ST: Campionatul a început, mercato continuă - Săraci, dar nu zgarciţi

Marian Pleaşcă, ultima afacere a lui Becali

Deşi aflată în insolvenţă, Pandurii Targu Jiu a transferat un olandez şcolit la Alkmaar, în timp ce l-a dat pe Pleaşcă la FC Steaua

Mijlocaşul olandez Jeffrey Ket, care a evoluat ultima dată la echipa slovacă AS Trencin, a fost achiziţionat de formaţia Pandurii Targu Jiu, a anunţat site-ul oficial al grupării gorjene. Ket, în varstă de 23 de ani, a semnat un contract cu Pandurii Targu Jiu pană la finalul sezonului, cu drept de prelungire. Jucătorul olandez va efectua, joi, vizita medicală la Craiova, iar apoi va intra în programul de pregătire al antrenorului Flavius Stoican. "A jucat şi în preliminariile Ligii Campionilor, este un jucător polivalent care joacă şi fundaş central şi mijlocaş la închidere, dar la Trencin a fost folosit mai mult fundaş dreapta. Sper să ne ajute foarte mult. L-am urmărit mult pe acest jucător împreună cu antrenorul şi am decis că avem nevoie de el”, a declarat Robert Bălăeţ, directorul sportiv al gorjenilor. Jeffrey Ket a făcut junioratul la AZ Alkmaar unde a evoluat pentru echipele U-19 şi U-21, dar şi două sezoane pentru prima echipă din prima ligă. Următoarele două sezoane a jucat pentru formaţii din liga a doua olandeză la FC Dordrecht, Telstar şi FC Oss, iar în acest sezon a fost transferat, din vara anului trecut, la AS Trecin din Slovacia, formaţie pentru care a evoluat în 12 partide şi a marcat un gol.

* FC Steaua Bucureşti anunţă transferul fundaşului Marian Pleaşcă, fostul jucător al echipei CS Pandurii Targu-Jiu. El a semnat un contract valabil pană la sfarşitul actualului sezon, cu opţiune de prelungire. De asemenea, FC Steaua anunţă şi împrumutul fundaşului stanga Dan Popescu la CS Concordia Chiajna, pană la sfarşitul acestui sezon. Marian Pleaşcă s-a născut pe 6 februarie 1990, la Caracal şi a început fotbalul la Pandurii Targu-Jiu. După ce a debutat pentru prima echipă în 2010, el a fost împrumutat, pentru o scurtă perioadă de timp la Minerul Lupeni, iar de la sfarşitul lui 2010 şi pană în decembrie 2016 a făcut parte din lotul Pandurilor, pentru care a jucat în 92 de partide oficiale şi a înscris trei goluri. Pleaşcă a avut şi o selecţie la echipă naţională, bifand cateva minute în amicalul pierdut de Romania în Belgia, scor 1-2, în 2011.

* Clubul CFR Cluj a anunţat, joi, pe site-ul oficial, achiziţionarea atacantului croat Dino Spehar. Dino, în varstă de 23 de ani, a mai evoluat pentru Dinamo Zagreb, RNK Split şi NK Istra 1961.

* Concordia Chiajna a anunţat, ieri, că a obţinut serviciile atacantului Valentin Alexandru şi fundaşului Florin Bejan. La gruparea din Chiajna a mai venit Dan Popescu, împrumutat de la FC Steaua. Florin Bejan a venit la Concordia de la MKS Cracovia, iar Valentin Alexandru a jucat ultima dată la Pandurii Targu Jiu.