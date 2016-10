Nou selecţioner la handbal feminin

Publicat de AGERPRES 1 vizualizari

Antrenorul spaniol al echipei maghiare Györi Audi ETO KC, dublă caştigătoare a Ligii Campionior, Ambros Martin, îl va înlocui pe Tomas Ryde la conducerea naţionalei feminine de handbal

Spaniolul Ambrosio José Martín Cedres, cunoscut mai mult sub numele Ambros Martin, este noul antrenor al echipei naţionale feminine de handbal a României, anunţă Federaţia Româna de Handbal pe site-ul său oficial. Cel mai bun antrenor din lume în 2013 şi 2014, câştigător de două ori al Ligii Campionilor, a semnat un contract cu FRH până în 2020, fiind responsabil cu strategia handbalului naţional Feminin. Antrenorul spaniol îl va înlocui pe suedezul Tomas Ryde, care a condus naţionala României în ultimele 16 luni şi care se va dedica mai departe carierei de om de afaceri''Consider numirea lui Ambros Martin, un antrenor din elita handbalului mondial feminin, ca fiind un nou pas important pentru proiectul nostru. Venirea sa confirmă hotărârea noastră de a lucra cu cei mai buni profesionişti din handbalul mondial, atât la naţionala de fete, cât şi la naţionala de băieţi, condusă de Xavi Pasqual. Mă bucur enorm că alături de ei sunt antrenori de top din România şi le mulţumesc lui Costică Buceschi şi lui Eliodor Voica pentru contribuţia lor la acest proiect”, a declarat preşedintele FRH, Alexandru Dedu.

Fostul antrenor, suedezul Tomas Ryde, spune că a decis să încheie colaborarea cu FRH în urmă cu trei săptămani: ”Da, am luat decizia să închei cu naţionala Romaniei în urmă cu trei săptămani. FR Handbal a folosit acest timp pentru a găsi şi a găsit o foarte bună soluţie – Ambros - şi sunt fericit pentru asta. De ce m-am oprit? Volumul meu de muncă la firma mea din Suedia şi ceea ce este cerut pentru a forma o nouă echipă nu sunt compatibile. Echipa trebuie să fie condusă de Cristina Neagu şi Eliza Buceschi, iar noua generaţie va crea un nou standard. Poate nu la Campionatul European din Suedia, dar schimbarea va începe acum. Urez echipei toate cele bune şi apreciez toată prietenia şi dragostea pe care le-am primit în Romania şi alte ţări”, a scris Tomas Ryde pe blogul personal.

La conferinţa de presa de prezentare, Ambros Martin a precizat: ”Sunt aici, pregătit să am una din cele mai mari provocări ale carierei. Nu am reuşit ca jucător, am şansa ca antrenor acum. La Campionatul European din Suedia vom avea o grupă dură, dar mai întai trebuie să mă cunosc cu fetele, să le expun planurile mele, strategia mea, iar apoi ne vom ocupa de pregătirea pentru Europene”.Ambros Martin s-a alăturat apoi echipei naţionale, în drumul spre Olanda, unde va participa la turneul amical de la Eindhoven, alături de Olanda A, Olanda B şi Serbia.

La naţionala feminin, Ambros Martin va face echipă cu actualul antrenor secund, Costică Buceschi, şi cu antrenorul cu portarii, Jaume Fort Mauri. El va conduce în paralel şi echipa maghiară de club Györi Audi ETO KC, cu care a câştigat cele două trofee europene. Înainte de a venit la Györ, în 2012, Ambros Martin a petrecut opt ani la Itxako Navarra, cu care a cucerit 11 trofee. El a cucerit Liga Campionilor şi ca jucător, la echipa spaniolă Portland San Antonio.

Ryde a obţinut cu naţionala României medalia de bronz la Campionatul Mondial din 2015, dar tricolorele nu au trecut de grupe la Jocurile Olimpice de la Rio cu scandinavul pe banca tehnică. (AGERPRES)