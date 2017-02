Publicat de Dan Chiriac 3 vizualizari

Tânăr de 22 de ani din Boloteşti plecat la tratament, mort într-un spital în Italia

Ovidiu Mustaţă juca fotbal la echipa Sanorom Bolotești, patronată de viceprimarul comunei Romică Corozanu, tânărul fiind considerat un fel de "copil de suflet" al acestuia

Tragedie la Boloteşti .Cu nefericit protagonist un tânăr de 22 de ani fotbalist la o echipă de minifotbal din comună, patronată de viceprimarul acesteia Romică Corozanu.Ovidiu Mustaţă a murit, luni 20.02.2017,într-un spital în Italia.Conform unor surse neoficiale din anturajul tanărului care-a sfarşit tragic ,Ovidiu suferea de mai multă vreme de o boală gravă iar o complicaţie apărută la nivelul rinichilor i-ar fi cauzat moartea în spitalul menţiionat din Italia unde plecase sprijinit şi de viceprimarul Corozanu,şi unde spera să-şi găsească vindecarea. Evoluţia bolii nemiloase s-a dovedit însă în final ,din păcate, una explozivă.

Actualizare 22.02.2017 ora 12,00:

Lumea minifotbalului din Vrancea este in doliu. Ovidiu Mustaţă, un tânăr jucător de minifotbal care evolua pentru echipa EFA Pietroasa în cadrul competiţiei Cupa Sanorom organizată anual la Boloteşti, a murit la numai 22 de ani. El suferea de o afecţiune renală şi s-a stins din viaţă pe un pat de spital din Roma, fiind supravegheat îndeaproape de mama sa, care munceşte în Italia. Joia trecută, s-a simţit rău, iar patronul echipei de minifotbal Sanorom Boloteşti, Romică Corozanu (n.r. viceprimarul comunei Boloteşti) a decis să-l trimită la o clinică din Vatican, în Italia. Ulterior, în urma investigaţiilor medicale, s-a constatat că Ovidiu avea şi o afecţiune cardiacă. „A fost ca şi copilul meu, am ţinut enorm şi l-am ajutat pe acest copil deoarece era ascultător, sărea în ajutor şi avea un bun simţ ieşit din comun. Dumnezeu să-l odihnească în pace“, ne-a declarat Romică Corozanu, viceprimarul comunei Boloteşti. De altfel, la puţine momente după ce a aflat de vestea dispariţiei lui Ovidiu Mustaţă, Romică Corozanu a postat un mesaj pe Facebook: „Cuvintele nu îşi mai au rostul, orice aş spune nu te mai aduce înapoi, dar ai fost unul dintre cei mai chinuiţi oameni pe care i-am cunoscut. Am încercat să te ajut, am crezut că în Italia ai mai multe şanse, dar boala a învins. Dumnezeu să te odihnească în pace“. Ovidiu Mustaţă îşi va dormi somnul de veci într-un cimitir din Italia.