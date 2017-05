După o lună pe tuşă, juniorii ar urma să revină pe Milcovul

Publicat de Dan Chiriac 46 vizualizari

Problema închiderii bazei sportive Sud în perioada campionatelor de juniori a fost tema conferinţei de presă susţinută vineri de preşedintele AJF Vrancea, Dan Dumitru. Acesta a arătat că toate campioanele de juniori din judeţul Vrancea nu au avut unde să se pregătească şi unde să dispute partidele oficiale în ultima lună. „Aceste formaţii vor cheltui câte 5.00 de lei la faza de zonă şi vor merge la aceste turnee ca mielul la tăiere. Nu s-au pregătit deloc, e greu să ceri rezultate în aceste condiţii. Ne luptăm cu oraşe care pun bazele sportive gratis la dispoziţie şi investesc în sectorul de copii şi juniori”, a arătat Dan Dumitru. Cluburile din Focşani nu au beneficiat de baza sportivă Milcovul, dar nici de o altă posibilitate de antrenament, pentru că nici un alt stadion destinat fotbalului nu există în Focşani. Ca în fiecare an, în luna aprilie, fotbalul din Focşani are mari probleme de desfăşurare a întrecerilor de juniori. Anualele lucrări de întreţinere, ce se execută în plin sezon competiţional, fac aproape imposibilă derularea campionatelor judeţene de fotbal. Campioanele judeţene la juniori au luat în calcul neparticiparea la turneele de zonă. De asemenea, neparticiparea campioanelor judeţene la etapa superioară a campionatelor naţionale de juniori atrage după sine neparticiparea campioanei judeţene de seniori la jocul de baraj pentru promovarea în liga a-III-a. CSM Focşani 2007, echipa patronată de CL Focşani, este în acest moment liderul la zi a campionatului județean. În acest moment baza sportivă Milcovul este închisă pentru reabilitare, la fel ca în ultimii 5 ani. Oficialii clubului CSM 2007 au anunţat că de luni stadionul din Sud se va redeschide, iar perioada de timp în care baza a fost închisă s-a prelungit din cauza vremii nefavorabile de la mijlocul lunii aprilie. AJF Vrancea a desfășurat în ultimii ani diferite acțiuni încadrate la fotbalul de baza (sportul pentru toți) destinate tinerilor nelegitimaţi. La toate aceste acțiuni, datorită accesului restricționat sau a lipsei de baze sportive, au participat doar tinerii din mediul rural. (D.C)