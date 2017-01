Galerie foto-Ciorăştiul de după codul roşu de viscol

Publicat de Ziarul de Vrancea 737 vizualizari

Foto Pahon Ştefan -contul de facebook

Descris şi fotografiat de Pahon Ştefan

"La Ciorăşti vântul s-a mai potolit, ninsorile au încetat, iar gerul a început să muşte din ferestre cu flori de gheaţă. Uliţele au fost desfundate de omăt şi din loc în loc, la câte o casă încă locuită, fumul se înalţă fuioare din hoarnă. Dar sunt şi multe case, foarte multe, unde nu mai are cine înteţi focul în vatră. Nu mai are cine da zăpada din faţă casei sau îndrepta gardul culcat de viforniţă care a bătut în ultimile douăzecişipatru de ore. Apropo de zăpadă din faţa casei, aş vrea să spun că mi-am cumpărat “stilou” nou al cărei “peniţă” urmează să o testez în zilele următoare. Da, da, mişcarea face bine la sănătate !... Şi acest lucru a ţinut să ni-l transmită vecinul Ion Scarlet care, chiar de ziua numelui, se lupta cu nămeţii din faţă porţii casei unde locuieşte şi pe care am ţinut să-l felicit şi să-i urez la mulţi ani. Nu multă lume am întâlnit astăzi pe uliţele din Ciorăşti. Pare că gerul de afară pe mulţi dintre lucuitorii comunei i-a determinat să rămână la căldură în casă unde , înteţind focul, să ţină tovărăşie câte unei ceşcuţe cu ţuică fiartă. Şi ce este mai plăcut pe o astfel de vreme decât, bucurându-ţi sufletul, să visezi că colţul ierbii din primăvara care va să vină !..."

Text+foto Pahon Ştefan -contul de facebook