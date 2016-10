Umilit în faţa Primăriei! A aşteptat o oră să i se spună că nu merge rampa pentru persoane cu dizabilităţi

Publicat de Ziarul de Vrancea 1 vizualizari

Primăria Focşani, încă o bilă neagră: persoanele imobilizate în scaun cu rotile nu pot intra în clădire

Rampa mobilă de la Primăria Focşani destinată celor cu dizabilităţi a avut o problemă tehnică exact cand o persoană aflată în scaunul cu rotile a avut nevoie de ea u persoana în cauză a aşteptat aproape o oră să fie ajutată să intre în primărie u pană la urmă omul a renunţat şi a plecat fără să-şi rezolve problema u Primăria Focşani pare a nu fi învăţat nimic din avertismentul contravenţional primit de la Combaterea Discriminării cu privire la neasigurarea condiţiilor de transport în comun a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii

Umilinţa cetăţenilor în faţa instituţiilor statului şi-a mai derulat un episod trist din seria şi mai tristă cu care ne confruntăm zi de zi. O persoană aflată în căruţ cu rotile a stat mai bine de o oră, neajutorată, în faţa Primăriei Focşani, la începutul săptămanii, pentru că rampa destinată celor cu dizabilităţi nu a funcţionat. Omul a avut nevoie să intre în primărie, doar că nu a avut pe unde şi nici nu a primit vreun ajutor din partea cetăţenilor care intrau în clădirea administraţiei ori a funcţionarilor sesizaţi de caz. Rampa mobilă era acoperită cu o husă şi nu putea fi pusă în funcţiune de oricine. Focşăneanul special a fost nevoit să aştepte aproape o oră să se rezolve mai multe situaţii problemă cu care funcţionarii au trebuit să se confrunte. De la primirea unui simplu mesaj pentru a anunţa prezenţa în faţa primăriei, pană la deblocarea rampei pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii.



„Am plecat cu problema nerezolvată”



Persoana imobilizată în scaunul cu rotile a ajuns în faţa primăriei şi a fost pusă în situaţia de a nu putea folosi fără ajutor rampa mobilă, bine acoperită cu o husă, ci să apeleze la ajutorul funcţionarilor. Cum în faţa primăriei nu era nimeni, cetăţeanul a rugat caţiva oameni care intrau în primărie să transmită mesajul de ajutor. Se pare că nepăsarea acestora ori nepăsarea celui care a preluat mesajul a funcţionat, pentru că nimeni nu a ieşit preţ de cateva zeci de minute. “Am rugat un domn să cheme gardianul, după 15 minute de aşteptări am mai rugat o persoană acelaşi lucru. După alte zece minute mi-am dat seama că nu asta este soluţia la problema mea. Am decis să sun pe numărul primăriei. I-am explicat unei doamne problema mea şi după alte 10 minute a apărut gardianul să mă anunţe că va veni cineva”, povesteşte G.D. cu privire la situaţia în care a fost pus. G.D. a mai povestit că, pană la urmă, a apărut un domn care a încercat timp de 15 minute să facă să funcţioneze rampa, fără niciun rezultat, propunandu-i-se să mai aştepte să găsească nişte ajutoare pentru a fi ajutat să fie urcat în instituţie. „Demnitatea mea cred că este mai presus decat a unui sac cu cartofi. L-am refuzat politicos şi am plecat cu problema nerezolvată”, ne mai mărturiseşte G.D.



„E jenant să ajungi în faţa primăriei să rogi oameni să cheme pe cineva”



Spre deosebire de foarte multe persoane încadrate în grad I de handicap din municipiu ce au nevoie de însoţitor şi nu se pot deplasa pe distanţe foarte mari, G.D este unul dintre puţinii cetăţeni care circulă în scaunul cu rotile pe distanţe mult mai mari, încercand să mai rezolve o parte dintre problemele familiei. „După gandirea mea, dacă rampa ar fi fost în stare de funcţionare, aş fi venit, mă urcam cu ea, îmi rezolvam problema, coboram şi îmi vedeam de treabă. E jenant să ajungi în faţa primăriei să rogi oameni să cheme pe cineva să pună în funcţiune rampa. Şi mai jenant este ca oamenii să se chinuie să te urce pe braţe. Omenirea vrea să trimită persoane pe Marte şi noi nu suntem în stare să facem o rampă funcţională”, adaugă cu tristeţe G.D. Despre incident, funcţionarii nu au comunicat nimic primarului Cristi Misăilă, acesta trebuind să verifice aspectul pentru a ne oferi un punct de vedere. „Într-adevăr, se pare că a fost o problemă tehnică ce s-a rezolvat între timp. Am verificat rampa în iulie şi era bună. Pentru că problemele tehnice se tot repetă, astăzi am dat dispoziţie pentru o nouă investiţie în acest sens”, ne-a declarat Cristi Misăilă, cu privire la rampa pentru persoanele cu nevoi speciale. În luna iulie a acestui an, Primăria Focşani a primit un avertisment contravenţional din partea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pentru că nu asigură condiţii de transport în comun pentru persoanele aflate în scaun cu rotile. (AlexandraTĂTARU)



Coborată cu scaunul pe scări



O problemă similară s-a petrecut anul trecut la Policlinica nr. 2 din Focşani. Atunci, o bătrană care nu se putea deplasa a fost coborată pe scări de doi bărbaţi care a luat în braţe scaunul pe care se afla bunica. Asta pentru că rampa de la clădirea unde funcţionează o serie de cabinete medicale nu era funcţională, fiind mult prea abruptă pentru o coborare în siguranţă a persoanelor care sunt în scaune cu rotile. Se pare că autorităţile din oraş nu au învăţat nimic din cazurile precedente şi, în mod constant, umilesc prin nepăsare semeni care, deşi suferă de dizabilităţi locomotorii, arată că se pot descurca singuri. Mai rămane să nu le punem noi şi mai multe piedici! (I. C.)