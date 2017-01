Piţurcă, ultimul recrut

Publicat de Ziarul de Vrancea 43 vizualizari

Fostul selecţioner se află totalmente de partea Armatei în conflictul cu Gigi Becali * el va depune eforturi pentru ca CSA Steaua să preia locul din Liga I

Fostul selecţioner Victor Piţurcă a declarat, ieri, că se va implica personal în mobilizarea foştilor săi coechipieri de la Steaua, pentru a readuce echipa de fotbal la Clubul Sportiv al Armatei Steaua şi în Liga I. "Steaua trebuie să revină acolo unde îi e locul, în prima ligă, că de acolo a fost furată de Gigi Becali”, a declarat Piţurcă. "Am discutat şi cu Tudorel Stoica şi cu alţii, Să mergem şi la cel care a venit ministru acum, să vorbim cu cel care se ocupă de fotbal, de club. Trebuie trimise documentele la UEFA şi nu vrea nimeni să semneze. Numai acest om care a depus atatea contestaţii. El poate să caştige milioane de euro pentru clubul militar. Ne ducem la minister, facem o evaluare cat costă şi plătim. Lăcătuş trebuie să facă eforturi, chiar şi financiare, să vorbească cu avocaţi sportivi, să reia de la început tot ce s-a întamplat. Nu îi mai spuneţi Steaua acelei echipe, ci FC Becali, FC George Becali mai bine, că altul e şeful acolo", a declarat Piţurcă la Dolce Sport. Piţurcă afirmă că nu este normal ca echipa CSA să pornească dintr-o ligă inferioară. El cere ca Steaua lui Becali să fie exclusă din campionat şi Steaua clubului sportiv să o înlocuiască în Liga I. "Cum a fost luată echipa, aşa trebuie să revină la club, în prima ligă. Dacă nu s-au dat bani pentru jucători, pentru palmares, pentru siglă, echipa trebuie să revină exact cum a luat-o Gigi Becali. E greu totuşi ca echipa cu jucătorii pe care îi are Gigi Becali să revină la club, pentru că trebuie acţiune judecătorească, dar dacă această echipă nu are voie să mai joace în prima ligă, automat CSA trebuie să-şi facă echipă repede şi să contine activitatea în prima ligă, începand de acum. Revine în locul de unde a fost luată această echipă. Becali nu are voie să folosească Star Bucureşti, pentru că înseamnă tot stea", a spus Piţurcă. Antrenorul spune că sunt oameni dispuşi să investească la echipa armatei: "Uitaţi-vă unde a ajuns fotbalul romanesc. şi o parte din vină o am şi eu, pentru că eu am venit cu Gigi Becali. Acum a beneficiat de antrenori cărora le face echipa, le transferă jucători, le face schimbările.

Acuma venit timpul să plătească pentru toate chestiile astea”, a mai spus Piţurcă.



Fostul selecţioner l-a lăudat pe juristul CSA, Florin Talpan, care a caştigat în instanţă litigiile cu FC Steaua. "După ani de zile a ieşit adevărul la iveală şi eu cred că un mare rol l-a avut juristul clubului, Florin Talpan, care se luptă de mulţi ani şi a reuşit să scoată adevărul la lumină, pentru că el a reuşit. Deşi e înjurat de unii, eu consider că el este omul anului 2016. Pentru că i s-au pus piedici, şi din partea ministerului, şi din partea clubului, dar el a reuşit să caştige toate procesele cu această societate. Echipa Steaua nu mai există de mai mult timp, pentru că dacă nu mai există sigla Stelei pe piept, este clar că nu mai există Steaua Bucureşti", a mai spus el. La 21 decembrie, Curtea de Apel Bucureşti i-a interzis omului de afaceri Gigi Becali să mai folosească numele "Steaua" şi "Steaua Bucureşti" în denumirea societăţii comerciale care administrează clubul de fotbal, SC Fotbal Steaua Bucureşti SA, şi în cea a echipei FC Steaua, înscrisă la asociaţiile şi federaţiile sportive (FRF şi LPF).