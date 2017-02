O premieră nedorită

Publicat de Ziarul de Vrancea 1 vizualizari

Pentru prima dată în Europa, istoria unui club este vandută în întregime la licitaţie * licitaţia trofeelor şi palmaresului clubului Oţelul Galaţi este organizată de firma Artmarkt la Bucureşti

Marca, palmaresul, trofeele şi multe alte obiecte din istoria clubului de fotbal Oţelul Galaţi, aflat în faliment, au fost scoase la licitaţie, aceasta urmand să aibă loc pe 23 februarie la Bucureşti. Casa de Licitaţii Artmark a deschis, ieri la un hotel din Galaţi, o expoziţie care va putea fi vizitată pană duminică şi care cuprinde mai multe obiecte din istoria clubului de fotbal Oţelul, printre care trofee, fanioane sau tricouri ale unor jucători, obiecte care au fost scoase la licitaţie. Potrivit organizatorilor licitaţiei, cel mai scump pachet este palmaresul FC Oţelul care cuprinde nu mai puţin de 80 de trofee, inclusiv Supercupa Romaniei 2011 şi Cupa Campion Naţional Liga I 2010-2011, preţul de pornire fiind de 9.000 de euro. Totodată, sunt scoase la licitaţie şi tricouri purtate de jucători precum Daniel Popescu, Liviu Băjenaru, Sergiu Costin sau Cornel Rapă în meciurile din Champions League cu preţuri de pornire de minimum 50 de euro, dar şi 200 de piese de echipament sportiv, de tipul geantă sport conţinand opt echipamente formate din şort şi tricou de joc, purtate în Liga I din 2010 de jucătorii Gabriel Giurgiu, Cornel Rapă, Cristian Sirghi, Gabriel Paraschiv, Silviu Ilie, Adrian Sălăgean şi Cătălin Iorga la preţul de pronire de 175 euro. De asemenea, se vand şi colecţia oficială de fotografii, dar şi multe afişe a clubului - 106 piese, la preţ de pornire 3.500 de euro, caricaturile a zece personalităţi sportive – preţ 1.000 de euro, ori fulare pentru suporteri sau fanioane."Este o licitaţie în premieră naţională şi, din cate ştim noi şi o premieră europeană. Este un eveniment care are o încărcătură emoţională, căci am remarcat din partea celor interesaţi de acest eveniment, emoţii amestecate, nostalgie, amintiri şi din păcate multă nemulţumire. Noi înşine avem regretul că se întamplă aşa ceva cu o echipă de top care a ajuns în această situaţie. Ce putem face este să oferim un sprijin; este adevărat - nu este foarte simplu să digeri un astfel de eveniment, dar dacă licitaţia va avea succes şi dacă echipa locală Suporter Club poate prelua marca echipei, iată şansa de a se renaşte un simbol”, a spus Valeriu Sangeorzan, director de Marketing, Comunicare şi PR al Casei de licitaţie Artmarkt. În total, licitaţia are 87 de piese scoase la vanzare, Casa de licitaţii fiind solicitată în acest sens de către lichidatorul Clubului Oţelul, aflat în faliment.

Reprezentanţii Artmark spun că cei interesaţi să cumpere, la licitaţie, obiectele scoase la vanzare, o pot face prin patru moduri: prin prezenţa personală la licitaţie; prin telefon, persoana interesată păstrandu-şi anonimatul şi fiind conectatată cu sala de licitaţie printr-un reprezentant Artmark; printr-o ofertă scrisă, în care trebuie specificate loturile pe care şi le doreşte persoana respcectivă şi valoarea maximă pe care este dispusă să o ofere; printr-o ofertă online pe site-ul Artmark, introducand preţul maxim oferit, după crearea unui cont şi înregistrare.