Sanorom Boloteşti urcă pe primul loc

Publicat de Dan Chiriac 75 vizualizari

Danilete Iorga, eroul primei etape la liga de minifotbal old boys

Echipa de minifotbal Sanorom Boloteşti a urcat pe primul loc în liga de minifotbal după ce a caştigat cele două partide jucate săptămana trecută. Mai întai, echipa condusă de Romică Corozanu a caştigat restanţa cu Pantzer Vidra, scor 5-4.

Vineri seara, la baza sportivă de la energosport, Sanorom a trecut cu 6-3 de Sir Alexander Pub. Cu această ocazie, liga de minifotbal a revenit pe terenul unde şi-a desfăşurat jocurile ani de zile. A fost doar o excepţie, pentru că meciurile se vor juca în continuare la baza La Castel. Clasamentul Ligii AutoVip este următorul înainte de jocurile disputate duminică seara: 1 Sanorom Boloteşti 12 p AS United 9 p, ACS Mausoleul Maraşeşti 7 p, Casa Panciu 6 p, Viitorul Cîmpineanca 4 p, Flux AS 3 p (0), Pantzer Vidra 3 p (-3),8 Pamiro Construct 3 p (-9), 9 Termo Idraulica 0 p (-9) şi 10 Sir Alexander Pub 0 p (-10). Duminică s-au jucat partidele Casa Panciu - AS United Focşani, Termo Idraulica - Pantzer Vidra, şi ACS Mausoleul - Pamiro Construct. Viitorul Cîmpineanca - Flux AS a fost amanat. Sambătă au avut loc şi primele partide de la liga de minifotbal pentru old-boys. Voinţa Deep Serv a trecut cu 6-1 de Flacăra, în timp ce Energia a învins cu 2-0 pe Atletico Textila. (Dan CHIRIAC)