ACS Mausoleul Mărăşeşti, revelaţia primelor etape în Liga AutoVip

Publicat de Dan Chiriac 33 vizualizari

Etapa viitoare are loc derby-ul dintre primele două clasate

Echipa condusă de Romeo Drăgan rămane în apropierea celor două favorite la caştigarea trofeului

Campionatul de minifotbal Vrancea a programat duminică, 9 octombrie, jocurile etapei a patra. AS United Focşani şi Sanorom Boloteşti conduc plutonul Ligii AutoVip cu maximum de puncte. Revelaţia începutului de sezon este ACS Mausoleul Mărăşeşti. Ocupanta locul 3 în Ligă a învins fosta caştigătoare a fazei locale a Cupei Romaniei, de acum două sezoane, Pamiro Construct , cu 4-1.Tinerii conduşi de Romeo Drăgan răman neînvinşi în Ligă, în timp ce formaţia pregătită de Claudiu Manta ocupă penultima poziţie în clasament. Derby-ul campionatului local de minifotbal este programat etapa viitoare. Se vor duela campioana en-titre Sanorom Boloteşti şi vicecampioana AS United. Meciul a fost prefaţat de evoluţii bune ale celor două echipe, după victoriile de “set”, 6-3 Sanorom cu ultima clasată Sir Alexander Pub şi 6-1 AS United cu Casa Panciu. Ultima întalnire a granzilor campionatului de minifotbal a fost caştigată cu 3-0 de United în supercupa Ligii AutoVip din deschiderea sezonului. În derby-ul nou promovatelor, Termo Idraulica a învins cu emoţii Pantzer Vidra. Partida Viitorul Cîmpineanca - Flux AS a fost reprogramată. În clasament conduce AS United cu 12 puncte (^20), 2 Sanorom 12 p (^10), 3 ACS Mausoleul Mărăşeşti 10 p, 4 Casa Panciu 6 p, 5 Viitorul Cîmpineanca 4 p, 6 Flux AS 3 p (0), 7 Pantzer Vidra 3 p (-4), 8 Termo Idraulica 3 p (-8), 9 Pamiro Construct 3 p (-12) şi locul 10 Sir Alexander Pub 0 p.

Rezultatele şi marcatorii etapei a-IV-a :

Sanorom Boloteşti - Sir Alexander Pub 6-3 (3-1) Au marcat Răzvan Crăciun 3, Marian Covaci 2, Ionuţ Manu respectiv Adrian Lungu, Teo Paraschiv, Mihai Ouatu.

Pantzer - Termo Idraulica 2-3 (0-2) Au marcat Vasilică Luca 2 respectiv Gabi Ciobotaru 2, Mihai Borcea.

ACS Mausoleul Mărăşeşti - Pamiro Construct 4-1 (3-1) Au marcat Bogdan Grigorică 2, Dan Docan, Remus Mitală respectiv Sergiu Sava - 7 m

AS United - Casa Panciu 6-1 (3-0) Au marcat Cosmin Pasăre 2, Remus Popa, Nicuşor Chirică, Claudiu Mihai, Cristian Bîra respectiv Alexandru Duca.

Etapa viitoare programează duminică 16 octombrie jocurile : Pamiro Construct - Casa Panciu, Flux AS - ACS Mausoleul Mărăşeşti, Pantzer Vidra - Viitorul Cîmpineanca, Sir Alexander Pub - Termo Idraulica şi derby-ul As United - Sanorom Boloteşti.

A debutat liga de old-boys

Prima ediţie a Ligii de minifotbal Old-Boys a debutat sambătă. Competiţia organizată sub egida Federaţiei de minifotbal din Romania a adunat la start 9 echipe de minifotbal în campionatul local. ACS Flacăra Urecheşti, Amicii Focşani, Atletico Textila, AS United, Energia, Grafit Decor, GS Mobile, Soveja FC şi Voinţa Deep Serv se vor bate pentru trofeul sezonului 2016-2017. Campioana Ligii de Old-Boys va participa în luna iunie 2017 la primul turneu final naţional în organizarea FMR.

Rezultatele primei etape :

Voinţa Deep Serv - ACS Flacăra Urecheşti 6-1 (3-0)

Atletico Textila - Energia 0-2 (0-2)

GS Mobile - Amicii 4-2 (1-1)

* Partida AS United - Grafit Decor va fi reprogramată, iar Soveja FC a stat. (Dan CHIRIAC)