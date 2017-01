Publicat de Ziarul de Vrancea 3 vizualizari

Începand cu ora 16.00 vineri 07.01.2017 a expirat avertizarea meteorologică de cod roșu pentru sud-estul județului Vrancea. De la această oră ,de acum și până la ora 23.00 conform ANM (Administraţiei Naţionale de Meteorologie) ,dacă nu apar modificări în evoluţia vremii județul nostru se află sub atenţionare de cod portocaliu, alături de alte 7 județe din sudul și sud-estul țării. Concret aceasta implică in punct de vedere meteorologic faptul că vântul va continua să bată cu putere, în rafală, cu viteze de 70-85 de km/h, viscolind și troienind zăpada. Deasemenea pe alocuri, vizibilitatea va fi redusă sub 50 de metri.Conform mesajelor în vigoare emise de Administraţia Naţională de Meteorologie de la noapte și până mâine dimineață la ora 10.oo, Vrancea se va afla sub avertizare cod galben de ninsori și viscol. Sâmbătă dimineaţă , 7 ianuarie 2017, aceiaşi Administraţie Naţională de Meteorologie va emite noi mesaje privind evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice periculoase.Din conţinutul mesajelor emise pană acum reiese că în Moldova, Dobrogea şi Bărăgan în zilele de sâmbătă şi duminică (07 şi 08 ianuarie 2017) vor fi intervale de timp în care va mai ninge, iar vântul va avea intensificări, spulberând şi troienind zăpada.