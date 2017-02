Elevii ar putea beneficia de transport special spre casă

Publicat de Alexandra Tataru 41 vizualizari

Şedinţa comisiei a avut loc la sfarşitul săptămanii trecute

In cadrul şedinţei comisiei pentru siguranţa circulaţiei s-a analizat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

La Primăria Municipiului Focşani a avut loc, săptamana trecută, şedinţa Comisiei pentru siguranţa circulaţiei. Comisia constituită la nivelul municipiului are ca scop reglementarea tuturor aspectelor privind traficul şi circulaţia rutieră în oraş. În cadrul întalnirii au participat responsabilii în domeniul traficului rutier şi pietonal, primarul Cristi Misăilă şi viceprimarul Marius Iorga. “S-a analizat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Focşani precum şi aspecte privind fluidizarea traficului, asigurarea unei circulaţii rutiere şi pietonale fluente şi identificarea zonelor unde se pot amenaja parcări colective, noi piste pentru biciclişti, precum şi varianta ca trecerile de pietoni din sensurile giratorii aglomerate din oraş să fie dotate cu semafoare moderne pentru pietoni”, a precizat primarul municipiului Focşani.

De asemenea, în cadrul şedinţei, s-a mai discutat posibilitatea ca fiecare unitate de învăţământ să beneficieze de transport destinat elevilor către domiciliu. “Ne-am gandit că am putea găsi o soluţie de a evita aglomeraţia care se produce în zona şcolilor, în special la începutul şi sfarşitul cursurilor. Vom face o adresă către unităţile de învăţămant prin care le vom solicita un punct de vedere şi, dacă dumnealor consideră oportun, noi putem găsi o soluţie în colaborare cu cei de la Transport Public. Venim astfel şi în întampinarea părinţilor care vin să-şi aducă şi să-şi ia copiii de la şcoală, în special pe cei din ciclul primar”, a declarat Cristi Valentin Misăilă cu privire la intenţia de a crea trasee speciale de transport pentru elevi. (A.T.)