzaţii spunand că sunt neîntemeiate cat timp a fost în permanenţă de serviciu, chiar dacă a fost weekend şI că, aceste barfe, probabil, sunt venite din partea unor persoane rău intenţionate. “Pe 6 ianuarie, la ora 8 dimineaţă, făceam şedinţa pentru Comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi sunt o mulţime de oameni care pot confirma asta, pe 7 ianuarie am fost pe teren, de serviciu toata ziua, şi am mers şi după utilaje, iar pe 8 ianuarie am fost şi la padoc să verific situaţia de acolo de unde, de altfel, am postat şi o filmare pe facebook. Dacă nu am fost în birou, nu înseamnă că nu am fost în oraş. Am fost, începand de la ora 9 dimineaţă, continuu pe străzi, cetăţenii care m-au văzut pot confirma. Nu mă justific în faţa consilierilor PNL care nu au ieşit încă la deszăpezit. Probabil că m-au văzut în costumaţie de ski, dar asta mi se pare costumaţia adecvată de iarnă”, a replicat Cristi Misăilă celor de la PNL. (A.T.)