Turcul care a produs accidentul mortal de la Mărăşeşti vrea în libertate

Publicat de Gabriel Sava 61 vizualizari

Bărbatul se află în arest la domiciliu începând cu data de 9 decembrie

Selahattin Demirat, care este autorul accidentului mortal produs la Mărăşeşti la începutul lunii decembrie a anului trecut a solicitat Judecătoriei Focşani să îI permită părăsirea domiciliului pentru a merge la locul de muncă. Cererea a fost introdusă pe rolul instanţei pe 5 ianuarie însă urma ca decizia în acest caz să fie pronunţată în cursul zilei de ieri. Reamintim că Selahattin Demirat este autorul accidentului petrecut pe 4 decembrie la Mărăşeşti. Poliţiştii spun că cetăţeanul turc a acroşat cu maşina la volanul căreia se afla un bărbat de 65 de ani din Mărăşeşti, după care a fugit de la locul faptei. Victima a decedat. Autorul accidentului mortal de la de la Mărăşeşti are o mică afacere în comuna Homocea. Acesta are un şofer angajat, care îl ajuta de fiecare dată să se deplaseze prin ţară. Maşina implicată în accident a fost găsită apoi de poliţişti în zona comunei Homocea. În urma verificărilor s-a stabilit că autovehiculul a fost condusă de Selahattin Demirat. Magistraţii focşăneni au decis iniţial arestarea preventivă pentru 30 de zile pe numele lui Selahattin Demirat, după care, în urma contestaţiei, Tribunalul Vrancea a înlocuit măsura cu cea a arestului domiciliar, pe raza judeţului învecinat, respectiv la Bacău, având ca obligaţii “să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; – să nu comunice cu martorii sau experţii desemnaţi sau alte persoane ale căror declaraţii sunt considerate utile pentru desfăşurarea urmăririi penale”. Cetăţeanul turc în vârstă de 60 de ani este cercetat în prezent sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi părăsirea locului accidentului. Procurorii vrânceni au precizat la momentul comiterii faptei că cetăţeanul turc nu este cercetat deocamdată pentru conducere fără permis, deoarece există posibilitatea ca acest document să fi fost eliberat în ţara de origine. Cel puţin în România, cetăţeanul turc nu figurează cu permis de conducere. (G. SAVA)