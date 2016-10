MOZAIC STIRI ECONOMICE:A fost lansată prima aplicaţia care poate conversa în limbi străine

Publicat de Ziarul de Vrancea 27 vizualizari

Compania americană Duolingo lansează primul bot care poate fi folosit pentru conversaţii într-o limbă străină, pe care utilizatorul doreşte să o înveţe

Pană acum, de cand marile companii precum Facebook ori Microsoft s-au lăudat că vor lansa chatboţi buni la toate, micile entităţi virtuale s-au dovedit mai degrabă o dezamăgire. Dincolo de faptul că majoritatea eforturilor se concentrează în zona de vanzare de produse, de la pizza la taxi, utilitatea şi capacitatea de înţelegere a limbajului comun din partea boţilor s-au dovedit extrem de limitate. Duolingo, companie care deţine una dintre cele mai bune aplicaţii dedicate celor care vor să înveţe limbi străine, vine să ne arate că boţii pot fi într-adevăr utili, şi nu doar agenţi de vanzări cu vocabular limitat. Compania a integrat în aplicaţia cu acelaşi nume un bot care poate purta conversaţii în scris cu cei care doresc să-şi exerseze aptitudinile de conversare în limbile străine pe care le învaţă. Noul bot poate fi folosit pentru a comunica în scris în limbile germană, franceză sau spaniolă. Producătorul a creat mai multe personalităţi, pentru a varia topica conversaţiilor. Există, de exemplu, un bot care se crede şofer şi unul care joacă rolul unui poliţist. Scopul final al acestei abordări este crearea unei entităţi artificiale care să joace cat mai convingător rolul unui interlocutor. Prin astfel de conversaţii, utilizatorul îşi poate perfecţiona comunicarea şi exersa scrisul în limba respectivă. Chatbot-ul va deveni disponibil celor care folosesc aplicaţia Duolingo după parcurgerea lecţiilor de bază. Abia după asimilarea informaţiilor elementare, utilizatorii vor putea conversa în scris cu una din multiplele personalităţi ale bot-ului. Pentru a sări în ajutorul începătorilor, noul bot include o funcţie prin care sugerează utilizatorului răspunsul la o întrebare sau forma unui anumit cuvant. Spre exemplu, dacă bot-ul întrebă cum se spune urs în spaniolă, utilizatorul care nu cunoaşte răspunsul poate cere ajutorul din partea bot-ului.

Numărul de conexiuni mobile 4G aproape că s-a triplat în ultimul an



Numărul de conexiuni de internet mobil 4G a ajuns la 3,7 milioane după primele şase luni ale acestui an, cu 164,3% peste nivelul înregistrat la finalul primului semestru din 2015, şi a ajuns la mai mult de un sfert din totalul conexiunilor de internet mobil în bandă largă, în timp ce numărul de SMS-uri scade pentru prima dată din cauza extinderii aplicaţiilor de mesagerie, potrivit unui raport publicat marţi al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). La jumătatea anului trecut, în Romania existau circa 1,4 milioane de conexiuni 4G. Abonamentele persoanelor fizice, în creştere cu 1,3 milioane faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, au fost principala sursă de creştere a numărului de conexiuni de internet mobil 4G. Totodată, traficul mediu de internet mobil ar putea depăşi 1GB pe lună pană la finalul anului, potrivit ANCOM. ”Traficul mediu lunar de internet mobil per conexiune aproape s-a dublat faţă de aceeaşi perioadă din 2015. Mă aştept în continuare la creşteri susţinute în cazul utilizării internetului mobil, cred că traficul mediu pe conexiune de internet mobil va depăşi 1 GB pe lună pană la finalul anului”, a declarat preşedintele ANCOM, Cătălin Marinescu, citat într-un comunicat al instituţiei. La finalul primului semestru din acest an, internetul mobil de bandă largă înregistra 14,8 milioane conexiuni, ceea ce corespunde unei rate de penetrare de 75% la 100 locuitori, în creştere cu 10 punte procentuale faţă de iunie 2015. Abonamentele de internet mobil de bandă largă au crescut pană la 65% din totalul conexiunilor, în creştere anuală cu peste 28%, în timp ce conexiunile pe bază de cartele preplătite au scăzut cu 3%, pană la 5,2 milioane. Traficul mediu lunar pe conexiune aproape s-a dublat faţă de primul semestru din 2015, de la 0,33 GB la 0,63 GB. Pentru prima dată în Romania, s-a înregistrat o scădere a numărului de mesaje SMS ca urmare a utilizării în creştere a internetului mobil, prin care se pot accesa aplicaţii de mesagerie.



