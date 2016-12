Frumoasa Ana s-a retras

Publicat de Ziarul de Vrancea 40 vizualizari

Ana Ivanovic, un sex-simbol al circuitului WTA

Ivanovic a decis să pună stop carierei sale în tenis, în care a caştigat 15 turnee şi a stat 15 săptămani în fruntea clasamentului WTA

Jucătoarea sarbă de tenis Ana Ivanovici, locul 63 WTA, şi-a anunţat pe pagina de Facebook, retragerea din activitate la varsta de 29 de ani. Ivanovic a spus că a luat această decizie deoarece simte că nu mai poate evolua la nivelul cerut de elita tenisului feminin. Ana Ivanovic a fost lider mondial pentru 12 săptămani în 2008. Ea a caştigat 15 turnee de simplu în carieră, Canberra în 2005, Montreal în 2006, Berlin, Los Angeles şi Luxemburg în 2007, Indian Wells, Roland Garros şi Linz în 2008, Linz şi Bali în 2010, Bali în 2011, Auckland, Monterrey, Birmingham şi Tokyo în 2014. A mai jucat două finale de Grand Slam, Roland Garros în 2007 şi Australian Open în 2008.”Am decis să mă retrag din tenisul profesionist. A fost o decizie grea, dar am avut destule bucurii în cariera mea, am multe de sărbătorit. Am început să visez la tenis de cand am avut cinci ani şi am văzut numeroase meciuri la TV. Părinţii mei m-au sprijinit în permanenţă în drumul meu şi fără ajutorul lor n-aş fi obţinut victoria carierei la Roland Garros 2008 şi n-aş fi ajuns numărul 1 Mondial. Am urcat atatea piscuri pe care nu îndrăzneam să visez că le voi atinge”, a scris Ana pe contul ei de facebook, menţionand că nu mai are forma fizică în stare să-i permită să evolueze la cel mai înalt nivel.

Ana Ivanovic (29 de ani) a urcat pe primul loc în topul mondial la 9 iunie 2008 şi a stat 12 săptămani, revenind în acelaşi an, în septembrie, pentru încă trei săptămani. Ea a debutat în circuitul WTA la varsta de 16 ani, iar în 205 a caştigat primul său titlu (din cele 15) la Canberra. S-a calificat de trei ori la Turneul Campioanelor (2007, 2008, 2014). În afara tenisului, Ana a fost ambasadorul Serbiei la UNICEF din 2007. În acest an, jucătoarea de tenis a oficializat relaţia care durează de doi ani cu celebrul internaţional german de fotbal, Bastian Schweinsteiger.