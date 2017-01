Fotografii în exclusivitate cu handbalistul CSM Focşani 2007,Attila Eros în tricoul naţionalei României !!!

Publicat de Cătălin Vlădescu 734 vizualizari

Marti 10.01.2017 la ora 16:30 a început al doilea antrenament al zilei pentru naţionala de handbal a României condus de antrenorul Xavier Pascual. Este deja a doua zi de pregătire pe care interul dreapta al echipei noastre o petrece sub comanda redutabilului antrenor spaniol. Atilla Eros are la lot 2 antrenamente pe zi, unul dimineaţa şi un altul după-amiaza. Antrenamentele se desfasoara la Centrul Sportiv Apollo din Bucuresti, iar din informaţiile pe care le am, Xavier Pascual pune foarte mult accentul pe partea tactică, la antrenamentul de dimineaţă punându-se accentul pe faza de atac, iar la cel de după-amiază pregătindu-se in mod special faza de apărare. Eros se va întoarce la Focşani sâmbătă, urmând ca în cursul zilei de duminică să facă joncţiunea cu restul colegilor săi de la CSM Focşani 2007, dupa intoarcerea acestora din cantonamentul de la Râşnov. (Cătălin Vlădescu)