Samsung a oprit definitiv producţia modelului Galaxy Note 7



Compania Samsung, cel mai mare producător de smartphone-uri din lume, a anunţat ieri că opreşte definitiv producţia modelului Galaxy Note 7, din cauza unor noi probleme de calitate, a declarat o sursă apropiată dosarului, citată de New York Times. Într-o declaraţie depusă la Bursa de la Seul marţi seară, Samsung a anunţat că a luat „decizia finală” de a opri producţia. Acest lucru înseamnă că grupul nu va mai produce sau vinde modelul. Anterior marţi, gigantul a anunţat în mod oficial retragerea de la comercializare a smartphone-ului Galaxy Note 7 şi suspendarea producţiei pentru acelaşi model controversat, după ce a doua variantă a prezentat acelaşi risc de a lua foc în timpul încărcării bateriei. Compania le-a recomandat consumatorilor, care deţin smartphone-urile originale sau a doua variantă, înlocuită, a modelului, să le închidă imediat, să le returneze şi să ceară rambursarea banilor sau schimbarea cu un alt model produs de gigantul sud-coreean.



Rata anuală a inflaţiei a coborat în septembrie la -0,6%



Rata anuală a inflaţiei, care măsoară evoluţia preţurilor de consum în ultimul an, a coborat în luna septembrie la -0,6%, de la -0,2% în august, potrivit datelor publicate, marţi, de Institutul Naţional de Statistică (INS), care arată că alimentele s-au ieftinit sensibil luna trecută. Datele INS arată că preţurile de consum au scăzut în luna septembrie, în medie, cu 0,11% comparativ cu luna august. Astfel, alimentele s-au ieftinit cel mai mult luna trecută, cu 0,58%, în medie, faţă de luna august, în timp ce preţurile serviciilor s-au redus nesemnificativ, cu 0,01%. În schimb, preţurile mărfurilor nealimentare au crescut, în medie, cu 0,21% în septembrie faţă de luna precedentă. În perioada 1 octombrie 2015 - 30 septembrie 2016, preţurile alimentelor au crescut cu 0,46%, mărfurile nealimentare s-au ieftinit cu 1,1%, iar serviciile - cu 1,2%. Septembrie 2016 este a patra lună din ultimul an în care indicatorul inflaţiei anuale nu mai include efectul scăderii taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru alimente de la 24% pană la 9%, măsură aplicată de la 1 iunie 2015.



Afacerile cu maşini au accelerat puternic în august



Cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut în august cu 21,6% faţă de aceeaşi perioadă din 2015, ritm accelerat faţă de cel înregistrat în luna anterioară, în timp ce afacerile din serviciile prestate populaţiei au încetinit în a opta lună a anului, înregistrand un avans de 2,5%, potrivit datelor publicate ieri de Institutul Naţional de Statistică (INS). Pe seria ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare, afacerile din comerţul cu autovehicule şi motociclete au crescut în august cu 19,9% faţă de a opta lună din 2015, iar serviciile prestate populaţiei au avansat cu 5,9%. Faţă de luna precedentă, afacerile din comerţul cu autovehicule şi motociclete au scăzut în august cu 3,8%, ca serie brută, şi cu 0,2%, ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate. În august, cea mai mare creştere - cu 39,7% faţă de august 2015, pe serie brută - s-a înregistrat la întreţinerea şi repararea autovehiculelor. De asemenea, comerţul cu autovehicule a urcat cu 27,8%, iar afacerile din comerţul cu motociclete au avansat cu 12,9% faţă de a opta lună din 2015, arată datele INS.