VIDEO!!! Viteza excesivă a provocat o nouă tragedie: Mamă şi fiu morţi la Vidra

Maşina care a produs tragedia s-a oprit la cca 150 metri de locul impactului

Nenorocirea s-a produs sambătă, în jurul orei 21.00, pe DN 2D, Focşani- Vidra- Ojdula u mamă şi fiu au fost seceraţi de şoferul unui BMW care rula cu viteză excesivă u cei doi pietoni au decedat pe loc u maşina s-a oprit într-un şanţ la circa 150 m de la impactul cu primul pieton u şoferul a fugit de teamă şi a fost identificat de poliţişti la scurtă vreme u spiritele s-au inflamat, peste 30 de persoane au ieşit în stradă iar poliţiştii au solicitat sprijinul colegilor “mascaţi”

Vasile Ghiuţă, de 44 de ani şi mama sa, Georgeta, de 71 de ani, şi-au găsit sfarşitul sambătă seara, pe marginea drumului naţional DN 2D, în interiorul localităţii Vidra. Cei doi mergeau, conform martorilor, către casă, după ce făcuseră cumpărături la un magazin în dreptul căruia s-a şi produs nenorocirea. “Am fost la magazin cu el, am luat ceva de mancare, el a trecut strada, pe marginea străzii nu am văzut maşină nici de la vale nici de la deal, l-a luat în plin, l-a învartit de trei-patru ori pe sus, el a ajuns tocmai aici. Eu am zis că doar pe el l-a prins, nu şi pe maică-sa, am venit după el, i-am găsit drujba la 50 metri mai în urmă, iar după aceea a venit feciorul lui şi m-a întrebat dacă taică-său este viu. În plin l-a luat, nu am văzut nici lumini, nu am văzut nimic. Pe maică-sa a aruncat-o acolo, la pod, în şanţ”, a spus un martor al accidentului rutier. După ce i-a lovit pe cei doi, din cauza vitezei, trupurile acestora au fost aruncate ca nişte păpuşi: femeia într-un şanţ mai adanc, pentru colectarea apelor pluviale, iar fiul său într-una dintre rigolele de pe marginea drumului. Maşina, un BMW înmatriculat în Brăila, s-a oprit pe partea stangă într-un alt şanţ, pe sensul opus de mers. Şoferul a ieşit pe portiera din dreapta şi a fugit, fiind căutat mai bine de jumătate de oră de poliţişti. Martorii au indicat de la bun început că acesta ar fi Vasile Hasan, tot din localitate, informaţie care s-a dovedit a fi reală. Oamenii stranşi la faţa locului au mai acuzat faptul că şoferul care a produs accidentul ar fi obţinut permisul cu bani dar şi că l-ar fi avut suspendat de curand. “Are trei clase, el nu ştie să scrie şi să citească dar are permis. L-a luat de la Focşani cu 300 de euro, aşa se face la Cucuieţi”, a acuzat un alt martor.



Poliţiştii l-au găsit fugar şi l-au dus la spital



Criminaliştii au prelevat probe, mai ales că iniţial s-a ştiut că şoferul fugise

La locul accidentului au ajuns la scurtă vreme şi criminaliştii care au recoltat mai multe probe din maşina care a produs tragedia, mai ales că iniţial se ştia că şoferul fugise de la faţa locului. “Pe raza comunei Vidra, sat Burca, s-a produs un accident de circulaţie, s-a produs un accident mortal de circulaţie, soldat cu decesul a două persoane, în calitate de pietoni, care au fost acroşate de un autoturism. Conducătorul autoturismului a părăsit locul accidentului”, a declarat la faţa locului inspectorul principal Cristi Manta, de la Serviciul Poliţiei Rutiere Vrancea. Acesta a fost găsit la circa 30 minute după accident de către poliţişti. S-a dovedit a fi chiar persoana indicată de martori, respectiv Vasile Hasan, de 32 de ani, care a fost testat cu alcooltestul dar a fost dus şi la spital în vederea recoltării mostrelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Rezultatul a fost negativ în ambele cazuri însă bărbatul a fost dus la sediul IPJ Vrancea de la Focşani, pentru a fi audiat, mai ales că rude şi prieteni ale victimelor voiau să răzbune moartea acestora. Şoferul vinovat a recunoscut că el este autorul accidentului şi le-a spus oamenilor legii că s-a speriat şi că a fugit de teamă să nu fie linşat. Hasan recunoscut că a condus cu viteză însă le-a mai spus poliţiştilor că cei doi pietoni i-ar fi apărut brusc în faţă. Pentru a linişti spiritele agitate, în zonă au ajuns două echipaje de la “mascaţi”, atât de la poliţie cât şi de la jandarmerie, mai ales că unul dintre cei prezenţi la locul unde poliţiştii făceau cercetări a lovit cu palma într-una dintre autospecialele de poliţie. Poliţiştii au finalizat cercetările şi, cu sprijinul mascaţilor, au reuşit să ridice trupurile neînsufleţite care au fost transportate la SML în vederea efectuării necropsiei.



Decizie ciudată sau comodă a procurorilor?!



După ce a fost condus la spitalul de la Vidra, bărbatul care a produs accidentul a fost dus la sediul IPJ Vrancea pentru a da declaraţii, mai ales că la Vidra exista riscul escaladării tensiunilor din stradă. După ce le-a explicat oamenilor legii cum s-a întamplat accidentul, Vasile Hasan a fost lăsat să plece liber către casă. Asta, cu toate că bărbatul mai are cateva “pete” pe cazier, printre care se numără şi o condamnare mai veche pentru fapte de furt dar şi o alta în Marea Britanie. Sursele noastre indică faptul că decizia de a nu propune nicio măsură în privinţa şoferului din Vidra i-a aparţinut procurorului de caz. O decizie cel puţin ciudată avand în vedere că dosarul penal pe numele bărbatului priveşte două infracţiuni grave: ucidere din culpă şi părăsirea locului accidentului! (Gabriel SAVA)