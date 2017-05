Hagi se teme de presiunea pe elevii săi

Publicat de Ziarul de Vrancea 58 vizualizari

Antrenorul Viitorului crede că miza caştigării titlului poate fi un adversar mai dificil decat CFR Cluj *el ia în deradere afirmaţiile debitate incontinuu de Gigi Becali

Antrenorul Gheorghe Hagi a declarat ieri, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la hotelul său din Mamaia, că Viitorul are cele mai multe victorii în acest campionat şi din acest punct de vedere nu ar fi dificil să caştige partida, dar că există şi o presiune enormă. “ Este ultimul meci de campionat, jucăm cu titlul pe masă. S-a creat o presiune enormă în afara terenului, din vorbe, din speculaţii, vedem dacă avem capacitatea să trecem peste această presiune. Meciul trebuie să-l joci şi să-l caştigi. Nu e greu să caştigăm meciul pentru că Viitorul are cele mai multe victorii, dar există o presiune enormă şi sper ca împreună cu echipa să trecem peste această formaţie”, a afirmat Gheorghe Hagi. El recunoaşte însă că partida nu va fi una uşoară: “Este un meci dificil, cu o echipă puternică, care joacă bine în deplasare. Totdeauna este greu să joci la victorie şi cu titlul pe masă. Vedem dacă avem această capacitate. Dacă nu, înseamnă că mai avem lucruri de învăţat, pentru că proiectul va merge în continuare”, a precizat antrenorul formaţiei Viitorul. Hagi a explicat că formaţia clujeană este una puternică cu un lot mai numeros şi chiar mai valoros decat al Viitorului. De asemenea, Hagi a recunoscut că echipa sa nu mai are prospeţime şi că din echipele aflate în play-off Dinamo arată cel mai bine. Întrebat dacă în cazul în care va caştiga titlul de campion, acesta va fi cel mai important trofeu al său, Hagi a spus că pentru elevii săi, da, dar pentru el nu. “Am trofee în spatele meu. Am caştigat multe.Ce să regret eu în cariera mea ?”, a răspuns Hagi.

El a comentat ironic solicitările patronului FCSB, Gigi Becali, să fie folosiţi anumiţi jucători de alte formaţii în partidele cu FC Viitorul, spunand că a învăţat la 52 de ani că poate face echipa la clubul rival. Hagi consideră că suspiciunile care au fost ridicate în legătură cu titularii craioveni din partida cu Viitorul pot fi şi cu privire la alte cluburi şi la alte meciuri, chiar din etapa trecută şi chiar el poate fi acuzat că a desconsiderat competiţia pentru că a promovat foarte mulţi tineri în primul 11. El a afirmat că mergand pe aceeaşi logică se poate întreba şi de ce la Astra, în meciul cu Steaua de etapa trecută, au lipsit unii jucători sau chiar de ce Steaua l-a folosit în meciul cu Manchester City pe Aganovic fundaş dreapta, în condiţiile în care fotbalistul nu mai jucase niciodată pe acel post. “Atunci să începem să vorbim şi noi de Steaua, să-i facem program, cu cine joacă, de ce joacă ăla, de ce nu l-a băgat pe celălalt, eu îl văd pe ăla mai bun. Facem echipa. La antrenor nu îmi permit, dar la patron îmi permit să-i fac echipa. Cum el îşi permite, îmi permit şi eu să-i fac echipa”, a mai spus Hagi.